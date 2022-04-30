С "Азовстали" эвакуировали 20 детей и женщин, - полк Азов. ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, друг Калина сообщил, что украинские бойцы достали из-под завалов на "Азовстали" 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в обращении.

Он отметил: "Целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая повлекла новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и так, это правда, по состоянию на сегодняшний день обе стороны придерживаются режима тишины.

С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что те люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье".