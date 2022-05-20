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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Герой Украины капитану Сергею Пархоменко (посмертно)

герой,україни

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины капитану Сергею Пархоменко (посмертно).

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ПАРХОМЕНКО Сергею Игоревичу – капитану (посмертно), - говорится в документе.

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Герой Украины (455) награда (1796)


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Топ комментарии
+14
і всі ЗМІ розкажуть, що Зеленській нагородив, а не про сам подвиг
а на об'єднаному марафоні - тричі
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20.05.2022 19:50
+10
Світла,вічна пам"ять герою!! А відносно відосіків-гундосіків навіть бажаня коментувати бажання нема,огидно дивитися на цей цинічний фарс!!!)))
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20.05.2022 20:23
+7
ПРО ГЕРОЇВ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ РОЗКАЗУВАТИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ , НАРОДУ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЦИХ ЛЮДЕЙ , АНЕ ПРО ТЕ , ЩО НАГОРОДИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , А ДЕРЖАВА УКРАЇНА. ЗВАННЯ ГЕРОЯ ДОСТОЙНІ І КОМАНДИР І ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ПОЛКУ " АЗОВ " , ВОЇНИ ПОЛКУ " АЗОВ " , ЩО БОРОНИЛИ МАРІУПОЛЬ, В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ , В ПІДВАЛАХ ЗАВОДУ " АЗОВСТАЛЬ ". ЦЕ ПРИКЛАД ДОБЛЕСТІ , ЧЕСТІ , ВІРНОСТІ ПРИСЯЗІ , ПАТРІОТИЗМУ , ХОРОБРОСТІ, САМОПОЖЕРТВИ, НА БЛАГО УКРАЇНИ.
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20.05.2022 20:15
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Правила форума Совет форумчан
і всі ЗМІ розкажуть, що Зеленській нагородив, а не про сам подвиг
а на об'єднаному марафоні - тричі
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20.05.2022 19:50 Ответить
ПРО ГЕРОЇВ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ РОЗКАЗУВАТИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ , НАРОДУ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЦИХ ЛЮДЕЙ , АНЕ ПРО ТЕ , ЩО НАГОРОДИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ , А ДЕРЖАВА УКРАЇНА. ЗВАННЯ ГЕРОЯ ДОСТОЙНІ І КОМАНДИР І ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ПОЛКУ " АЗОВ " , ВОЇНИ ПОЛКУ " АЗОВ " , ЩО БОРОНИЛИ МАРІУПОЛЬ, В НЕЛЮДСЬКИХ УМОВАХ , В ПІДВАЛАХ ЗАВОДУ " АЗОВСТАЛЬ ". ЦЕ ПРИКЛАД ДОБЛЕСТІ , ЧЕСТІ , ВІРНОСТІ ПРИСЯЗІ , ПАТРІОТИЗМУ , ХОРОБРОСТІ, САМОПОЖЕРТВИ, НА БЛАГО УКРАЇНИ.
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20.05.2022 20:15 Ответить
Герой у нас один - Зе. Мусійчук про нього розкаже кожний день...
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20.05.2022 20:18 Ответить
Fool
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21.05.2022 07:02 Ответить
Для зелених герої нецікаві, головне який написаний текс прочитає Боневтік і що воно робило цілий день.
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20.05.2022 20:19 Ответить
Світла,вічна пам"ять герою!! А відносно відосіків-гундосіків навіть бажаня коментувати бажання нема,огидно дивитися на цей цинічний фарс!!!)))
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20.05.2022 20:23 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZWhd7iQz_0Kx9VF8e4MIzVwEXKAfPyvU9wEAy7k6B5uGjfHJeH_ECoL4HAlJ44z_qIDHjhRIRrWpjQAY2Xr51CgQvDCFQ8Qb2Hbp8ffRb3O5iNzGFyZN3pYmR2ypKumKUE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Луценко https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/2067662213432943?__cft__[0]=AZWhd7iQz_0Kx9VF8e4MIzVwEXKAfPyvU9wEAy7k6B5uGjfHJeH_ECoL4HAlJ44z_qIDHjhRIRrWpjQAY2Xr51CgQvDCFQ8Qb2Hbp8ffRb3O5iNzGFyZN3pYmR2ypKumKUE&__tn__=%2CO%2CP-R

В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.

Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.

Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.

Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися
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20.05.2022 20:34 Ответить
не ну насчет байки про чернобаевку, шиздит луцик, я живу в 14км и регулярно наслаждаюсь этой музыкой...
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20.05.2022 21:44 Ответить
Луценко воює рядовим тероборони під Чорнобаївкою.
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21.05.2022 16:23 Ответить
Якраз сьогодні підіймалось це питання на Прямому.
Дійсно, - третій місяць війни, а про Героїв ні гу-гу.
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20.05.2022 22:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.05.2022 23:33 Ответить
 
 