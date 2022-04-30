Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины, - Кулеба

Украина надеется на гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в частности, от Китая.

Об этом он заявил в интервью "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

"Украина сейчас изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, включая КНР, и другие крупные государства. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - отметил он.

"Да, сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", – сказал Кулеба.

По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины, "переговорный процесс очень усложнился".

Смотрите также: С "Азовстали" эвакуировали 20 детей и женщин, - полк Азов. ВИДЕО