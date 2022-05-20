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РФ визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні, - Міноборони
За даними української розвідки російські війська відпрацьовують умовні пуски ракет з нових позицій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 20 травня.
"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо нашій розвідці, російський екіпаж дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму", - зазначив представник Міноборони.
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+22 шеколадный зае%ец
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Самоходный ракетный комплекс «Грифон» ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) (BGM-109G Gryphon[en]) - сухопутная модификация BGM-109A, приспособленная для запуска с подвижной пусковой установки. Разработана совместно ВМС и ВВС США для замены устаревшей ядерной крылатой ракеты MGM-13 Mace. Проект самоходной пусковой установки представлял собой сцепку седельного тягача с платформой полуприцепного типа, на которой размещено четыре ракеты. Для испытаний использовался стандартный общевойсковой грузовик M35[en], кузов которого был переделан под размещение четырёх пусковых труб (каждая из которых представляет тот же алюминиевый контейнер, что и для корабельных палубных пусковых установок), с гидравлическим приводом подъёмного устройства[6].
Конструктивно ракета была идентична BGM-109A за единственным исключением - использованием термоядерной боевой части W-84 изменяемой мощности от 0,2 до 150 килотонн. Эффективная дальность стрельбы ракеты составляла около 2500 км. Запуск её осуществлялся со специально разработанной четырёхзарядной установки TEL, смонтированной на двухосном полуприцепе с тягачом MAN AG с колёсной формулой 8 × 8.
В мирное время ракеты базировались в укреплённых подземных укрытиях GAMA (GLCM Alert and Maintenance Area). В случае возникновения военной угрозы батареи ракет должны были выдвинуться на заранее рассчитанные засекреченные боевые позиции. Каждая батарея содержала 16 ракет. Всего с 1982 по 1988 было развёрнуто 6 ракетных крыльев с 448 боевыми ракетами, из них 304 в Западной Европе. Вместе с ракетами Першинг-2 «Грифоны» рассматривались как адекватный ответ советским БРСД «Пионер» в Восточной Европе.
Согласно договору 1987 года (ДРСМД), «Грифоны» (хотя они не являлись баллистическими ракетами) были сняты с вооружения вместе с ракетами «Першинг-2».
В начале 2020 года КМП США стал первым подразделением вооружённых сил США, который получит крылатые ракеты «Томагавк» с наземным запуском: «Томагавки» планируется размещать на береговой линии для использования в качестве наземного противокорабельного оружия (сейчас ни одно подразделение американской армии не имеет «Томагавков», запуск которых можно осуществлять с земли - эти системы ранее были сняты с вооружения по ДРСМД).[55]