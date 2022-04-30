РУС
С "Азовстали" эвакуировали 20 детей и женщин, - полк Азов. ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, друг Калина сообщил, что украинские бойцы достали из-под завалов на "Азовстали" 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в обращении.

Он отметил: "Целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая повлекла новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и так, это правда, по состоянию на сегодняшний день обе стороны придерживаются режима тишины.

С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что те люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье". 

эвакуация (2162) Азов (823) Азовсталь (380)
+29
Дуже гарна новина...
30.04.2022 20:46 Ответить
+29
Пощастило. Вибрались з пекла.
30.04.2022 20:47 Ответить
+18
Амери специ , самі в шоці від боєздатності оборонців Азовсталі . . Послухайте що про них говорять військові чини з Пентагону .
30.04.2022 21:01 Ответить
Дуже гарна новина...
30.04.2022 20:46 Ответить
якщо тільки орки пропустять в Запоріжжя.
30.04.2022 21:19 Ответить
Будемо спод1ватись,що пропустять...
30.04.2022 22:20 Ответить
Пощастило. Вибрались з пекла.
30.04.2022 20:47 Ответить
поки що невідомо...чи не вкинуть їх в рашку...в інше пекло (бо домовленностям з брехунами і вбивцями віри немає)
30.04.2022 21:55 Ответить
А як же поранені бійці і полеглі ?
30.04.2022 20:51 Ответить
іх би катували...і ше невідомо як і куди доїдуть ці 20
30.04.2022 20:53 Ответить
В місто на джипах приїхали представники Організації об'єднаних націй і Червоний хрест.

Зараз проводиться подальша рятувальна операція силами полку "Азов".

"Де ми з-під завалі тросами дістаємо цивільних людей - це жінки, літні люди, діти", - розповів.
30.04.2022 21:05 Ответить
Ти дійсно вважаєш, що азовцям дадуть так просто поїхати? це може відбутись лише після нашої перемоги.
30.04.2022 21:08 Ответить
Зрозуміло, що так не вважаю. Але дуже переживаю. Це - біль усіх нас.
30.04.2022 21:45 Ответить
🤝😰💙💛
30.04.2022 22:22 Ответить
Живе Азов,прикордонники, ЗСУ, морпіхи, якщо людей рятують. Вас би врятувати. Сусідка каже,що там явно амери-'специ воюють .Тримайтесь і бережіть себе
30.04.2022 20:51 Ответить
"Сусідка каже" - це дуже серйозне джерело інформації.
30.04.2022 20:56 Ответить
Амери специ , самі в шоці від боєздатності оборонців Азовсталі . . Послухайте що про них говорять військові чини з Пентагону .
30.04.2022 21:01 Ответить
Не важливо хто. Важливо врятувати цих неймовірних військових і цивільних.
Хоча впертості і завзяттю українців можуть повчитися всі народи світу.
30.04.2022 21:12 Ответить
А что, соседка видела их, знакомилась с ними???
показать весь комментарий
Кацапська пропаганда.
показать весь комментарий
Анджелина Джоли могла бы возглавить эвакуацию УКРАИНЦЕВ ИЗ МАРИУПОЛЯ .
показать весь комментарий
Вона би точно могла. Поки решта сситься
показать весь комментарий
Та ну... Акторка почувши звук сирени у Львові так драпала що аж гай шумів...
показать весь комментарий
Соседка говорит, соседка говорит, говорят У казахов кур доят, а козы яйца несут...
показать весь комментарий
Хочу щоб це підтвердили ЗМІ. Хочу почути голоси звільнених. Хочу щоб біля них був хтось із Еспресо, 5, /// Або Яніна Соколова. Інакше не вірю
показать весь комментарий
