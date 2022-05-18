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Новости Война
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Лондон поддерживает идею международного трибунала над Путиным и его приспешниками, - Трасс

трасс

Великобритания убеждена в необходимости реального наказания за военные преступления для Владимира Путина и его приспешников.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс в эфире Times Radio.

Она добавила, что Великобритания направила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и показания очевидцев.

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"Я разговаривала с украинским правительством об идее трибунала. Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательное нападение на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания, безусловно, рассматривает возможность его поддержки", - заверила Трасс.

Автор: 

Великобритания (5046) путин владимир (31657) трибунал (292) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+15
вуйко Олекса
@makarenco_oleg
·
5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
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18.05.2022 12:53 Ответить
+7
Приходят Лавров, Шойгу и Патрушев к Путину:

- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?

- За что???!!!...

- Как это - «За что?» За шею, конечно…
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18.05.2022 12:56 Ответить
+7
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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18.05.2022 14:37 Ответить
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вуйко Олекса
@makarenco_oleg
·
5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
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18.05.2022 12:53 Ответить
esli tak , to nado tuda SBU specotrjad poslatj - pustj kladut mordoi v pol...
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18.05.2022 13:10 Ответить
Как что делают? Оборудуют тайные склады снабжения русдрг. Что и делали все эти годы.
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18.05.2022 14:18 Ответить
Нєковрємєні!
Якщо СБУ не займається своїми ж втікачами до расєї, то цими "святими людьми" займатись точно не буде...
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18.05.2022 14:45 Ответить
"Храм МП, де молиться голова СБУ Баканов, вшанував російських військових"
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18.05.2022 22:18 Ответить
Приходят Лавров, Шойгу и Патрушев к Путину:

- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?

- За что???!!!...

- Как это - «За что?» За шею, конечно…
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18.05.2022 12:56 Ответить
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18.05.2022 13:56 Ответить
***** за ногу вниз головой пока буква ..зю.. в мозгах выровняется в одну линию
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19.05.2022 06:15 Ответить
Саме так, інакше, якщо зло не буде покарано, це повториться в недалекому майбутньому.
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18.05.2022 12:57 Ответить
Настаиваю чтобы всех судили по его же законам. На Беларашке кстати Лука смертную казнь подписал по преступлениям по законам под которые он подпадает
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18.05.2022 12:58 Ответить
******** путин должен быть повешен.
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18.05.2022 13:00 Ответить
Вот что надо медленно сделать с Куйлом и его бандой:
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18.05.2022 13:42 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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18.05.2022 14:37 Ответить
к сожалению не очень реально без взятия москвы
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18.05.2022 14:40 Ответить
Трибунал должны проводить спецслужбы!
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18.05.2022 14:54 Ответить
клав він на вас і нас і всіх.
як би чогось боявся, не застосовував би заборонений фосфор....
не поширював би мародерство.
карав би військових за злочини проти людяності.
так що ще раз.
клав він на вас...
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18.05.2022 15:59 Ответить
Говорити про трибунал *****, все одно що, говорити про культивація місяця чи марса.
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18.05.2022 16:03 Ответить
"Я розмовляла з українським урядом про ідею трибуналу" - український уряд сказав "не на часі"! "Зараз нам треба згуртуватися навколо..." і бла-бла-бла.
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18.05.2022 18:17 Ответить
Было бы неплохо, если бы ***** вывели на виселицу плоскогубцами за язык.
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18.05.2022 20:43 Ответить
Дякуємо.
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18.05.2022 22:44 Ответить
Трибунал это для тех, когда уже все закончится, чтобы в веках закрепить эффект наказания россии, будет шикарное театральное представление, а сейчас еще както по путину ******* можно, чтоб у него рога пообломались? Ведь не железный он, а уже весьма старенький мракобес, любящий комфорт и все чудеса цивилизации) Ну, например, отравить его любимую собаку, чтобы он вкусил потерю не абстрактными солдатиками, а чемто очень дорогим и близким.
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19.05.2022 02:30 Ответить
ну так хай шлють iнспекторiв зафiксувати злочини.
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19.05.2022 02:35 Ответить
 
 