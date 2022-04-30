З "Азовсталі" евакуювали 20 дітей та жінок, - полк Азов. ВIДЕО

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, друг Калина повідомив, що українські бійці дістали з-під завалів на "Азовсталі" 20 цивільних і передали для евакуації на підконтрольну Україні територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у зверненні.

Він зазначив: "Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали і руйнування. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 06.00, розпочався лише об 11.00, і так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тиші.

З 06.00 ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти, ми сподіваємося, що ті люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме Запоріжжя".