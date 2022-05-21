Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, — Reuters

За даними Reuters, Китай нарощує закупівлі нафти в Росії за вигідними цінами та займає місця західних покупців, які відмовляються від бізнесу з РФ після її нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що Китай йде на такі кроки після того, як місяць тому скоротив поставки з Росії, аби не наражатися на санкції щодо своїх державних нафтових гігантів. Згідно з оцінкою аналітиків,у травні китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у 2021 році імпорт сягав 800 тисяч барелів на добу.

США, Велика Британія та деякі інші ключові покупці нафти заборонили імпорт сировини з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Припинення закупівлі західними компаніями російського "чорного золота" "створило вакуум", який і заповнює Китай.

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Про переговори Китаю щодо закупівлі дешевої російської нафти повідомляло також видання Bloomberg. За даними ЗМІ, переговори велися на урядовому рівні без безпосередньої участі нафтових компаній, втім, поки немає гарантій, що угода буде укладена.