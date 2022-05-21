Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, — Reuters
За даними Reuters, Китай нарощує закупівлі нафти в Росії за вигідними цінами та займає місця західних покупців, які відмовляються від бізнесу з РФ після її нападу на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Зазначається, що Китай йде на такі кроки після того, як місяць тому скоротив поставки з Росії, аби не наражатися на санкції щодо своїх державних нафтових гігантів. Згідно з оцінкою аналітиків,у травні китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у 2021 році імпорт сягав 800 тисяч барелів на добу.
США, Велика Британія та деякі інші ключові покупці нафти заборонили імпорт сировини з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Припинення закупівлі західними компаніями російського "чорного золота" "створило вакуум", який і заповнює Китай.
Про переговори Китаю щодо закупівлі дешевої російської нафти повідомляло також видання Bloomberg. За даними ЗМІ, переговори велися на урядовому рівні без безпосередньої участі нафтових компаній, втім, поки немає гарантій, що угода буде укладена.
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А то, "за 10 місяців 2021 року експорт зерна з України до Китаю зріс на 46%. Найбільше виріс експорт м'яса та їстівних субпродуктів з України до Китаю - 164%. Про це https://dpss.gov.ua/news/eksport-***********-tovariv-do-kitayu-zris-na-20 повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька".
Нехай попостяться китайські штрейкбрехери!
Русня корміт велікій Китай!
А Сі-дзіньпін - каже - давай еще!
a яка ж комуняка в комунякі не відсмочте ?
Наступним смартфоном буде apple (хоча збирается в кнр, але бренд США) , а не мейзу чи ******.
Ну а рашка, хай буде ресурсною колоніею китайців, хотіли від европи оплату в декілька разів вище за реальну ціну, та ще й в руБЛЯх, так ось отримайте покупця із азіі, за ціну, яка нижче собівартості, та ще й за доллари, чи юані.
Например, при мировой цене нефти в 110 $/бар, РФ продает по 70$. (покупателей - достаточно). Себестоимость добычи - 20 $/бар. Маржа - 350%. Вот вам и все "санкции".
Пока мир не готов объединяться в борьбе против РФ. Условные "страны Запада" - это далеко не весь мир.