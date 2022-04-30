Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины, - Кулеба
Украина надеется на гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в частности, от Китая.
Об этом он заявил в интервью "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.
"Украина сейчас изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, включая КНР, и другие крупные государства. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - отметил он.
"Да, сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", – сказал Кулеба.
По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины, "переговорный процесс очень усложнился".
Їхня армія вже готується гарантувати нам безпеку.
Ср, 30/03/2022 - 20:31
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.
Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,
а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
https://crime-ua.com/node/29669
а вообще непонятно какая политическая власть в Украине ина кого она работает, если за гарантией обращаются к комунистам, запрещенным в Украине
Кроме армии нам не на кого надеяться.
Зелені дебіли невиліковні. До лютого 22 року вони й Луку вилизували.
Агрохімія нє дрємлєт.
Скільки можна це мусолить!!!
Народ України такого не пробачить
І ці люди обирають нам керівництво країною! Я б такий, щоб взагалі - демократія-демократією, але обмеження на право голоса повинні б бути 100%-ово! Хоча б якийсь примітивний міні-тест на політичну грамотність перед видачею бюлетнів, для дебілів взагалі(там відрізнити де популізм, а де раціональні тези; хто союзник, хто ворог країні - і тому подібне): 100% розумних поміркованих людей такі тести пройдуть, ідіоти ж і вороги - вибачайте - приходьте на вибори наступного разу, може порозумнішаєте(а вороги - може здохнете...).