Думка росіян про війну не має впливу на Путіна, - розвідка США
Будь-яка зміна російської громадської думки щодо війни в Україні не змусить президента РФ Володимира Путіна припинити вторгнення.
Про це з посиланням на джерела в американській розвідці пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Також американські розвідники не вірять, що провал у війні проти Україні призведе до відсторонення Путіна від влади, зауважує телеканал.
За даними джерел, Путін тісно залучений до повсякденного управління війною проти України. Глава Кремля безпосередньо бере участь у прийнятті рішень, ухвалення яких у більшості західних армій належать до повноважень офіцерів нижчого рангу.
"Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи своїй адміністрації", - сказав високопосадовець НАТО.
"Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", - зазначають чиновники.
Будь ласка, зачекайте...
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"Епохальне відкриття" !!!
Це ж Росія.
Коли там цар-генсек-президент звертав увагу на те, що про нього думає населення? Думка населення нікому не цікава.
Населення це маса, юрба, збіговисько.
Керівник звертає увагу лише на думку народу.
А народу у Росії не було, нема і ніколи вже не буде.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·
Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...
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