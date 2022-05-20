Для початку "депутінізації" світу потрібен шостий пакет санкцій, - Порошенко
Петро Порошенко закликав західних союзників "депутінізувати" світ. Для цього, наголошує п’ятий президент, треба в першу чергу припинити фінансування путінського режиму.
Про це Порошенко заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Нам слід "депутінізувати" світ. А це означає, що треба припинити фінансування Путіна. І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму", – вважає Порошенко.
"Далі має бути блокування російського транспортування, включно з російськими нафтовими танкерами, комерційними кораблями. Слід їх зупинити з тим, щоб не дозволити доставляти будь-які товари з росії. Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців", – зазначає Порошенко.
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Все правильно каже Порох.
В першу чергу потрібна зброя. Дипломатія на рашистів не діє ніяк. Вони навіть готові затягнути пояси на роки, це їхній менталітет.
То хто тут клоун?