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Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time

time

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання.

Так, за українського лідера віддали свої голоси понад 3,3 мільйони читачів (5% голосів).

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - пише видання.

Друге місце, згідно з результатом опитування, посів генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск (3,5% голосів). Зазначається, що цього року американський мільярдер продовжував потрапляти в заголовки газет, зокрема, на тлі купівлі Twitter за 44 мільярди доларів.

Третє місце читачі журналу віддали прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону (3,4%) попри те, що на початку року він зіткнувся з негативною реакцією і був оштрафований поліцією за проведення вечірки під час локдауну у червні 2020 року.

Торік за версією видання Time людиною року-2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера. ФОТО

Автор: 

Зеленський (23667) рейтинг (1649) Ілон Маск (632)


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Топ коментарі
+55
человек года - Бэнина кукла, коррумпированный, продажный, уклонист, крышеватель кацапов и гундяйских сектантов.
это несправедливо!!!
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20.05.2022 03:00
+43
Українці б"ються на фронтах з агресором, "Блазень" - перед відеосуфлером, з якого начитує патріотичні спічі написані Подоляком Бо надіється що народ забуде, як він просирав бюджет на крадівництво доріг, по яких ішли російські танки Достатньо взять і нанести на карту оновлені при ньому ділянки доріг та мости, і будь-яка людина, що знайома з логістикою, побачить, що вони ведуть до ключових міст України, які необхідно захопить в першу чергу, щоб взять контроль над державою Про інше я вже не кажу - решта лише "вторинне" - хоч і не менш важливе! Я ще рік тому на це "вибіркове крадівництво" звернув увагу - тільки от не звернули увагу ті, кому за посадовими обов"язками на це треба було увагу звертать!
Так що не "рви душу" - закінчиться війна і ми йому все це пригадаємо! А "людина року" - не тому що він такий "видатний" Просто він "волею випадку" опинився у гущі подій! Але ж не забувай - шматок лайна теж може "опиниться у гущі подій" - коли його виносить у ополонку, з якої рибалка рибу ловить! І його водокрутом колотить у тій ополонці від краю до краю
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20.05.2022 06:14
+40
людина року - ЗСУ, волонтери, свідомі Українці, "Азовці"......
Зеленський - кліщ, який "осідлалав" лева... добре, що не втік..(
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20.05.2022 04:11
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ЭТО ДНО. ДНИЩЕ!!!
Боневтик Янелох.
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20.05.2022 06:16 Відповісти
Ты реально считаешь, что кого-то здесь интересует мнение идиотов, зарегистрировавшихся в мае 22 года? До этого тебя политика не интересовала? Дятел, то что сейчас происходит в Украине не только на совести *****, но и на твоей. Вот к таким последствиям приводит какаяразница и жрать, спать, срать вместо "армія, мова, віра". Я очень стараюсь не высказываться против Зеленского сейчас ,но такие амебы, как ты, реально бесят. У вас проблемы с причинно-следственными связями. До тебя до сих пор не доходит масштаб трагедии. То, что Зеля говорит, что будет десятки тысяч жертв - это сказки. Десятки тысяч жертв есть уже давно только в Мариуполе. А будет их сотни тысяч. Миллионы уже никогда не вернутся в Украину. Вот что происходит, когда слабоумным жертвам телевизора предоставляют право голоса.
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20.05.2022 07:21 Відповісти
Этот бот не с Украины, оно же мелет, как закоренелый ватник с московии.
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20.05.2022 08:16 Відповісти
Ти сам бачив як "Блазень" ходив у атаку? Я його не бачив, коли наші хлопці під Черніговом у блокаді відбивалися І під Гостомелем його мої товариші не зустрічали Не ліпи з "Блазня" Богдана Хмельницького!
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20.05.2022 09:19 Відповісти
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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20.05.2022 09:20 Відповісти
Да ваш Порошенко уже никому не интересен и кроме вас,никто его имени не вспоминает.
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20.05.2022 11:33 Відповісти
Як же Ви праві!!! І ордена Героїв України отримують ті, хто жодного руху не зробив для оборони міста!!!, просто з партії слуг. Навіть ТРО не було створено!!!
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20.05.2022 18:08 Відповісти
який логін в тебе був до деактивації?
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20.05.2022 12:05 Відповісти
Найвпливовішим є-ЗСУ і люд український, який допомає, волонтерством. грошима...так само як в 2014 році в Україні нічого не було ,навіть армії.. а йшли в добробати прямо з майдану і прості люди віддавали останнє на допомогу і волонтери спасали ,якшо б не Збройні сили України..Европа була б в жопі..
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20.05.2022 06:22 Відповісти
А давайте Коломойського повісимо, що скаже найвпливовіша людина?
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20.05.2022 06:22 Відповісти
До речі, гарна ідея. Давайте за це проголосуємо.
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20.05.2022 07:06 Відповісти
Вішати не треба, ми ж не дикуни. Можна просто відправити в США, обмінявши на щось цікаве для ЗСУ.
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20.05.2022 07:55 Відповісти
Радує тільки одне в США виявилось тільки 5% дурнів і дебілів, цікаво що залишилось у нас в Україні, судячи з Миколаєва відсотків 10%, решта прихильників зеДебіла підтримують його з комфортних країн ЄС.
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20.05.2022 06:41 Відповісти
Тоді дЄрьмак найвпливовіша людина десятиріччя...
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20.05.2022 06:44 Відповісти
найвпливовіше дЄрьмо
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20.05.2022 06:49 Відповісти
по методичці працюють тільки зелені дебіли такі як ти.
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20.05.2022 06:58 Відповісти
Чім ти підкріпиш свій висер?
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20.05.2022 07:03 Відповісти
Знаешь, как вычислить на Цензоре идиота с вероятностью 90%? У них дата регистрации после 24 февраля 2022 года. А если он при этом пишет капсом да еще и жирным, то это 100% диагноз. Клоуны, вы откуда повылазили?
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20.05.2022 07:26 Відповісти
Якби не армія твій найвеличніший вже би вилизував п'ятки хайла.
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20.05.2022 08:57 Відповісти
Західні СМІ теж іноді пишуть якусь ху@ню. Що значить "найвпливовіша людина" - це той хто найбільше впливає на світові процеси. А на що впливає наше недоробило? Ні на що. Записувати ролики з виступами, написаними сценаристами кварталу, та просити весь світ скинутися на озброєння та дати грошей - в цьому роль світового лідера? А світ згуртував Байден, він і є справжній світовий лідер. За це йому велика пошана.
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20.05.2022 07:04 Відповісти
Не стоило так опускаться такому изданию. Если бы это было так, то Украина бы поставляла США и Европе гаубицы, патроны, ракеты и доллары. Пока мы поставляем туда беженцев(дешевую рабочую силу) и обвинения в том, что Запад во всем виноват не раздавив расию в 90-е. А это есть признак слабости и глупости.
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20.05.2022 07:08 Відповісти
То така гра. Піднімаючи паяца Зєлєнского, опускають кагебіста Путіна.
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20.05.2022 07:32 Відповісти
Насчёт дешевой рабочей силы Вы немного перегибаете. Сейчас украинцев - беженцев берут на работу учителями и врачами , учитывая , что общая масса беженцев практически не владеет европейскими языками , а работать с ними надо. Все страны ЕС делают бесплатные курсы по изучению беженками языков принимающей страны . Это тоже нормально . В музеи делают экскурсии , про истории стран рассказывают . Ну , а работу люди ищут по своим возможностям и знание языка тут важный НЬЮАНС

понимаете , украинцев пытаются адаптировать к европейской жизни, вернуть в ЕВРОПУ ПОСЛЕ ОРДЫ КАЦАПСКОЙ.
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20.05.2022 09:36 Відповісти
врачами никто не берет
не пишите чушь
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20.05.2022 22:04 Відповісти
А чого в нас один ще прихапав собі всі заслуги українців?
Людина з гнильцею.
Його піарять свої, бо він єврей
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20.05.2022 07:41 Відповісти
Цей найвпливовіший здасть що завгодно ***** якщо матиме таку можливість.
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20.05.2022 07:42 Відповісти
Вже не зможе і не схоче - "концепція ізмєнілась" завдяки ЗСУ, Байдену, Джонсону і майбутньому економічному краху ********** на покоління вперед...
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20.05.2022 09:08 Відповісти
Мы его отпускаем руководить к ним! Лети ЗеК. Три года спускал страну в унитаз и грабил, а тут счастье привалило Он не Сбежал, воин, писюн-пианист.
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20.05.2022 07:56 Відповісти
Зачем Зе бежать от z освабадітєлєй було... Як би путлер не ввів війська на випередження то було б як з яником. Рейтинг Зе-президента до війни був нижче нікуди
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20.05.2022 10:11 Відповісти
"слуга народа", сезон 2
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20.05.2022 07:56 Відповісти
Ну так, куди Маску до найвеличнішого.
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20.05.2022 08:03 Відповісти
Вата в коментах на слюну исходит,значит,форбс не врет.
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20.05.2022 08:07 Відповісти
А хто найвпливовіша людина на блокпостах?
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20.05.2022 08:11 Відповісти
Украина вьіиграла , или проиграла , от вьібора ее президента самьім влиятельньім человеком года ? Однозначно , вьіиграла ! 🇺🇦
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20.05.2022 08:25 Відповісти
Нічого не робив для безпеки країни, не вилазив з відпочинків, розмінував Чонгар, випустив ворога з Білорусії, потакав коррупції. Свідомо чи несвідомо привів велику війну в Україну і найвпливовіша людина? Ви що там курите? Те що йому тексти, які він зачитує, став писати не 95 квартал гне говорить, що в нього щось помінялось в свідомості. Для мене це просто лайно.
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20.05.2022 08:27 Відповісти
Грамотний піар (тобто на всіх рівнях, а це бігборди, велике крадівництво, всі ЗМІ, оплачені агентства на заході, непідконтрольні ЗМІ закриті, проплачені боти і блогери), "про*оби" в ігнор і тепер "людинка року".
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20.05.2022 09:54 Відповісти
тваринка року
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20.05.2022 22:06 Відповісти
На жаль він такий не є ,на заході дивлятся по другому ,він ніколи не був державником це людина яка все життя створювала російський культ. продукт і виступав на корпоративах олігархів ,просто на успіхах ЗСУ він здобув собі славу.
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20.05.2022 08:54 Відповісти
Децкий, млять, сад!
Психология человеческая так устроена, что герой должен быть персоной, не просто спартанцы, а царь Леонид.
Зеля РОЛЬ Президента Украины для Запада исполняет не плохо, командовать войсками лично не лезет. Ну и слава Богу!
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20.05.2022 09:10 Відповісти
Ключевое слово -роль .
А вот соответствует ли им сказанное тому что думает ,
никто не знает .
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20.05.2022 09:52 Відповісти
Зеля РОЛЬ Президента Украины для Запада исполняет не плохо,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Для запада?А то что мы получаем огромную финансовую и военную помощь,это он тоже играет роль для запада?Вам бы смириться до окончания войны,но вы упорно пишите всяку неподтверждённую хрень.
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20.05.2022 11:40 Відповісти
Мы, читатели нашего любимого Цензор.НЕТ, до глубины души возмущены решением какого-то провинциального журнальчика "Тайм". В знак протеста, мы отказываемся читать этот дешёвый журнальчик.
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20.05.2022 09:17 Відповісти
там ще треба розібратися, з яких джерел надійшли кошти на цю заказну херню.
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20.05.2022 10:23 Відповісти
Хорошо ерничать, закусывая пивко жареным колбасками, да, гнида?
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20.05.2022 10:33 Відповісти
Загубились Ви в переважній більшості, панове коментатори, адже Людиною року став Президент України, а не комік Вова Зеленський. А хто буде наступним поезидентом стане відомо щонайменше після війни бо за Конституцією вибори під час війни неможливі, як і референдуми.
Тож сходити на срач в цих умовах, тим більше повторюючи кремлівські тези про наркоманів у владі України щонайменше неконструктивно, щонайбільше державна зрада.
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20.05.2022 09:18 Відповісти
Так хто там Чонгар розмінував?
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20.05.2022 09:25 Відповісти
Вова Зеленський на посаді президента далі поводився не тільки як комік, але як лицемір. За яскравими обложками в західних ЗМІ його сутність і наслідки діяльності зеленої влади не приховаєш.
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20.05.2022 09:45 Відповісти
Мудаком 2022 року.(мудак- кастрований баран)
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20.05.2022 09:32 Відповісти
Ганьба журналу "таймс"!
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20.05.2022 09:38 Відповісти
Лишь бы у нас не зародился культ Зеленского
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20.05.2022 09:45 Відповісти
Та вот, на ветке уже есть любители просирателя южных рубежей страны икону с него писать. Погибшие защитники Мариуполя не снятся, подонки?!
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Став найвпливовiшим...завдяки ЗСУ ...Байдену та Джонсону!
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20.05.2022 09:52 Відповісти
Як легко надурити світ, запісав відосики, Невтік з країни, і все.ти герой світу, пойух на десятки тисяч жертв, і сотні тисяч в окупації кинуті, зате не втік же
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20.05.2022 09:59 Відповісти
То нехай американці оберуть його собі в президенти. Розкручують його ліваки.
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20.05.2022 10:01 Відповісти
Блин, это они еще фэйсбук Ермака не видели!
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20.05.2022 11:30 Відповісти
Оце так зрада, всем зрадам зрада.
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20.05.2022 10:09 Відповісти
Зрада, прихвостень зелёных гнид, в том, что русонацисты зашли парадными расчётами в тыл Мариуполю. Зрада, любитель Скотов, в том, что русокаратели окопались в Херсоне... Нет, гнида, это достижения именно твоего подонка, променявшего безопасность страны на асфальт и шашлыки...
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20.05.2022 10:29 Відповісти
Да понятно ваше ***** конечно не причем, и чем больше ***** пистят, тем больше вы про зраду ноете.
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20.05.2022 12:25 Відповісти
Ещё как причём! Но, любитель задницы зеленского, кто ж так гостеприимно укатал асфальтом дороги для ***** из Крыма, а? Морда, а вот пойди и скажи в лицо жёнам и детям погибших защитников Маринка, что зеленский молодец и он здесь не при делах... Тварь ты..
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20.05.2022 17:49 Відповісти
Так шо там с ******? Продолжаете лизать ***** и в Мариуполе всем рассказываете что это Зеленский всех поубивал и все разбомбил. Все равно вам писец как твари стрелки не переводите а здохните здесь или в своих болотах.
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20.05.2022 18:46 Відповісти
Я тебя, утырок, ещё раз спрашиваю, зачем зелёное гавно дало возможность ************** зайти в тыл защитникам Мариуполя?! Скотина, прекрати апеллировать методичками 16 года и ответь за сегодняшние действия... Тварь, тебе до сраки судьба страны, тебе дороже срака зеленского. Паскуда
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22.05.2022 13:33 Відповісти
Звісно зрада. Загнали міста в котли, там людей ріжуть живцем, на шматки. Цілий рік москалі до повномасштабної війни готувалися, а зеленим все були ********** ***.
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20.05.2022 11:25 Відповісти
Клоун, ты сначала выясни, как ******** вообще под Киев попали, если "мы были готовы", и каким образом через 3 час после начала военной операции ***** подошел к Херсону. Вот это реальные факты, а то что пытаешься втирать ты о сынах, Киеве и Львове - лирика. Клоун, мы реально не ждали орков ни с севера, ни с юга. Кто за это ответит?
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21.05.2022 01:22 Відповісти
Там і ***** було і трамло - отже компанія зібралася доречна
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20.05.2022 10:10 Відповісти
цікаво... а чому про це знає тіке Тіме?
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20.05.2022 10:20 Відповісти
Так потужно вплинув, що просрав Південь України. Скільки сил треба покласти, щоб повернути назад, а гніда?
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20.05.2022 10:24 Відповісти
путін його з самого шо не є простого голобородька перетворив на найвпливовішого. він й не хотів того: дороги, шашлики, тощо. але..... дурням завжди везе хоча знаєте, може це і є результатом отих оманських домовленостей шоб "проста пєрєстать стрєлять" та розділити Україну "гдєта пасєрєдінє".
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20.05.2022 11:32 Відповісти
Потужний подхалімаж подляка Зе: "https://tsn.ua/politika/podolyak-privitav-zelenskogo-z-tretoyu-richniceyu-inavguraciyi-lyudina-yaka-opinilasya-v-potribniy-chas-u-potribnomu-misci-2066614.html Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці, з третьою річницею інавгурації "
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20.05.2022 12:00 Відповісти
Time и прочие уже сколько раз выбирали чилавеком года того же *****, работа такая
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20.05.2022 12:24 Відповісти
Да, такую кашу в своей стране заварить, практически ее обезоружить, оголить север и юг страны и подставить под удары москальской орды, это таки да, "человечище года"... У французов был Бонапарт, а у нас Боневтик года...
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20.05.2022 15:37 Відповісти
избавь нас Господи от такого боневтика и людини року!!
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20.05.2022 22:11 Відповісти
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