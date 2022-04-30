Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України, - Кулеба

Україна сподівається на гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема від Китаю.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи КНР, та інших великих держав. Ми пропонуємо Китаю стати одним із гарантів безпеки України, це знак нашої поваги та довіри до КНР", - зазначив він.

"Так, зараз мирні переговори між Україною та Росією йдуть дуже складно", - сказав Кулеба.

За його словами, після переговорів у Стамбулі, на яких українська делегація запропонувала проєкт угоди про міжнародні гарантії безпеки Україні, "переговорний процес дуже ускладнився".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ переконує закордонні ЗМІ, що з Україною обговорюється "визнання нових геополітичних реалій" і зняття антиросійських санкцій