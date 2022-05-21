УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10944 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 134 17

Канада надасть Україні кредит на $210 мільйонів

канада

Канада виділить Україні 250 млн канадських доларів кредитних коштів (близько 210 млн дол. США) через механізм Міжнародного валютного фонду.

Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 млн дол. для України через адміністрований рахунок у МВФ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що разом із цими коштами загалом сума, яку цього року Канада вже виділила Україні, перевищить 1,5 млрд дол. США.

"Ці кошти рахуються окремо від суттєвої допомоги, наданої через військову та гуманітарну підтримку, а також міграційні заходи", - наголосили у відомстві.

Також читайте: Канада скасувала мита на українську металургійну продукцію

У міністерстві додали, що Канада разом із союзниками у G7 "продовжить підтримувати Україну у захисті суверенітету й демократії".

Автор: 

Канада (2186) кредит (3816) допомога (8294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
і далі ґолосуйте за клованів - і вінить захід в тому виборі...
нерпробудний *******...
показати весь коментар
21.05.2022 04:48
+5
голосуете ви за ваші шашликі на майські, а винуваті амеріканці, шо не доґляділи ...
показати весь коментар
21.05.2022 05:15
+4
перестаньте зеленою жижою плювати в тих хто надає.
як би не захід - 9 травня кацпарад був би на Хрещатику...
показати весь коментар
21.05.2022 01:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE забули геть все
показати весь коментар
21.05.2022 01:23 Відповісти
Спасибі!
Будь-яка допомога Укріїні - цвях в домовину московії!
показати весь коментар
21.05.2022 01:26 Відповісти
перестаньте зеленою жижою плювати в тих хто надає.
як би не захід - 9 травня кацпарад був би на Хрещатику...
показати весь коментар
21.05.2022 01:32 Відповісти
так, але приблизно 2024 року.
показати весь коментар
21.05.2022 04:25 Відповісти
Кубинське байстрюччя з *****-поплічницею так накерували, що на допомогу грошей нема. То кредити роздають.
показати весь коментар
21.05.2022 01:42 Відповісти
всіх кацапських тварей Україна схороне - знаю, вірю, люблю....
показати весь коментар
21.05.2022 01:50 Відповісти
Всю фінансову допомогу передавати через очільника САП!
показати весь коментар
21.05.2022 01:50 Відповісти
відбулавили? - ґодуйте!
показати весь коментар
21.05.2022 02:07 Відповісти
з одногу боку ***** "непереможне", з другого наш головноотбулавленый піздюк в хатi..
не розумію як ви того криворогатого піздюка не бачіте...
показати весь коментар
21.05.2022 02:45 Відповісти
Чьому в Сірію не кредит, та ще більше?

https://beta.ctvnews.ca/national/politics/2022/5/10/1_5896591.amp.html
показати весь коментар
21.05.2022 02:45 Відповісти
Роблю посилання активним

https://beta.ctvnews.ca/national/politics/2022/5/10/1_5896591.amp.html

Canada pledges $229 million to help victims of Syria conflict, refugees
Published May 10, 2022 12:17 p.m. ET
Updated May 10, 2022 1:48 p.m. ET

OTTAWA -- Canada is giving $229 million in aid for Syria and neighbouring nations hosting refugees from the war-torn state.

The aid package includes $169 million for food, clean water and hygiene and health services, as well as support for women facing sexual and domestic violence.

International Development Minister Harjit Sajjan announced the funding as Canada takes part in an international conference in Brussels on finding a political solution to the conflict in Syria.
показати весь коментар
21.05.2022 05:42 Відповісти
і далі ґолосуйте за клованів - і вінить захід в тому виборі...
нерпробудний *******...
показати весь коментар
21.05.2022 04:48 Відповісти
голосуете ви за ваші шашликі на майські, а винуваті амеріканці, шо не доґляділи ...
показати весь коментар
21.05.2022 05:15 Відповісти
А чому не 212 млн 153 тис 437 дол?
Ми воюємо, а нас кредитами з усих боків обкладають. Це не мародерство хіба?
показати весь коментар
21.05.2022 07:02 Відповісти
 
 