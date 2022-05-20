Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання.
Так, за українського лідера віддали свої голоси понад 3,3 мільйони читачів (5% голосів).
"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - пише видання.
Друге місце, згідно з результатом опитування, посів генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск (3,5% голосів). Зазначається, що цього року американський мільярдер продовжував потрапляти в заголовки газет, зокрема, на тлі купівлі Twitter за 44 мільярди доларів.
Третє місце читачі журналу віддали прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону (3,4%) попри те, що на початку року він зіткнувся з негативною реакцією і був оштрафований поліцією за проведення вечірки під час локдауну у червні 2020 року.
Торік за версією видання Time людиною року-2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.
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Боневтик Янелох.
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
понимаете , украинцев пытаются адаптировать к европейской жизни, вернуть в ЕВРОПУ ПОСЛЕ ОРДЫ КАЦАПСКОЙ.
не пишите чушь
Людина з гнильцею.
Його піарять свої, бо він єврей
Психология человеческая так устроена, что герой должен быть персоной, не просто спартанцы, а царь Леонид.
Зеля РОЛЬ Президента Украины для Запада исполняет не плохо, командовать войсками лично не лезет. Ну и слава Богу!
А вот соответствует ли им сказанное тому что думает ,
никто не знает .
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Для запада?А то что мы получаем огромную финансовую и военную помощь,это он тоже играет роль для запада?Вам бы смириться до окончания войны,но вы упорно пишите всяку неподтверждённую хрень.
Тож сходити на срач в цих умовах, тим більше повторюючи кремлівські тези про наркоманів у владі України щонайменше неконструктивно, щонайбільше державна зрада.