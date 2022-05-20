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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Країни G7 домовилися про створення Альянсу, щоб запобігти глобальному голоду

семерка

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.

Так, 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати через війну в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін використовує голод як зброю", - німецька міністерка Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для продовольчої безпеки

Автор: 

G-7 G7 (1032) голод (117)


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Топ коментарі
+7
Тральщики Альянсу і бойові кораблі для прикриття "хлібного конвою" - в Чорне море! І проблема буде вирішена!
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20.05.2022 07:09
+3
Дятлы , лучше, ракеты, с большим радиусом поражения дайте Украине , война быстро закончится, и будет всем счастье. Керченский мост надо взрывать ,ещё вчера
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20.05.2022 07:20
+3
Дятли натуральні ! Розбити дикунську недокраїну остаточно і назавжди - ******* зброя США та інших дозволяє це зробити швидко і без особливих втрат . А дятли продовжують загравати з ху.лом та його ордою . А зробити це прийдеться , до с.аки оркам їхні санкції-ху.нкції .
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20.05.2022 07:44
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Тральщики Альянсу і бойові кораблі для прикриття "хлібного конвою" - в Чорне море! І проблема буде вирішена!
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20.05.2022 07:09 Відповісти
Так до цього йде. Головне - отримати резолюцію Генассамблеї ООН на підтримку.
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20.05.2022 07:47 Відповісти
в Чорне, і в Азовське. І всіх орків - нах.
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20.05.2022 10:23 Відповісти
Дятлы , лучше, ракеты, с большим радиусом поражения дайте Украине , война быстро закончится, и будет всем счастье. Керченский мост надо взрывать ,ещё вчера
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20.05.2022 07:20 Відповісти
Дятли натуральні ! Розбити дикунську недокраїну остаточно і назавжди - ******* зброя США та інших дозволяє це зробити швидко і без особливих втрат . А дятли продовжують загравати з ху.лом та його ордою . А зробити це прийдеться , до с.аки оркам їхні санкції-ху.нкції .
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20.05.2022 07:44 Відповісти
Ага , Яр , ваши слова да Богу в уши 👂, но они даже пукнуть боятся в сторону москвы
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20.05.2022 07:22 Відповісти
Європа так і не зрозуміла де корінь зла який потрібно знищити.
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20.05.2022 07:37 Відповісти
Я с 24.02 постоянно смотрю на Ютубе канал Юрия Швеца, где он очень аргументировано, с ссылкой на мировый издания рассказывает о ситуации вокруг Украины в штатах и в мире. Один из вариантов - то, что предлагает Яр Холодный. Но самое досадное в том, что МИД Украины не поднимает вопрос блокады на уровне Генассамблеи ООН, чтобы была создана коалиция кораблей НАТО для конвоев наших зерновозов. Это при том, что Украина от продажи зерна получает 41% доходов нашего ВВП.
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20.05.2022 07:41 Відповісти
Я теж не пропускаю ні одного випуску.
І хоча Швець сказав в бік України, але:
1. У нього прослизнула фраза, що можливо, є якісь домовленності.
2. Я вважаю, що не потрібно саме Україні ініціювати це питання в ООН. Це буде виглядати, як прохання прямого військового втручання у війну з мордором і буде важко отримати позитивне рішення.
3. Цей проект резолюції повинні винести на Генассамблею ті країни, які реально негайно потребують поставок продовольства. Тоді ця операція буде виглядати не як участь у війні, а як гуманітарна місія по рятуванню світу від голоної кризи.
4. Думаю, на цим питанням працюють...
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20.05.2022 07:58 Відповісти
Прекрасно. Хай у кацапів і на цьому фронті обломиться.
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20.05.2022 10:07 Відповісти
Не можнав України вигрібати запаси старого врожаю. Ми маєм коротку пам'ять. Схаменіться!!!
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20.05.2022 11:54 Відповісти
 
 