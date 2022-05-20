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Для початку "депутінізації" світу потрібен шостий пакет санкцій, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко закликав західних союзників "депутінізувати" світ. Для цього, наголошує п’ятий президент, треба в першу чергу припинити фінансування путінського режиму.

Про це Порошенко заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності". 

"Нам слід "депутінізувати" світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна. І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму", – вважає Порошенко.

"Далі має бути блокування російського транспортування, включно з російськими нафтовими танкерами, комерційними кораблями. Слід їх зупинити з тим, щоб не дозволити доставляти будь-які товари з росії. Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців", – зазначає Порошенко.

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Автор: 

Порошенко (15160) санкції (11763)


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Топ коментарі
+10
Візьми канхветку від ЗЕ. Заробив.
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20.05.2022 11:46
+10
Це все дуже ефективно працює у зв'язці. Потужні економічні санкції + постачання новітнього озброєння є тим, що допоможе нам змусити кацапію капітулювати.
Все правильно каже Порох.
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20.05.2022 11:47
+8
Санкції мають бути в комплексі: військова техніка і економічне знищення парашії. У них баби швидко нарожають бурятів, коли нафтодоллари ллються рікою, а ось коли баксів не буде - не буде кого посилати і чим стріляти.
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20.05.2022 11:45
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Візьми канхветку від ЗЕ. Заробив.
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20.05.2022 11:46 Відповісти
"Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний."
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20.05.2022 11:48 Відповісти
Опудало кацапське, іди гансам сраки мий. Чого сюди приперся?!
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20.05.2022 13:22 Відповісти
Найкращі санкції - це постачання ********* озброєння у великій кількості на лінію фронту щоб смажити якомога більше рашистів. А ось ці економічні санкції трохи схожі на імітацію бурхливої діяльності.
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20.05.2022 11:40 Відповісти
Санкції мають бути в комплексі: військова техніка і економічне знищення парашії. У них баби швидко нарожають бурятів, коли нафтодоллари ллються рікою, а ось коли баксів не буде - не буде кого посилати і чим стріляти.
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20.05.2022 11:45 Відповісти
Велика Бурятанія...
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20.05.2022 11:47 Відповісти
За прогнозами економіка росії впаде на декілька відсотків. Бакси ***** буде постачати ще довго, роками. Тим більш, ЕС ніяк не може відмовитися навіть від нафти, не говорю вже про газ, котрий ще кілька років будут купляти за сотні мільйонів євро кожен день.
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20.05.2022 12:15 Відповісти
Це все дуже ефективно працює у зв'язці. Потужні економічні санкції + постачання новітнього озброєння є тим, що допоможе нам змусити кацапію капітулювати.
Все правильно каже Порох.
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20.05.2022 11:47 Відповісти
Економічні санкціі потужні лише на бумазі, у реальності вони досить середні, та й частково росія може компенсувати деякі проблеми за допомоги інших великих країн, або через контрабанду як робили всіляки Сіменси.
В першу чергу потрібна зброя. Дипломатія на рашистів не діє ніяк. Вони навіть готові затягнути пояси на роки, це їхній менталітет.
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20.05.2022 12:12 Відповісти
Порох каже, а Зеленський робить. Санкції накладають, працюють над нафтовим ембарго, і новітнє західне озброєння вже нищить ваняток на передовій. Звісно, зараз на мене почнеться висер порошенкобєсія, але подібні заяви мене просто задовбали. Замість того, щоб язиком молоти, обсирати Зеленського та цілувати Порошенка в задницю, краще пошукайте інфи від свідків про Чонгар і подібні речі за які так яро обсираєте Зеленського. І зрозумійте нарешті, що неможливо зробити все і ніколи не помилятися. За Порошенка повномасштабної війни не було. Звичайно, в обох президентів є хороші і погані сторони, але культ Порошенка вже починає бути схожим на 9 травня в росії.
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20.05.2022 22:24 Відповісти
Стадіон то стадіон... путлер зробив висновок з яника і ввів війська як тільки у Зе-ленского рейтинг у пав нижче нікуди. В якості приза здали Херсон і південь майже без спротиву. Без ,,котла", залишили самі еліту сухопутних військ (морська піхота, Азов нац.гвардія) в Маріуполі на поталу ворогу, без підтримки основних сил ЗСУ. Що тут сказати стадіон то стадіон...
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20.05.2022 11:56 Відповісти
Підтримую кожне слово ********* Гетьмана України.
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20.05.2022 13:10 Відповісти
Вылезло... петя! а ты вины за собой не чувствуешь? совесть не мучает? -иди за роскораблем.
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20.05.2022 13:17 Відповісти
ти хто? Зебіл/дебіл, ГГ, чи анархіст?
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20.05.2022 13:24 Відповісти
А тебе совість не мучає, що ти вибрав рашистського колаборанта, який за три дні ******* чотири області?!! Чи може тобі нагадати, як твій зелений божок знищив ракетну програму України?
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20.05.2022 13:24 Відповісти
То вилізло Вова. А Петро Олексійович завди був і є в центрі подій і як серйозна і грамотна людина говорить і займає державницьку позицію і не гавкає і не ображає європейських, американських лідерів, як це робить Воно - "чому ми не в НАТЄ", "чому не закрито небо", "чому не дають зброю..."? А чому вони мають давати? Ви що член НАТО, чи звільнили тих, на кого вказали пальцем американці (єлдака), чи ввели санкції і порушили справу по відношенню до Бені, чи свого оточення, яке чомусь на 99% проросійське? Чи призначило згідно процедури прокурора САП?
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20.05.2022 14:20 Відповісти
Оце і є піар, за який тут обсирають Зеленського. Що Порошенку ще залишається робити?
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20.05.2022 22:26 Відповісти
Як би не старались чорнороті коломойські мосійчучки та дерьмакова ОПа з пліснявими "слугами НЕ українського народу", а Петро Олексійович, зостається впливовим світовим політиком, якого поважають і до якого прислуховуються.
То хто тут клоун?
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20.05.2022 17:39 Відповісти
 
 