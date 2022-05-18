Лондон підтримує ідею міжнародного трибуналу над Путіним і його поплічниками, - Трасс
Велика Британія переконана у необхідності реального покарання за воєнні злочини для Володимира Путіна та його поплічників.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", - сказала Трасс в етері Times Radio.
Вона додала, що Британія надіслала в Україну експертів, щоб допомогти зібрати докази злочинів та свідчення очевидців.
"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу. Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибірковий напад на цивільних осіб. Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія, безперечно, розглядає можливість його підтримки", - запевнила Трасс.
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@makarenco_oleg
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5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
Якщо СБУ не займається своїми ж втікачами до расєї, то цими "святими людьми" займатись точно не буде...
- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?
- За что???!!!...
- Как это - «За что?» За шею, конечно…
як би чогось боявся, не застосовував би заборонений фосфор....
не поширював би мародерство.
карав би військових за злочини проти людяності.
так що ще раз.
клав він на вас...