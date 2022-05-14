УКР
Країни G7 закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

семерка

Країни Великої сімки (G7) закликали Китай виступити на підтримку України і не допомагати Росії в її загарбницькій війні та не підривати санкційний режим проти РФ.

Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в німецькому Любеку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується російської загарбницької війни проти України, то ми закликаємо Китай підтримати, відповідно до міжнародного права, суверенітет і незалежність України, цілісність її міжнародно визнаних кордонів, а також рішуче закликати росію припинити свою військову агресію проти України", - йдеться у комюніке.

Глави МЗС G7 закликали Китай "не допомагати росії в її загарбницькій війні проти України, не підривати санкції, запроваджені проти росії за напад на суверенітет і територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утримуватися від участі в інформаційних маніпуляціях, дезінформації та інших засобах легітимізації загарбницької війни росії проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України, - Кулеба

G-7 G7 (1100) Китай (4922)
+23
З таким успіхом можна закликати маньяка не скоювати злочини. Тоталітарні режими не розуміють мови, окрім п@ здюліни, економічної або військової.
14.05.2022 17:00 Відповісти
+7
Китай и не будет,во первых Рашка совсем не главный торговый партнер а во вторых они будут ждать когда медведь сдохнет.
14.05.2022 17:06 Відповісти
+5
Китайська панда дуже хитрови*бана
14.05.2022 17:20 Відповісти
Як показала вже практика, що навіть міжнародні документи не діють Тупо туалетний папір
15.05.2022 01:00 Відповісти
В 3,14зду друзей,я сам себе товарищ! давнє кітайське гасло !!!)))
14.05.2022 17:04 Відповісти
Тим не менше, якщо буде можливість по тихому насолити заходу, то неодмінно скористаються. Китайська філософія - намахувати "некитайців", це у них нормальне явище.
14.05.2022 17:27 Відповісти
будут ждать когда медведь сдохнет
Не будут. Если медведь сдохнет, орёл (США) примется за панду (КНР). И наоборот: подмяв под себя Европу медведь станет менее зависимым от панды. А ещё там пытается играть в свою игру индус, которому вообще все три не стояли.
14.05.2022 17:47 Відповісти
Индусы что то борзеть начали❗Забыли как македонский им злаз на хобот натягивал⁉️ Ок, чип и дейл спешат на помощь💥👊
14.05.2022 21:42 Відповісти
«Страна-бензоколонка превратится в лесопилку для Китая»
14.05.2022 23:58 Відповісти
14.05.2022 17:06 Відповісти
15.05.2022 00:07 Відповісти
Кетайці ті ж кацапи, тільки прищурені. Займаються геноцидом уйгур
14.05.2022 17:42 Відповісти
Китай если поймает санкции быстро станет северной кореей, без западных технологий им трындец, а тряпки шить можно где угодно, вьетнам, мексика...
14.05.2022 18:20 Відповісти
не зовсім так....- на сьогодні це вже гравець геополітичний, та скоріш всього наступний гегемон)
але сильна кацапія йому теж не потрібна ...- от тут і проблема, що китаеза зацікавлений в обескровленні кацапії- тобіш війні..(((
китаеза не дурак
14.05.2022 18:48 Відповісти
Якщо вони займуть місце рашистії і її територію, то нам потім і з ними прийдеться воювати, бо ця сарана гірше навіть кацапів буде себе з європейцями поводити і намагатися захопити увесь континент, для початку.
15.05.2022 09:03 Відповісти
і північній кореї теж
14.05.2022 18:28 Відповісти
Китай ничего не будет делать. Просто тупо ждать чем закончится. Он в любом случае, в выигрыше.
Выиграет наРФия, Китай нападет на Тайвань.
Выиграет Украина, Китай заберет Сибирь обратно. Только нужно выиграть сначала.
14.05.2022 20:13 Відповісти
Сомали и Венесуэлу ещё призовите...
14.05.2022 21:14 Відповісти
рашистские твари пошли по беспределу

медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины

Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7

https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/825C/production/_120527333_01.jpg
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»

рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.

Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.

G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»

Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed
14.05.2022 23:36 Відповісти
а не проще ли перестать давать китаю передовые технологии и перестать размещать на его территории высокотехнологичные предприятия... 3-5 лет и китай станет ничем... и не надо ни к чему призывать... надо предать страну забвению...
15.05.2022 10:34 Відповісти
 
 