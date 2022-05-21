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Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, — Reuters

нафта

За даними Reuters, Китай нарощує закупівлі нафти в Росії за вигідними цінами та займає місця західних покупців, які відмовляються від бізнесу з РФ після її нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що Китай йде на такі кроки після того, як місяць тому скоротив поставки з Росії, аби не наражатися на санкції щодо своїх державних нафтових гігантів. Згідно з оцінкою аналітиків,у травні китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у 2021 році імпорт сягав 800 тисяч барелів на добу.

США, Велика Британія та деякі інші ключові покупці нафти заборонили імпорт сировини з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Припинення закупівлі західними компаніями російського "чорного золота" "створило вакуум", який і заповнює Китай.

Читайте також: Країни G7 закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

Про переговори Китаю щодо закупівлі дешевої російської нафти повідомляло також видання Bloomberg. За даними ЗМІ, переговори велися на урядовому рівні без безпосередньої участі нафтових компаній, втім, поки немає гарантій, що угода буде укладена.

Автор: 

Китай (4504) нафта (5486) росія (64926)


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Топ коментарі
+29
Хотів купити китайській телефон, але мабуть ********* куплю корейський самсунг...
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21.05.2022 01:14
+18
Ну так впаяйте санкції китаю, і він через місяць зрозуміє що зерно дорожче нафти...
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21.05.2022 01:14
+15
що тут коментувати, один упир підживлює другого упиря
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21.05.2022 01:14
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що тут коментувати, один упир підживлює другого упиря
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21.05.2022 01:14 Відповісти
Хотів купити китайській телефон, але мабуть ********* куплю корейський самсунг...
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21.05.2022 01:14 Відповісти
Ну так впаяйте санкції китаю, і він через місяць зрозуміє що зерно дорожче нафти...
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21.05.2022 01:14 Відповісти
Саме так і треба вчинити!
А то, "за 10 місяців 2021 року експорт зерна з України до Китаю зріс на 46%. Найбільше виріс експорт м'яса та їстівних субпродуктів з України до Китаю - 164%. Про це https://dpss.gov.ua/news/eksport-***********-tovariv-do-kitayu-zris-na-20 повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька".
Нехай попостяться китайські штрейкбрехери!
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21.05.2022 01:42 Відповісти
Згоден.Хай китайці російську нафту пьють.А зерно буде кому купить.
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21.05.2022 08:58 Відповісти
Думай что несешь.
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21.05.2022 02:30 Відповісти
Китайська совість.
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21.05.2022 01:16 Відповісти
Чому б всім не домовитися та й скинути ціну на російську нафту вдвічі? Нехай продають без прибутку за $50. З газом зробити так же.
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21.05.2022 01:17 Відповісти
Святая простота. Разбежались экспортёры снижать, может, тогда и зерно продавать в половину дешевле?
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21.05.2022 08:00 Відповісти
ціна 20 баксів, це вже прибуток мінімум 8
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21.05.2022 08:36 Відповісти
Вони платять не ринкову ціну, а ту, що сами назвуть. В рашці всі резервуари були вже повні та це погрожувало консервацією свердловин. Тому пуйло сдався та почав експортувати на умовах Сі.
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21.05.2022 01:26 Відповісти
шо там лошки,у рашки скоро бабки закінчатся? правда? ню-ню,а є ще індія і їй теж якось ***** на все це...
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21.05.2022 01:26 Відповісти
А ты знаешь по какой цене покупает китай? Явно не по рыночной
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21.05.2022 01:35 Відповісти
Т.е., в лучшем для дикарей варианте, их страна-помойка будет сырьевым придатком Китая. Колонией, по факту.
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21.05.2022 02:13 Відповісти
В том бюджете предусмотрен ярд денег на каждый день на войнушку? Нет? Так не 3,14#зди
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21.05.2022 06:13 Відповісти
Прекрасно.
Русня корміт велікій Китай!
А Сі-дзіньпін - каже - давай еще!
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21.05.2022 01:29 Відповісти
соська при цицьки...
a яка ж комуняка в комунякі не відсмочте ?
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21.05.2022 01:38 Відповісти
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21.05.2022 06:31 Відповісти
Китайськи хвойди.
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21.05.2022 01:55 Відповісти
Китай. Це теж многозодрвочка. Поки є шанс . Нафта Нафтою а жерти хочуть всі і опа Україна кормить пів світу. хтось взагалі про це замислювався ... А це є правда.ОООніще закіпішувало і що
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21.05.2022 02:24 Відповісти
Я дочекаюсь того моменту, коли Китай у косяпів запитає - те, що східнше Уралу, наше? Подвиньтесь
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21.05.2022 02:24 Відповісти
Для зрадоваты обясняю, Рашка для Китая это сырьевая колония. И они будут ее доить до последнего.
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21.05.2022 02:29 Відповісти
Больше всего эта ситуация нравится Китаю . Россия в виде сырьевой колонии. И как будущее место поселения китайцев.
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21.05.2022 05:30 Відповісти
А все в курсе, что Китай выбирает то, что по факту уже оплачено?)))) Так что хрен им, а не денег))))
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21.05.2022 05:39 Відповісти
Китайози користають момент...але це було передбачувано-вони свого не упустять
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21.05.2022 05:39 Відповісти
Ми про це з чуваками щє в марту обсуждали.
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21.05.2022 07:02 Відповісти
Для себе вже пару місяців як вирішив, що ніколи не буду купувати китайські товари, через позицію кнр по Україні. Все ж альтернатива е.

Наступним смартфоном буде apple (хоча збирается в кнр, але бренд США) , а не мейзу чи ******.

Ну а рашка, хай буде ресурсною колоніею китайців, хотіли від европи оплату в декілька разів вище за реальну ціну, та ще й в руБЛЯх, так ось отримайте покупця із азіі, за ціну, яка нижче собівартості, та ще й за доллари, чи юані.
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21.05.2022 07:28 Відповісти
начало ползучей китайской оккупации исконно китайских земель т.е. Сибири и Кацапстана
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21.05.2022 07:35 Відповісти
Не треба недооцінювати. Із-за дешевої нафти китайські товари стануть дешевші і, відповідно, більш конкурентно спроможними. Це викличе збільшення їх надходження до Європи та у інші країни. Відповідно, експортний потенціал Європи ослабне, що потягне зростання там інфляції. Європа почне захищатися і збільшить мито на товари вузькоглазих. Китайці (нема куди дітися) почнуть більше продавати у московію. Може навіть заговорять про перехід на торгівлю за рублі-юані. Також в умовах обмеження продажу в Європу побутових китайських товарів китайози можуть почати поставляти московії військові товари. То ж восени можемо мати підсилення московії китайською зброєю. Для попередження такого розвитку подій західні країни мають вже зараз обмежити передачу та застосування китайцями західних технологій. Проте, з причини досягнутого рівня розвитку китайцями своїх технологій, ці обмеження почнуть працювати лише не раніше 2-3 років. Щодо продажу Україною продовольства Китаю. Не перебільшуйте. Основним покупцем української пшениці є арабські країни та Африка. Московія повною мірою може задовільнити увесь попит китайців на пшеницю. М'ясо китайози вирощують самі, на місці, так вигідніше. До речі, більшість українського експорту до Китаю становив шрот та фуражна пшениця. Це те, що йде на корм скоту. А ось перспективи України щодо продовольства на цей та прийдешній роки доволі туманні. Якщо не приберемо ворога із своєї території до початку липня, очікуйте масового зжигання наших полів та елеваторів. Наші керівні дов..б..й..оби ще й прилюдно оголошують про створення в Україні 3-річного запасу продовольства, яке московити почнуть активно палити. Якщо вже зараз не почнемо перевозити наші запаси на територію скажемо Польщі або Словакії, взимку на нас чекає голодомор.
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21.05.2022 07:58 Відповісти
роисся продает свою нефть не китаю а через китай.
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21.05.2022 08:26 Відповісти
В условиях глобально-интегрированной мировой экономики, тотальные санкции не возможны в принципе. В мире ВСЕГДА найдутся покупатели на дешевые природные ресурсы РФ. Речь может идти только о снижении доходов РФ от экспорта.
Например, при мировой цене нефти в 110 $/бар, РФ продает по 70$. (покупателей - достаточно). Себестоимость добычи - 20 $/бар. Маржа - 350%. Вот вам и все "санкции".
Пока мир не готов объединяться в борьбе против РФ. Условные "страны Запада" - это далеко не весь мир.
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21.05.2022 08:47 Відповісти
А ми вже всі перестали купувати китайські товари і читаємо етикетки в магазинах, щоб випадково не купити це лайно??
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21.05.2022 10:09 Відповісти
Гандони косорилі хитродрюкані
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21.05.2022 10:36 Відповісти
 
 