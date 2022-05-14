Страны G7 призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины
Страны Большой семерки (G7) призвали Китай выступить в поддержку Украины и не помогать России в ее захватнической войне и не подрывать санкционный режим против РФ.
Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел G7 по результатам встречи в немецком Любеке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается российской захватнической войны против Украины, то мы призываем Китай поддержать, согласно международному праву, суверенитет и независимость Украины, целостность ее международно признанных границ, а также решительно призвать россию прекратить свою военную агрессию против Украины", - говорится в коммюнике.
Главы МИД G7 призвали Китай "не помогать россии в ее захватнической войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против россии из-за нападения на суверенитет и территориальную целостность Украины, не оправдывать действия россии в Украине и воздерживаться от участия в информационных манипуляциях, дезинформации и других средствах легитимизации захватнической войны россии против Украины".
Не будут. Если медведь сдохнет, орёл (США) примется за панду (КНР). И наоборот: подмяв под себя Европу медведь станет менее зависимым от панды. А ещё там пытается играть в свою игру индус, которому вообще все три не стояли.
але сильна кацапія йому теж не потрібна ...- от тут і проблема, що китаеза зацікавлений в обескровленні кацапії- тобіш війні..(((
китаеза не дурак
Выиграет наРФия, Китай нападет на Тайвань.
Выиграет Украина, Китай заберет Сибирь обратно. Только нужно выиграть сначала.
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/825C/production/_120527333_01.jpg
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed