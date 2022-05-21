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США залишать у Європі 100 тисяч військових, - СNN

сша,нацгвардія,кірбі

США заявили, що залишать у Європі 100 тисяч солдатів, для забезпечення безпеки союзників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Джерела СNN повідомили, що кількість військовослужбовців може в майбутньому збільшитись на час масштабних військових навчань у регіоні. Крім того, у планах США збільшити кількість баз у Європі, якщо таке рішення вимагатиме забезпечення безпеки.

Зазначається, що США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до 100 тисяч на цей час.

Додаткові війська розташовані вздовж східного флангу Європи, для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.

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Автор: 

армія (3767) Європа (1790) НАТО (6422) США (22497)


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Формують експедиційний корпус... Коли Україна роз'їб@#ить основний кістяк кацападлівського гівно-набріду(шо в них чомусь "завьотся армія"), експедиційні сили НАТО під проводом США майже без спротиву увійдуть у парашостан задля його (чи її - один хрін це недодержавне квазіутворення відноситься до середнього роду) демілітаризації та тотальної денуклеаризації🤔 І буде в них зустріч десь на Уралі чи десь у Сибіру з китайським експедиційним корпусом(типу"встрєчі на Ельбе" під час другої світової). Параша приречена - і це скоро стане ФАКТИЧНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ нового світового устрою.
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21.05.2022 01:31 Відповісти
годный логлайн.
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21.05.2022 02:32 Відповісти
100 тис. американських військових достатньо, щоб знищити усю кацапську армію зразка до 24.02.22. І ніхто нікуди заходити не буде, бо усе можна зробити дистанційно.
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21.05.2022 10:45 Відповісти
Сейчас пишется история и Армия США зайдет в Украину и добьют русские войска и впишут свое имя супергеройское в историю. Это в культуре заложено США.
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21.05.2022 03:53 Відповісти
Было бы круто. После того так США объявили Гитлеру войну, тот стал обречён, надеюсь в этот раз будет также
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21.05.2022 23:40 Відповісти
 
 