Страны G7 призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины

Страны Большой семерки (G7) призвали Китай выступить в поддержку Украины и не помогать России в ее захватнической войне и не подрывать санкционный режим против РФ.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 по результатам встречи в немецком Любеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается российской захватнической войны против Украины, то мы призываем Китай поддержать, согласно международному праву, суверенитет и независимость Украины, целостность ее международно признанных границ, а также решительно призвать россию прекратить свою военную агрессию против Украины", - говорится в коммюнике.

Главы МИД G7 призвали Китай "не помогать россии в ее захватнической войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против россии из-за нападения на суверенитет и территориальную целостность Украины, не оправдывать действия россии в Украине и воздерживаться от участия в информационных манипуляциях, дезинформации и других средствах легитимизации захватнической войны россии против Украины".

