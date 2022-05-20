Думка росіян про війну не має впливу на Путіна, - розвідка США

Будь-яка зміна російської громадської думки щодо війни в Україні не змусить президента РФ Володимира Путіна припинити вторгнення.

Про це з посиланням на джерела в американській розвідці пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Також американські розвідники не вірять, що провал у війні проти Україні призведе до відсторонення Путіна від влади, зауважує телеканал.

За даними джерел, Путін тісно залучений до повсякденного управління війною проти України. Глава Кремля безпосередньо бере участь у прийнятті рішень, ухвалення яких у більшості західних армій належать до повноважень офіцерів нижчого рангу.

"Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи своїй адміністрації", - сказав високопосадовець НАТО.

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"Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", - зазначають чиновники.