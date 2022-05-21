Канада надасть Україні кредит на $210 мільйонів
Канада виділить Україні 250 млн канадських доларів кредитних коштів (близько 210 млн дол. США) через механізм Міжнародного валютного фонду.
Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 млн дол. для України через адміністрований рахунок у МВФ", - йдеться у заяві.
Зазначається, що разом із цими коштами загалом сума, яку цього року Канада вже виділила Україні, перевищить 1,5 млрд дол. США.
"Ці кошти рахуються окремо від суттєвої допомоги, наданої через військову та гуманітарну підтримку, а також міграційні заходи", - наголосили у відомстві.
У міністерстві додали, що Канада разом із союзниками у G7 "продовжить підтримувати Україну у захисті суверенітету й демократії".
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як би не захід - 9 травня кацпарад був би на Хрещатику...
не розумію як ви того криворогатого піздюка не бачіте...
https://beta.ctvnews.ca/national/politics/2022/5/10/1_5896591.amp.html
https://beta.ctvnews.ca/national/politics/2022/5/10/1_5896591.amp.html
Canada pledges $229 million to help victims of Syria conflict, refugees
Published May 10, 2022 12:17 p.m. ET
Updated May 10, 2022 1:48 p.m. ET
OTTAWA -- Canada is giving $229 million in aid for Syria and neighbouring nations hosting refugees from the war-torn state.
The aid package includes $169 million for food, clean water and hygiene and health services, as well as support for women facing sexual and domestic violence.
International Development Minister Harjit Sajjan announced the funding as Canada takes part in an international conference in Brussels on finding a political solution to the conflict in Syria.
нерпробудний *******...
Ми воюємо, а нас кредитами з усих боків обкладають. Це не мародерство хіба?