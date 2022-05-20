Країни G7 домовилися про створення Альянсу, щоб запобігти глобальному голоду

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.

Так, 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати через війну в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.

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