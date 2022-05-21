Канада надасть Україні кредит на $210 мільйонів

Канада виділить Україні 250 млн канадських доларів кредитних коштів (близько 210 млн дол. США) через механізм Міжнародного валютного фонду.

Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 млн дол. для України через адміністрований рахунок у МВФ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що разом із цими коштами загалом сума, яку цього року Канада вже виділила Україні, перевищить 1,5 млрд дол. США.

"Ці кошти рахуються окремо від суттєвої допомоги, наданої через військову та гуманітарну підтримку, а також міграційні заходи", - наголосили у відомстві.

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У міністерстві додали, що Канада разом із союзниками у G7 "продовжить підтримувати Україну у захисті суверенітету й демократії".