Лондон поддерживает идею международного трибунала над Путиным и его приспешниками, - Трасс
Великобритания убеждена в необходимости реального наказания за военные преступления для Владимира Путина и его приспешников.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс в эфире Times Radio.
Она добавила, что Великобритания направила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и показания очевидцев.
"Я разговаривала с украинским правительством об идее трибунала. Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательное нападение на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания, безусловно, рассматривает возможность его поддержки", - заверила Трасс.
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@makarenco_oleg
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5 год
Вчера гулял в Лавре. Твм реально гнездо кацапни в самом центре Киева. Крепкие, молодые мужички по гражданке входят и выходят из лаврских помещений. Что они там делают? Как в россии побывал...
Якщо СБУ не займається своїми ж втікачами до расєї, то цими "святими людьми" займатись точно не буде...
- Владимир Владимирович! Вы в курсе, что нас в Гааге повесить собираются?
- За что???!!!...
- Как это - «За что?» За шею, конечно…
як би чогось боявся, не застосовував би заборонений фосфор....
не поширював би мародерство.
карав би військових за злочини проти людяності.
так що ще раз.
клав він на вас...