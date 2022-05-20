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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні, - Міноборони

міноборони

За даними української розвідки російські війська відпрацьовують умовні пуски ракет з нових позицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 20 травня.

 "Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо нашій розвідці, російський екіпаж дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму", - зазначив представник Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть запустити 24 крилаті ракети з акваторії Чорного моря, - Міноборони

крилаті ракети (1070) Крим (14126) Міноборони (7306)


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Топ коментарі
+22
пора уже распаковывать томагавки
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20.05.2022 16:11
+15
Не для того зелена пліснява похєріла ракетну програму,ракети то таке.асфальт важливіше!!))
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20.05.2022 16:21
+10
Пора уже заняться Крымом - севастопольская бухта и аэродром. Бада-Бум.
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20.05.2022 16:14
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пора уже распаковывать томагавки
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20.05.2022 16:11 Відповісти
є варіанти пускових на колісному шасі
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20.05.2022 16:12 Відповісти
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20.05.2022 16:46 Відповісти
Сухопутные модификации

Самоходный ракетный комплекс «Грифон» ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN

GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) (BGM-109G Gryphon[en]) - сухопутная модификация BGM-109A, приспособленная для запуска с подвижной пусковой установки. Разработана совместно ВМС и ВВС США для замены устаревшей ядерной крылатой ракеты MGM-13 Mace. Проект самоходной пусковой установки представлял собой сцепку седельного тягача с платформой полуприцепного типа, на которой размещено четыре ракеты. Для испытаний использовался стандартный общевойсковой грузовик M35[en], кузов которого был переделан под размещение четырёх пусковых труб (каждая из которых представляет тот же алюминиевый контейнер, что и для корабельных палубных пусковых установок), с гидравлическим приводом подъёмного устройства[6].

Конструктивно ракета была идентична BGM-109A за единственным исключением - использованием термоядерной боевой части W-84 изменяемой мощности от 0,2 до 150 килотонн. Эффективная дальность стрельбы ракеты составляла около 2500 км. Запуск её осуществлялся со специально разработанной четырёхзарядной установки TEL, смонтированной на двухосном полуприцепе с тягачом MAN AG с колёсной формулой 8 × 8.

В мирное время ракеты базировались в укреплённых подземных укрытиях GAMA (GLCM Alert and Maintenance Area). В случае возникновения военной угрозы батареи ракет должны были выдвинуться на заранее рассчитанные засекреченные боевые позиции. Каждая батарея содержала 16 ракет. Всего с 1982 по 1988 было развёрнуто 6 ракетных крыльев с 448 боевыми ракетами, из них 304 в Западной Европе. Вместе с ракетами Першинг-2 «Грифоны» рассматривались как адекватный ответ советским БРСД «Пионер» в Восточной Европе.

Согласно договору 1987 года (ДРСМД), «Грифоны» (хотя они не являлись баллистическими ракетами) были сняты с вооружения вместе с ракетами «Першинг-2».

В начале 2020 года КМП США стал первым подразделением вооружённых сил США, который получит крылатые ракеты «Томагавк» с наземным запуском: «Томагавки» планируется размещать на береговой линии для использования в качестве наземного противокорабельного оружия (сейчас ни одно подразделение американской армии не имеет «Томагавков», запуск которых можно осуществлять с земли - эти системы ранее были сняты с вооружения по ДРСМД).[55]
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20.05.2022 16:50 Відповісти
С300
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20.05.2022 16:11 Відповісти
Радіус дії С300 значно меньше, ніж відстань від адмінмежі з Кримом до найближчих наших позицій...
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20.05.2022 16:39 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває!!!))
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20.05.2022 16:17 Відповісти
вчора бачив в новинах відеозвернення бійців 115-Ї , вони в оточенні в Сєвєродонецьку кажуть шо про них забули і шо в них тільки стрілецька зброя....
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20.05.2022 16:22 Відповісти
Это только первая часть операции Зэ. Во второй части будут переговоры об экстракшене, потом сдача бойцов в плен кацапам и победные реляции.
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20.05.2022 18:45 Відповісти
з таким дзюравим небом і ппо-про їх літаки скоро з Херсона будуть злітати ...
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20.05.2022 16:13 Відповісти
Йде 86 день війни,ми вже випускаєм тактичні ракети чи до кінця війни будемо просити
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20.05.2022 16:13 Відповісти
Не для того зелена пліснява похєріла ракетну програму,ракети то таке.асфальт важливіше!!))
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20.05.2022 16:21 Відповісти
Бітум не продают з білорусії
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20.05.2022 17:47 Відповісти
Пора уже заняться Крымом - севастопольская бухта и аэродром. Бада-Бум.
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20.05.2022 16:14 Відповісти
В Крыму 4 аэродрома Саки,Джанкой способен принимать ИЛ 76 и Ту 22,95,160...Бельбек где полосу удлинили как Джанкой и Сиимферопольский
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20.05.2022 16:51 Відповісти
Томагавки у студію пліз
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20.05.2022 16:15 Відповісти
какие томагавки, чо бредиш?
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20.05.2022 16:27 Відповісти
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20.05.2022 16:42 Відповісти
еще одно,.. откуда в Украине томагавки?
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20.05.2022 18:47 Відповісти
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20.05.2022 16:26 Відповісти
А на границу Херсонской и Запорожской областей, или приблизительная линия северного берега Азовского моря, они какими самолетами долетают? Почти каждый день гудят, но их не видно даже в безоблачный день.
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20.05.2022 16:27 Відповісти
**** та пару F35 да позбивати їх
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20.05.2022 16:42 Відповісти
Не відомо яка ціль була досягнута заявою на брифінгу і хто в военний час відпрацьовує умовні пуски мабуть щоб посіяти панічні настрої іншого не бачу або виправдати спроби даговарітца посерьодкі. Краще б мовчали і не лізли один перед другим з заявами.
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20.05.2022 17:37 Відповісти
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20.05.2022 19:57 Відповісти
 
 