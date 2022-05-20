Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України капітану Сергію Пархоменку (посмертно).

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:



Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПАРХОМЕНКУ Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно)", - йдеться у документі.

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Льотчик штурмової авіації, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув 14 травня під час виконання бойового завдання.