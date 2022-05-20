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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно)

герой,україни

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно).

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПАРХОМЕНКУ Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно)", - йдеться у документі.

Також дивіться: Останній бій Героя України Юліана Ступака, - репортаж 93-ї бригади. ВIДЕО

Льотчик штурмової авіації, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув 14 травня під час виконання бойового завдання.

Автор: 

Герой України (313) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+14
і всі ЗМІ розкажуть, що Зеленській нагородив, а не про сам подвиг
а на об'єднаному марафоні - тричі
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20.05.2022 19:50
+10
Світла,вічна пам"ять герою!! А відносно відосіків-гундосіків навіть бажаня коментувати бажання нема,огидно дивитися на цей цинічний фарс!!!)))
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20.05.2022 20:23
+7
ПРО ГЕРОЇВ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ РОЗКАЗУВАТИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ , НАРОДУ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЦИХ ЛЮДЕЙ , АНЕ ПРО ТЕ , ЩО НАГОРОДИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , А ДЕРЖАВА УКРАЇНА. ЗВАННЯ ГЕРОЯ ДОСТОЙНІ І КОМАНДИР І ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ПОЛКУ " АЗОВ " , ВОЇНИ ПОЛКУ " АЗОВ " , ЩО БОРОНИЛИ МАРІУПОЛЬ, В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ , В ПІДВАЛАХ ЗАВОДУ " АЗОВСТАЛЬ ". ЦЕ ПРИКЛАД ДОБЛЕСТІ , ЧЕСТІ , ВІРНОСТІ ПРИСЯЗІ , ПАТРІОТИЗМУ , ХОРОБРОСТІ, САМОПОЖЕРТВИ, НА БЛАГО УКРАЇНИ.
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20.05.2022 20:15
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і всі ЗМІ розкажуть, що Зеленській нагородив, а не про сам подвиг
а на об'єднаному марафоні - тричі
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20.05.2022 19:50 Відповісти
ПРО ГЕРОЇВ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ РОЗКАЗУВАТИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ , НАРОДУ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЦИХ ЛЮДЕЙ , АНЕ ПРО ТЕ , ЩО НАГОРОДИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , А ДЕРЖАВА УКРАЇНА. ЗВАННЯ ГЕРОЯ ДОСТОЙНІ І КОМАНДИР І ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ПОЛКУ " АЗОВ " , ВОЇНИ ПОЛКУ " АЗОВ " , ЩО БОРОНИЛИ МАРІУПОЛЬ, В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ , В ПІДВАЛАХ ЗАВОДУ " АЗОВСТАЛЬ ". ЦЕ ПРИКЛАД ДОБЛЕСТІ , ЧЕСТІ , ВІРНОСТІ ПРИСЯЗІ , ПАТРІОТИЗМУ , ХОРОБРОСТІ, САМОПОЖЕРТВИ, НА БЛАГО УКРАЇНИ.
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20.05.2022 20:15 Відповісти
Герой у нас один - Зе. Мусійчук про нього розкаже кожний день...
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20.05.2022 20:18 Відповісти
Fool
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21.05.2022 07:02 Відповісти
Для зелених герої нецікаві, головне який написаний текс прочитає Боневтік і що воно робило цілий день.
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20.05.2022 20:19 Відповісти
Світла,вічна пам"ять герою!! А відносно відосіків-гундосіків навіть бажаня коментувати бажання нема,огидно дивитися на цей цинічний фарс!!!)))
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20.05.2022 20:23 Відповісти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZWhd7iQz_0Kx9VF8e4MIzVwEXKAfPyvU9wEAy7k6B5uGjfHJeH_ECoL4HAlJ44z_qIDHjhRIRrWpjQAY2Xr51CgQvDCFQ8Qb2Hbp8ffRb3O5iNzGFyZN3pYmR2ypKumKUE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Луценко https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/2067662213432943?__cft__[0]=AZWhd7iQz_0Kx9VF8e4MIzVwEXKAfPyvU9wEAy7k6B5uGjfHJeH_ECoL4HAlJ44z_qIDHjhRIRrWpjQAY2Xr51CgQvDCFQ8Qb2Hbp8ffRb3O5iNzGFyZN3pYmR2ypKumKUE&__tn__=%2CO%2CP-R

В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.

Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.

Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.

Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися
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20.05.2022 20:34 Відповісти
не ну насчет байки про чернобаевку, шиздит луцик, я живу в 14км и регулярно наслаждаюсь этой музыкой...
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20.05.2022 21:44 Відповісти
Луценко воює рядовим тероборони під Чорнобаївкою.
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21.05.2022 16:23 Відповісти
Якраз сьогодні підіймалось це питання на Прямому.
Дійсно, - третій місяць війни, а про Героїв ні гу-гу.
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20.05.2022 22:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.05.2022 23:33 Відповісти
 
 