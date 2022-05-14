Країни G7 закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України
Країни Великої сімки (G7) закликали Китай виступити на підтримку України і не допомагати Росії в її загарбницькій війні та не підривати санкційний режим проти РФ.
Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в німецькому Любеку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується російської загарбницької війни проти України, то ми закликаємо Китай підтримати, відповідно до міжнародного права, суверенітет і незалежність України, цілісність її міжнародно визнаних кордонів, а також рішуче закликати росію припинити свою військову агресію проти України", - йдеться у комюніке.
Глави МЗС G7 закликали Китай "не допомагати росії в її загарбницькій війні проти України, не підривати санкції, запроваджені проти росії за напад на суверенітет і територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утримуватися від участі в інформаційних маніпуляціях, дезінформації та інших засобах легітимізації загарбницької війни росії проти України".
Не будут. Если медведь сдохнет, орёл (США) примется за панду (КНР). И наоборот: подмяв под себя Европу медведь станет менее зависимым от панды. А ещё там пытается играть в свою игру индус, которому вообще все три не стояли.
але сильна кацапія йому теж не потрібна ...- от тут і проблема, що китаеза зацікавлений в обескровленні кацапії- тобіш війні..(((
китаеза не дурак
Выиграет наРФия, Китай нападет на Тайвань.
Выиграет Украина, Китай заберет Сибирь обратно. Только нужно выиграть сначала.
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/825C/production/_120527333_01.jpg
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed