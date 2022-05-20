Зеленский присвоил звание Герой Украины капитану Сергею Пархоменко (посмертно)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины капитану Сергею Пархоменко (посмертно).
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ПАРХОМЕНКО Сергею Игоревичу – капитану (посмертно), - говорится в документе.
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+14 Гундяй Крестовоздвиженский
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+10 Дмитро Черних #470343
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+7 Леонид Падун #519104
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а на об'єднаному марафоні - тричі
В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.
Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців.
Довіру до монополізованого тб марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України.
Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися
Дійсно, - третій місяць війни, а про Героїв ні гу-гу.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!