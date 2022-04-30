Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України, - Кулеба
Україна сподівається на гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема від Китаю.
Про це він заявив в інтерв'ю "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України, це знак нашої поваги та довіри до КНР", - зазначив він.
"Так, зараз мирні переговори між Україною та Росією йдуть дуже складно", - сказав Кулеба.
За його словами, після переговорів у Стамбулі, на яких українська делегація запропонувала проєкт угоди про міжнародні гарантії безпеки Україні, "переговорний процес дуже ускладнився".
Топ коментарі
+63 Артем #512840
показати весь коментар30.04.2022 21:16 Відповісти Посилання
+60 Олександр Карін
показати весь коментар30.04.2022 21:20 Відповісти Посилання
+52 Ratibor Swet
показати весь коментар30.04.2022 21:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їхня армія вже готується гарантувати нам безпеку.
Ср, 30/03/2022 - 20:31
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.
Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,
а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
https://crime-ua.com/node/29669
а вообще непонятно какая политическая власть в Украине ина кого она работает, если за гарантией обращаются к комунистам, запрещенным в Украине
Кроме армии нам не на кого надеяться.
Зелені дебіли невиліковні. До лютого 22 року вони й Луку вилизували.
Агрохімія нє дрємлєт.
Скільки можна це мусолить!!!
Народ України такого не пробачить
І ці люди обирають нам керівництво країною! Я б такий, щоб взагалі - демократія-демократією, але обмеження на право голоса повинні б бути 100%-ово! Хоча б якийсь примітивний міні-тест на політичну грамотність перед видачею бюлетнів, для дебілів взагалі(там відрізнити де популізм, а де раціональні тези; хто союзник, хто ворог країні - і тому подібне): 100% розумних поміркованих людей такі тести пройдуть, ідіоти ж і вороги - вибачайте - приходьте на вибори наступного разу, може порозумнішаєте(а вороги - може здохнете...).