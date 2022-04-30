УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9991 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 529 27

З "Азовсталі" евакуювали 20 дітей та жінок, - полк Азов. ВIДЕО

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, друг Калина повідомив, що українські бійці дістали з-під завалів на "Азовсталі" 20 цивільних і передали для евакуації на підконтрольну Україні територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у зверненні. 

Він зазначив: "Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали і руйнування. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 06.00, розпочався лише об 11.00, і так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тиші.

З 06.00 ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти, ми сподіваємося, що ті люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме Запоріжжя".

Автор: 

евакуація (2403) Азов (807) Азовсталь (447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
30.04.2022 20:46 Відповісти
+29
Пощастило. Вибрались з пекла.
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
+18
Амери специ , самі в шоці від боєздатності оборонців Азовсталі . . Послухайте що про них говорять військові чини з Пентагону .
показати весь коментар
30.04.2022 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
30.04.2022 20:46 Відповісти
якщо тільки орки пропустять в Запоріжжя.
показати весь коментар
30.04.2022 21:19 Відповісти
Будемо спод1ватись,що пропустять...
показати весь коментар
30.04.2022 22:20 Відповісти
Пощастило. Вибрались з пекла.
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
поки що невідомо...чи не вкинуть їх в рашку...в інше пекло (бо домовленностям з брехунами і вбивцями віри немає)
показати весь коментар
30.04.2022 21:55 Відповісти
А як же поранені бійці і полеглі ?
показати весь коментар
30.04.2022 20:51 Відповісти
іх би катували...і ше невідомо як і куди доїдуть ці 20
показати весь коментар
30.04.2022 20:53 Відповісти
В місто на джипах приїхали представники Організації об'єднаних націй і Червоний хрест.

Зараз проводиться подальша рятувальна операція силами полку "Азов".

"Де ми з-під завалі тросами дістаємо цивільних людей - це жінки, літні люди, діти", - розповів.
показати весь коментар
30.04.2022 21:05 Відповісти
Ти дійсно вважаєш, що азовцям дадуть так просто поїхати? це може відбутись лише після нашої перемоги.
показати весь коментар
30.04.2022 21:08 Відповісти
Зрозуміло, що так не вважаю. Але дуже переживаю. Це - біль усіх нас.
показати весь коментар
30.04.2022 21:45 Відповісти
🤝😰💙💛
показати весь коментар
30.04.2022 22:22 Відповісти
Живе Азов,прикордонники, ЗСУ, морпіхи, якщо людей рятують. Вас би врятувати. Сусідка каже,що там явно амери-'специ воюють .Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
30.04.2022 20:51 Відповісти
"Сусідка каже" - це дуже серйозне джерело інформації.
показати весь коментар
30.04.2022 20:56 Відповісти
Амери специ , самі в шоці від боєздатності оборонців Азовсталі . . Послухайте що про них говорять військові чини з Пентагону .
показати весь коментар
30.04.2022 21:01 Відповісти
Не важливо хто. Важливо врятувати цих неймовірних військових і цивільних.
Хоча впертості і завзяттю українців можуть повчитися всі народи світу.
показати весь коментар
30.04.2022 21:12 Відповісти
А что, соседка видела их, знакомилась с ними???
показати весь коментар
30.04.2022 23:37 Відповісти
Кацапська пропаганда.
показати весь коментар
30.04.2022 23:51 Відповісти
Анджелина Джоли могла бы возглавить эвакуацию УКРАИНЦЕВ ИЗ МАРИУПОЛЯ .
показати весь коментар
30.04.2022 21:02 Відповісти
Вона би точно могла. Поки решта сситься
показати весь коментар
30.04.2022 21:20 Відповісти
Та ну... Акторка почувши звук сирени у Львові так драпала що аж гай шумів...
показати весь коментар
01.05.2022 01:41 Відповісти
Соседка говорит, соседка говорит, говорят У казахов кур доят, а козы яйца несут...
показати весь коментар
30.04.2022 23:47 Відповісти
Хочу щоб це підтвердили ЗМІ. Хочу почути голоси звільнених. Хочу щоб біля них був хтось із Еспресо, 5, /// Або Яніна Соколова. Інакше не вірю
показати весь коментар
01.05.2022 06:16 Відповісти
 
 