Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины, - Кулеба

китай

Украина надеется на гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в частности, от Китая.

Об этом он заявил в интервью "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

"Украина сейчас изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, включая КНР, и другие крупные государства. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - отметил он.

"Да, сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", – сказал Кулеба.

По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины, "переговорный процесс очень усложнился".

+63
Ого ***** собі вибір, скучили за комуняками?
30.04.2022 21:16 Ответить
+60
Шта, *****!? Йдіть ***** зі своїми "гарантами"! Не забудьте ще покликати в "гаранти" Бялосрусь і Сирію. Довбоклюї... Лише НАТО і крапка!
30.04.2022 21:20 Ответить
+52
Это Арахамия-ибн-Коломойский-Зеленский-оглы.
30.04.2022 21:20 Ответить
Страница 2 из 2
ты голосовал за путина наверное - но точно не за пороха
01.05.2022 00:24 Ответить
Треба також негайно покликати в гаранти плем'я мумба-юмба.
Їхня армія вже готується гарантувати нам безпеку.

30.04.2022 22:14 Ответить
Папуа Нову Гвінею
30.04.2022 22:24 Ответить
Комунякам вірити - себе не поважати.
30.04.2022 22:16 Ответить
Шо то смешно стало, китайцы еще те кидалы.
30.04.2022 22:25 Ответить
Гарантами можуть бути ті країни які зараз допомагають , а не ті які з лютого місяця затарились попкорном
30.04.2022 22:26 Ответить
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны»

Ср, 30/03/2022 - 20:31

АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.

Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,

а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

https://crime-ua.com/node/29669
30.04.2022 22:28 Ответить
Мабудь ,бєня і його шобла вже в заручниках у кремлівськоїмафії (Янка Пасинкова ж попереджала)..... а то чому б так швидко повернули оглоблі???
30.04.2022 22:35 Ответить
с таким же успехом Кулеба мог обратиться в Северную Корею
а вообще непонятно какая политическая власть в Украине ина кого она работает, если за гарантией обращаются к комунистам, запрещенным в Украине
30.04.2022 22:43 Ответить
Кулебе, что скажут в ОПе, то он и делает. Такая себе пластилиновая ворона
30.04.2022 22:49 Ответить
Спасет Украину только АРМІЯ, мова і віра!
Кроме армии нам не на кого надеяться.
30.04.2022 22:51 Ответить
Украину сейчас кроме армии спасает США Велико-Британия страны ЕС и остальная цивилизация - но никакого китая тут и близко нет
01.05.2022 00:26 Ответить
В ОПЕ сидят враги Украины. Вражеская зелёная плесень проталкивает "Будапештский меморандум"2.0 для того чтобы снять с рашки санкции и не дать ей исчезнуть с мирового политического поля. Потому, что не только Китаю предложили быть гарантом. Арахам практически гарантировал рашке место гаранта безопасности Украины и уж ***** не откажется от такого счастья контролировать Украину. ЗЕшобла буквально плюнула в лицо США и Британии своим поступком. Я в который раз убеждаюсь, что на Банковой сидят враги. И раз Зеленский поддерживает этот дебилизм с переговорами, значит он такой же враг Украины. Можете банить
30.04.2022 22:52 Ответить
Нащо питається? США, НАТО, ЄС мало?
30.04.2022 23:00 Ответить
Зебіли!
30.04.2022 23:06 Ответить
Зе шобла - ПРЕДАТЕЛИ всех в тюрьму после победы
01.05.2022 00:27 Ответить
Десятки країн-гарантів. І кожна зі своїм пакетом. Китайський, мабуть, буде з рисом ...
30.04.2022 23:09 Ответить
Комуняки - гаранти миру. Ага.

Зелені дебіли невиліковні. До лютого 22 року вони й Луку вилизували.
30.04.2022 23:20 Ответить
Киев ничего Китаю не предлагал. Не стоит Кулебе расписываться за всю столицу, а тем более за всю Украину.. Это предлагает только переговорная шпана и не более.
30.04.2022 23:27 Ответить
Брєд дуже сивої кобили.
Агрохімія нє дрємлєт.
30.04.2022 23:33 Ответить
Так Лавров теж про це просить (див. ФБ Тарас Чорновіл годину назад). Це нова антивашингтонська коаліція? Я щось пропустив?
30.04.2022 23:39 Ответить
рашка уже давно является колонией Китая и он никаких гарантий против своего вассала никогда не даст.
30.04.2022 23:41 Ответить
А почему нет? В случае нарушения россией гарантий - часть территорий россии отходит Китаю по договору и Китай обязуется вступить в войну против россии, чтобы восстановить мир согласно договору. Всё! Такие же условия предложить США, Польше, Британии, Финляндии, Казахстану, Турции... Российские гниды подпишут всё что угодно, когда придет время.
30.04.2022 23:52 Ответить
не трынди кацап а что война уже закончилась Крым вернулся? репарации выплачены?
01.05.2022 00:28 Ответить
Знов договорняки - гарантії"
Скільки можна це мусолить!!!
Народ України такого не пробачить
01.05.2022 00:31 Ответить
Забули ще Іран та Північну Корею в гаранти покликати. Яка дурість.
01.05.2022 00:32 Ответить
ЗЕдебилы конченые!
01.05.2022 00:36 Ответить
Не туди ви гребете, хлопці. Китай - головний супротивник всього демократичного світу, до якого і ми себе відносимо. У Китая, з нашими ключовими союзниками, можлве військове зіткнення в майбутньому. Ми ж уже обрали сторону, чи як?
01.05.2022 00:54 Ответить
Китай не може бути гарантом. Ні за яких обставин бо є спільником ********** і таким самим авторитарним і антидемократичним режимом. Китай який мріє про завоювання та приєднання своїх та нових земель, тобто країна яка мріє про реванш... Це найгірший варіант який міг "народитися" тільки в голові арахамії та подібних до нього дегенератів та совкодрочерів. Яку зброю нам поставив Китай? Чим Китай допоміг нам проти агресії свого союзника? Хіба що публчним нейтралітетом ... і прихованимим поставками ********** через Північну Корею...
01.05.2022 02:14 Ответить
зЕлені вишкребки, ви уже дістали зі всякими зрадницькими заявами.
01.05.2022 06:27 Ответить
Це ж який в нас "мудрий нарід", що ще й лайкає це лайно... Здавалося б непоганий ТГ-канал, десь на рівні "Оперативний ЗСУ" - і туди : зебіляки залайкали бездумно

І ці люди обирають нам керівництво країною! Я б такий, щоб взагалі - демократія-демократією, але обмеження на право голоса повинні б бути 100%-ово! Хоча б якийсь примітивний міні-тест на політичну грамотність перед видачею бюлетнів, для дебілів взагалі(там відрізнити де популізм, а де раціональні тези; хто союзник, хто ворог країні - і тому подібне): 100% розумних поміркованих людей такі тести пройдуть, ідіоти ж і вороги - вибачайте - приходьте на вибори наступного разу, може порозумнішаєте(а вороги - може здохнете...).
01.05.2022 07:08 Ответить
если рашка начнет разваливаться вполне возможно Китай может стать соседним государством! Так что с будующим соседом договариваемся заранее ! Китай слово держит.
01.05.2022 07:23 Ответить
Идиоты,какой гарант из краснопузого Китая,еще мавзолей постройте перед офисом главкома и положите туда живой труп симоненки,что бы понравится маоистам.
01.05.2022 08:22 Ответить
ЦЕ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ З РАШКОЮ.ЦІ НЕДОРОЗВИНЕНІ ЗАБУЛИ ПРО АНЕКСІЮ ТИБЕТА,УЙГУРІВ,ГОНКОНГ,КОНЦЛАГЕРЯ,ДАВКА ТАНКАМИ СТУДЕНТІВ,ФАЛУНЬГУНЬ...ТАКІ ЯК АРАХАМІЯ,КОЛОМОЙСЬКИЙ ...ІМ ПЛЮВАТИ ЛИШЕ ЗИСК😡
01.05.2022 08:41 Ответить
китай союзник рашки!какой ***** из него гарант?!
01.05.2022 10:50 Ответить
Самый лучший гарант безопасности для Украины - это ЗСУ и НАТО. Всё
01.05.2022 21:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 