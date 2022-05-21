Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 200 військових ЗСУ

Президент Володимир Зеленський нагородив ще понад 200 захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами", - сказав він.

Зеленський зазначив, що загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тис. українських захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українським громадянам.

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