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Новини Війна
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Лондон підтримує ідею міжнародного трибуналу над Путіним і його поплічниками, - Трасс

трасс

Велика Британія переконана у необхідності реального покарання за воєнні злочини для Володимира Путіна та його поплічників.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - сказала Трасс в етері Times Radio.

Вона додала, що Британія надіслала в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази злочинів та свідчення очевидців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто створити спецтрибунал у справі щодо російської агресії, - Україна в ОБСЄ

"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу. Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибірковий напад на цивільних осіб. Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія, безперечно, розглядає можливість його підтримки", - запевнила Трасс.

Автор: 

Велика Британія (5687) путін володимир (24230) трибунал (282) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+15
вуйко Олекса
@makarenco_oleg
·
5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
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18.05.2022 12:53 Відповісти
+7
Приходят Лавров, Шойгу и Патрушев к Путину:

- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?

- За что???!!!...

- Как это - «За что?» За шею, конечно…
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18.05.2022 12:56 Відповісти
+7
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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18.05.2022 14:37 Відповісти
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вуйко Олекса
@makarenco_oleg
·
5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
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18.05.2022 12:53 Відповісти
esli tak , to nado tuda SBU specotrjad poslatj - pustj kladut mordoi v pol...
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18.05.2022 13:10 Відповісти
Как что делают? Оборудуют тайные склады снабжения русдрг. Что и делали все эти годы.
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18.05.2022 14:18 Відповісти
Нєковрємєні!
Якщо СБУ не займається своїми ж втікачами до расєї, то цими "святими людьми" займатись точно не буде...
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18.05.2022 14:45 Відповісти
"Храм МП, де молиться голова СБУ Баканов, вшанував російських військових"
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18.05.2022 22:18 Відповісти
Приходят Лавров, Шойгу и Патрушев к Путину:

- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?

- За что???!!!...

- Как это - «За что?» За шею, конечно…
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18.05.2022 12:56 Відповісти
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18.05.2022 13:56 Відповісти
***** за ногу вниз головой пока буква ..зю.. в мозгах выровняется в одну линию
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19.05.2022 06:15 Відповісти
Саме так, інакше, якщо зло не буде покарано, це повториться в недалекому майбутньому.
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18.05.2022 12:57 Відповісти
Настаиваю чтобы всех судили по его же законам. На Беларашке кстати Лука смертную казнь подписал по преступлениям по законам под которые он подпадает
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18.05.2022 12:58 Відповісти
******** путин должен быть повешен.
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18.05.2022 13:00 Відповісти
Вот что надо медленно сделать с Куйлом и его бандой:
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18.05.2022 13:42 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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18.05.2022 14:37 Відповісти
к сожалению не очень реально без взятия москвы
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Трибунал должны проводить спецслужбы!
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18.05.2022 14:54 Відповісти
клав він на вас і нас і всіх.
як би чогось боявся, не застосовував би заборонений фосфор....
не поширював би мародерство.
карав би військових за злочини проти людяності.
так що ще раз.
клав він на вас...
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18.05.2022 15:59 Відповісти
Говорити про трибунал *****, все одно що, говорити про культивація місяця чи марса.
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18.05.2022 16:03 Відповісти
"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу" - український уряд сказав "не на часі"! "Зараз нам треба згуртуватися навколо..." і бла-бла-бла.
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18.05.2022 18:17 Відповісти
Было бы неплохо, если бы ***** вывели на виселицу плоскогубцами за язык.
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18.05.2022 20:43 Відповісти
Дякуємо.
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18.05.2022 22:44 Відповісти
Трибунал это для тех, когда уже все закончится, чтобы в веках закрепить эффект наказания россии, будет шикарное театральное представление, а сейчас еще както по путину ******* можно, чтоб у него рога пообломались? Ведь не железный он, а уже весьма старенький мракобес, любящий комфорт и все чудеса цивилизации) Ну, например, отравить его любимую собаку, чтобы он вкусил потерю не абстрактными солдатиками, а чемто очень дорогим и близким.
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19.05.2022 02:30 Відповісти
ну так хай шлють iнспекторiв зафiксувати злочини.
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19.05.2022 02:35 Відповісти
 
 