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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Думка росіян про війну не має впливу на Путіна, - розвідка США

путин,путін

Будь-яка зміна російської громадської думки щодо війни в Україні не змусить президента РФ Володимира Путіна припинити вторгнення.

Про це з посиланням на джерела в американській розвідці пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Також американські розвідники не вірять, що провал у війні проти Україні призведе до відсторонення Путіна від влади, зауважує телеканал.

За даними джерел, Путін тісно залучений до повсякденного управління війною проти України. Глава Кремля безпосередньо бере участь у прийнятті рішень, ухвалення яких у більшості західних армій належать до повноважень офіцерів нижчого рангу.

"Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи своїй адміністрації", - сказав високопосадовець НАТО.

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"Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", - зазначають чиновники.

Автор: 

путін володимир (23758) розвідка (3855) росія (64923) США (22497)


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Топ коментарі
+5
Думка росіян про війну не має впливу на Путіна...
_________________________________________________________________________________
"Епохальне відкриття" !!!
Це ж Росія.
Коли там цар-генсек-президент звертав увагу на те, що про нього думає населення? Думка населення нікому не цікава.
Населення це маса, юрба, збіговисько.
Керівник звертає увагу лише на думку народу.
А народу у Росії не було, нема і ніколи вже не буде.
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20.05.2022 17:08
+4
Зате думка Йухла має великий вплив на казлячє стадо... "Нєкагда строіть тувалєти - нас акружают врагі!!!! РОІССЯ ВПЕРДЄ!!!"
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20.05.2022 17:05
+4
Смотря какое поражение. Если хло удастся уговорить Украину на прекращение огня, даже если Херсон деоккупируют власть хла ещё и укрепится, так как награбили, территории захватили новые и тд. А вот если ВСУ пойдут до конца и погонят кацапов и из Крыма, то вполне вероятно, что в свинарнике начнется грызня, ибо вождь не такой сильный, оказывается, как по телику показывают.
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20.05.2022 17:06
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Оу май гадбл Даніла, а ми думали що він демократично обраний президент Світу, а тут таке одкровення...
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20.05.2022 16:55 Відповісти
Не згоден. має. Йому переобратись треба через півтора роки ще на 6 років, і, бажано, без бунту. Можливо, це і було однією з причин "маленької победоносної війни" в Україні.
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20.05.2022 16:58 Відповісти
так а для чого не зрозуміло тримати кормити пропагандонів все рівно якщо не буде їх кацапи не вийдуть на вулиці там є ще омон його ніхто не відміняв да і ніколи не прислухався ***** до своїх рабів холопів бісить постійно в новинах що по тв готовлять кацапів до того чи іншого розганяеться та чи інша думка підготавлюють нібито населення да срати ***** хотів їхня думка нічого не змінює для *****
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20.05.2022 17:03 Відповісти
якщо путін репрезентує сам себе як цар то якого біса демократично обрані лідери інших держав його запрошували в g8 ? так злякалися москальских ядерних бімб ? вони ж не з "народом" спілкувалися а з диктатором
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20.05.2022 17:05 Відповісти
Зате думка Йухла має великий вплив на казлячє стадо... "Нєкагда строіть тувалєти - нас акружают врагі!!!! РОІССЯ ВПЕРДЄ!!!"
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20.05.2022 17:05 Відповісти
Зато какой великий УЕ@АН ВОВА *************** ВЫСОКИЙ СТАТНЫЙ МУЖЧИНА ПРОСТО В РАСЦВЕТЕ УМИРАНИЯ ТЬФУ ПЕ,,@ЕРАСТ КОНЧЕННЫЙ этого вы@@лядка за ноги и об бетонный столб фонарный пока душонка не вылезла бы из него...
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20.05.2022 17:51 Відповісти
Смотря какое поражение. Если хло удастся уговорить Украину на прекращение огня, даже если Херсон деоккупируют власть хла ещё и укрепится, так как награбили, территории захватили новые и тд. А вот если ВСУ пойдут до конца и погонят кацапов и из Крыма, то вполне вероятно, что в свинарнике начнется грызня, ибо вождь не такой сильный, оказывается, как по телику показывают.
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20.05.2022 17:06 Відповісти
Думка росіян про війну не має впливу на Путіна...
_________________________________________________________________________________
"Епохальне відкриття" !!!
Це ж Росія.
Коли там цар-генсек-президент звертав увагу на те, що про нього думає населення? Думка населення нікому не цікава.
Населення це маса, юрба, збіговисько.
Керівник звертає увагу лише на думку народу.
А народу у Росії не було, нема і ніколи вже не буде.
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20.05.2022 17:08 Відповісти
Оно просто ******** Куйло. Всё остальное- следствие этого.
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20.05.2022 17:08 Відповісти
відкрили щось нове. Судячи по персоналиях вояк Путін протягом останніх 10 років планомірно підбирав управління війни. Хіба він одноособово керує тільки армією ? А ФСБ, розвідка,ГРУ, прокуратура? Суд відносно незалежний, бо він першим пропонує фурерку закручувати гайки. Пращури його вояків складали основу монголо татарських орд, А в орді завжди просто, без викрутасів щось не так і секір башка. бачили парадну форму орків ? Чому саме френчі ? Бо еполети (знак належності до еліти ) пасують традиційно тільки до френчів, а не до кітелів. Як у царській росії. Їх закройщик Зайцев все це анонсував ще на початку 2000 х Вольдемар Пу 1 вже тоді проповідував принцип єдіноначалія
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20.05.2022 17:16 Відповісти
тому що хайло поставило на кон своє життя
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20.05.2022 17:16 Відповісти
маленька куля має дуже великий вплив на довбойоба путіна.
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20.05.2022 17:43 Відповісти
Нам плювати на їхню думку як і на їх самих,а на ***** ми ср*ть хотіли...
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20.05.2022 17:43 Відповісти
Так і думка українців не має впливу на Зелю, а думка сябрів не має впливу на Лукашенко. Вони всі з одного тіста зроблени
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20.05.2022 17:44 Відповісти
Кацапи ніколи не приймуть на себе відповідальність за війну і спробують перекласти її на *****. Тому ***** і надалі намагатиметься накачувати своє бидло пропагандою, але "холодильник" перемагає завжди! І коли це станеться то вони порвуть на шмаття ***** і виберуть собі наступне *****-2 - ще паскудніше. І так до розвалу федерації.
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20.05.2022 18:30 Відповісти
***** посрати на думку кацапів? "Увьі и ах!". Та не може бути
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20.05.2022 19:50 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWaRz0QerY9IO5wtYoSQU6JPAKRpO_Noi0yuvbktf5oz5SPTLrOGjGRttMqePW322JnOKUtNmaXgOHsXxcFU1rwcArX44aAeinL3qEvEIwsuPVV_V1c-**************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·

Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...





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1 Comment

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20.05.2022 20:28 Відповісти
 
 