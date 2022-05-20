Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно)
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно).
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПАРХОМЕНКУ Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно)", - йдеться у документі.
Льотчик штурмової авіації, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув 14 травня під час виконання бойового завдання.
Топ коментарі
+14 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар20.05.2022 19:50
+10 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар20.05.2022 20:23
+7 Леонид Падун #519104
показати весь коментар20.05.2022 20:15
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а на об'єднаному марафоні - тричі
В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.
Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.
Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.
Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися
Дійсно, - третій місяць війни, а про Героїв ні гу-гу.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!