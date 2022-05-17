Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на $100 млн

Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на 13 миллиардов иен (100 миллионов долларов) в понедельник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Japan Today со ссылкой на Японское агентство международного сотрудничества.

Помощь Японии будет софинансирована Всемирным банком и включена в бюджет украинского правительства.

Однако "Украина не будет использовать эти средства для военных целей", – пишет издание.

Средства займа будут направлены на "усиление демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты".

Соглашение было заключено после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в апреле, что страна увеличит общую сумму займов Украины до 300 миллионов долларов.

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