Країни G7 домовилися про створення Альянсу, щоб запобігти глобальному голоду
Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.
Так, 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати через війну в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
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+3 Yakov Nemo
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І хоча Швець сказав в бік України, але:
1. У нього прослизнула фраза, що можливо, є якісь домовленності.
2. Я вважаю, що не потрібно саме Україні ініціювати це питання в ООН. Це буде виглядати, як прохання прямого військового втручання у війну з мордором і буде важко отримати позитивне рішення.
3. Цей проект резолюції повинні винести на Генассамблею ті країни, які реально негайно потребують поставок продовольства. Тоді ця операція буде виглядати не як участь у війні, а як гуманітарна місія по рятуванню світу від голоної кризи.
4. Думаю, на цим питанням працюють...