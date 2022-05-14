Країни G7 закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

Країни Великої сімки (G7) закликали Китай виступити на підтримку України і не допомагати Росії в її загарбницькій війні та не підривати санкційний режим проти РФ.

Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в німецькому Любеку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується російської загарбницької війни проти України, то ми закликаємо Китай підтримати, відповідно до міжнародного права, суверенітет і незалежність України, цілісність її міжнародно визнаних кордонів, а також рішуче закликати росію припинити свою військову агресію проти України", - йдеться у комюніке.

Глави МЗС G7 закликали Китай "не допомагати росії в її загарбницькій війні проти України, не підривати санкції, запроваджені проти росії за напад на суверенітет і територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утримуватися від участі в інформаційних маніпуляціях, дезінформації та інших засобах легітимізації загарбницької війни росії проти України".

