США залишать у Європі 100 тисяч військових, - СNN

США заявили, що залишать у Європі 100 тисяч солдатів, для забезпечення безпеки союзників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Джерела СNN повідомили, що кількість військовослужбовців може в майбутньому збільшитись на час масштабних військових навчань у регіоні. Крім того, у планах США збільшити кількість баз у Європі, якщо таке рішення вимагатиме забезпечення безпеки.

Зазначається, що США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до 100 тисяч на цей час.

Додаткові війська розташовані вздовж східного флангу Європи, для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.

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