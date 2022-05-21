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Зеленський відзначив державними нагородами ще понад 200 військових ЗСУ

нагорода

Президент Володимир Зеленський нагородив ще понад 200 захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами", - сказав він.

Зеленський зазначив, що загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тис. українських захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українським громадянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно)

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) нагорода (1258)


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90% высокопрофессиональных лётчиков положил в Мариуполе млять и теперь медальки раздаёт, мудак..
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21.05.2022 08:02 Відповісти
Дійсно, спочатку здало Маріуполь, завело туди найуращі сили, а потім ще і знищило там літаки, вертольоти і найкращих в світі пілотів. Я думаю, що 73% пишаються своюм Боневтіком. А єлдак отримав зірку з рук Боневтіка, чи тільки зірку з рук пуйла?
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21.05.2022 08:51 Відповісти
Піаритись він ********
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21.05.2022 08:07 Відповісти
А ще канал "єдиних новин Бені" зовсім нічого про цю історію не розповідав, я маю на увазі втрату наших літаків і пілотів. Тут тайни не було для кацапів,бо вони збивали літаки, тут тайна виявилася для його тупих баранів 73% і звичайно нас, бо іншої інформації не було. Всю інформацію, яка вливається в мізки контролює Боневтік. Це знає любий, що точних цифр говорити не потрібно, але хоч би говорили, що там воюють наші пілоти - інформації нуль. І яка після цього буде довіра до "єдиних новин"? Слухати піар Боневтіка і випіндроси Абдристовича про "чорнобаївку"? Так виходить, що куди там братися Чорнобаївці до нашого Маріуполя. Як вам тварини не соромно!
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21.05.2022 08:59 Відповісти
 
 