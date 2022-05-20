РФ визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні, - Міноборони

За даними української розвідки російські війська відпрацьовують умовні пуски ракет з нових позицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 20 травня.

"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо нашій розвідці, російський екіпаж дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму", - зазначив представник Міноборони.

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