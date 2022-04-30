УКР
Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України, - Кулеба

китай

Україна сподівається на гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема від Китаю.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України, це знак нашої поваги та довіри до КНР", - зазначив він.

"Так, зараз мирні переговори між Україною та Росією йдуть дуже складно", - сказав Кулеба.

За його словами, після переговорів у Стамбулі, на яких українська делегація запропонувала проєкт угоди про міжнародні гарантії безпеки Україні, "переговорний процес дуже ускладнився".

Китай (4834) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+63
Ого ***** собі вибір, скучили за комуняками?
показати весь коментар
30.04.2022 21:16 Відповісти
+60
Шта, *****!? Йдіть ***** зі своїми "гарантами"! Не забудьте ще покликати в "гаранти" Бялосрусь і Сирію. Довбоклюї... Лише НАТО і крапка!
показати весь коментар
30.04.2022 21:20 Відповісти
+52
Это Арахамия-ибн-Коломойский-Зеленский-оглы.
показати весь коментар
30.04.2022 21:20 Відповісти
ты голосовал за путина наверное - но точно не за пороха
показати весь коментар
01.05.2022 00:24 Відповісти
Треба також негайно покликати в гаранти плем'я мумба-юмба.
Їхня армія вже готується гарантувати нам безпеку.

показати весь коментар
30.04.2022 22:14 Відповісти
Папуа Нову Гвінею
показати весь коментар
30.04.2022 22:24 Відповісти
Комунякам вірити - себе не поважати.
показати весь коментар
30.04.2022 22:16 Відповісти
Шо то смешно стало, китайцы еще те кидалы.
показати весь коментар
30.04.2022 22:25 Відповісти
Гарантами можуть бути ті країни які зараз допомагають , а не ті які з лютого місяця затарились попкорном
показати весь коментар
30.04.2022 22:26 Відповісти
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны»

Ср, 30/03/2022 - 20:31

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.

Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,

а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

https://crime-ua.com/node/29669
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
Мабудь ,бєня і його шобла вже в заручниках у кремлівськоїмафії (Янка Пасинкова ж попереджала)..... а то чому б так швидко повернули оглоблі???
показати весь коментар
30.04.2022 22:35 Відповісти
с таким же успехом Кулеба мог обратиться в Северную Корею
а вообще непонятно какая политическая власть в Украине ина кого она работает, если за гарантией обращаются к комунистам, запрещенным в Украине
показати весь коментар
30.04.2022 22:43 Відповісти
Кулебе, что скажут в ОПе, то он и делает. Такая себе пластилиновая ворона
показати весь коментар
30.04.2022 22:49 Відповісти
Спасет Украину только АРМІЯ, мова і віра!
Кроме армии нам не на кого надеяться.
показати весь коментар
30.04.2022 22:51 Відповісти
Украину сейчас кроме армии спасает США Велико-Британия страны ЕС и остальная цивилизация - но никакого китая тут и близко нет
показати весь коментар
01.05.2022 00:26 Відповісти
В ОПЕ сидят враги Украины. Вражеская зелёная плесень проталкивает "Будапештский меморандум"2.0 для того чтобы снять с рашки санкции и не дать ей исчезнуть с мирового политического поля. Потому, что не только Китаю предложили быть гарантом. Арахам практически гарантировал рашке место гаранта безопасности Украины и уж ***** не откажется от такого счастья контролировать Украину. ЗЕшобла буквально плюнула в лицо США и Британии своим поступком. Я в который раз убеждаюсь, что на Банковой сидят враги. И раз Зеленский поддерживает этот дебилизм с переговорами, значит он такой же враг Украины. Можете банить
показати весь коментар
30.04.2022 22:52 Відповісти
Нащо питається? США, НАТО, ЄС мало?
показати весь коментар
30.04.2022 23:00 Відповісти
Зебіли!
показати весь коментар
30.04.2022 23:06 Відповісти
Зе шобла - ПРЕДАТЕЛИ всех в тюрьму после победы
показати весь коментар
01.05.2022 00:27 Відповісти
Десятки країн-гарантів. І кожна зі своїм пакетом. Китайський, мабуть, буде з рисом ...
показати весь коментар
30.04.2022 23:09 Відповісти
Комуняки - гаранти миру. Ага.

Зелені дебіли невиліковні. До лютого 22 року вони й Луку вилизували.
показати весь коментар
30.04.2022 23:20 Відповісти
Киев ничего Китаю не предлагал. Не стоит Кулебе расписываться за всю столицу, а тем более за всю Украину.. Это предлагает только переговорная шпана и не более.
показати весь коментар
30.04.2022 23:27 Відповісти
Брєд дуже сивої кобили.
Агрохімія нє дрємлєт.
показати весь коментар
30.04.2022 23:33 Відповісти
Так Лавров теж про це просить (див. ФБ Тарас Чорновіл годину назад). Це нова антивашингтонська коаліція? Я щось пропустив?
показати весь коментар
30.04.2022 23:39 Відповісти
рашка уже давно является колонией Китая и он никаких гарантий против своего вассала никогда не даст.
показати весь коментар
30.04.2022 23:41 Відповісти
А почему нет? В случае нарушения россией гарантий - часть территорий россии отходит Китаю по договору и Китай обязуется вступить в войну против россии, чтобы восстановить мир согласно договору. Всё! Такие же условия предложить США, Польше, Британии, Финляндии, Казахстану, Турции... Российские гниды подпишут всё что угодно, когда придет время.
показати весь коментар
30.04.2022 23:52 Відповісти
не трынди кацап а что война уже закончилась Крым вернулся? репарации выплачены?
показати весь коментар
01.05.2022 00:28 Відповісти
Знов договорняки - гарантії"
Скільки можна це мусолить!!!
Народ України такого не пробачить
показати весь коментар
01.05.2022 00:31 Відповісти
Забули ще Іран та Північну Корею в гаранти покликати. Яка дурість.
показати весь коментар
01.05.2022 00:32 Відповісти
ЗЕдебилы конченые!
показати весь коментар
01.05.2022 00:36 Відповісти
Не туди ви гребете, хлопці. Китай - головний супротивник всього демократичного світу, до якого і ми себе відносимо. У Китая, з нашими ключовими союзниками, можлве військове зіткнення в майбутньому. Ми ж уже обрали сторону, чи як?
показати весь коментар
01.05.2022 00:54 Відповісти
Китай не може бути гарантом. Ні за яких обставин бо є спільником ********** і таким самим авторитарним і антидемократичним режимом. Китай який мріє про завоювання та приєднання своїх та нових земель, тобто країна яка мріє про реванш... Це найгірший варіант який міг "народитися" тільки в голові арахамії та подібних до нього дегенератів та совкодрочерів. Яку зброю нам поставив Китай? Чим Китай допоміг нам проти агресії свого союзника? Хіба що публчним нейтралітетом ... і прихованимим поставками ********** через Північну Корею...
показати весь коментар
01.05.2022 02:14 Відповісти
зЕлені вишкребки, ви уже дістали зі всякими зрадницькими заявами.
показати весь коментар
01.05.2022 06:27 Відповісти
Це ж який в нас "мудрий нарід", що ще й лайкає це лайно... Здавалося б непоганий ТГ-канал, десь на рівні "Оперативний ЗСУ" - і туди : зебіляки залайкали бездумно

І ці люди обирають нам керівництво країною! Я б такий, щоб взагалі - демократія-демократією, але обмеження на право голоса повинні б бути 100%-ово! Хоча б якийсь примітивний міні-тест на політичну грамотність перед видачею бюлетнів, для дебілів взагалі(там відрізнити де популізм, а де раціональні тези; хто союзник, хто ворог країні - і тому подібне): 100% розумних поміркованих людей такі тести пройдуть, ідіоти ж і вороги - вибачайте - приходьте на вибори наступного разу, може порозумнішаєте(а вороги - може здохнете...).
показати весь коментар
01.05.2022 07:08 Відповісти
если рашка начнет разваливаться вполне возможно Китай может стать соседним государством! Так что с будующим соседом договариваемся заранее ! Китай слово держит.
показати весь коментар
01.05.2022 07:23 Відповісти
Идиоты,какой гарант из краснопузого Китая,еще мавзолей постройте перед офисом главкома и положите туда живой труп симоненки,что бы понравится маоистам.
показати весь коментар
01.05.2022 08:22 Відповісти
ЦЕ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ З РАШКОЮ.ЦІ НЕДОРОЗВИНЕНІ ЗАБУЛИ ПРО АНЕКСІЮ ТИБЕТА,УЙГУРІВ,ГОНКОНГ,КОНЦЛАГЕРЯ,ДАВКА ТАНКАМИ СТУДЕНТІВ,ФАЛУНЬГУНЬ...ТАКІ ЯК АРАХАМІЯ,КОЛОМОЙСЬКИЙ ...ІМ ПЛЮВАТИ ЛИШЕ ЗИСК😡
показати весь коментар
01.05.2022 08:41 Відповісти
китай союзник рашки!какой ***** из него гарант?!
показати весь коментар
01.05.2022 10:50 Відповісти
Самый лучший гарант безопасности для Украины - это ЗСУ и НАТО. Всё
показати весь коментар
01.05.2022 21:18 Відповісти
