Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання.

Так, за українського лідера віддали свої голоси понад 3,3 мільйони читачів (5% голосів).

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - пише видання.

Друге місце, згідно з результатом опитування, посів генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск (3,5% голосів). Зазначається, що цього року американський мільярдер продовжував потрапляти в заголовки газет, зокрема, на тлі купівлі Twitter за 44 мільярди доларів.

Третє місце читачі журналу віддали прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону (3,4%) попри те, що на початку року він зіткнувся з негативною реакцією і був оштрафований поліцією за проведення вечірки під час локдауну у червні 2020 року.

Торік за версією видання Time людиною року-2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.

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