США залишать у Європі 100 тисяч військових, - СNN
США заявили, що залишать у Європі 100 тисяч солдатів, для забезпечення безпеки союзників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Джерела СNN повідомили, що кількість військовослужбовців може в майбутньому збільшитись на час масштабних військових навчань у регіоні. Крім того, у планах США збільшити кількість баз у Європі, якщо таке рішення вимагатиме забезпечення безпеки.
Зазначається, що США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до 100 тисяч на цей час.
Додаткові війська розташовані вздовж східного флангу Європи, для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.
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Maxim Sobolsky
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Urs
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