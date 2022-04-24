Останній бій Героя України Юліана Ступака, - репортаж 93-ї бригади. ВIДЕО

Побратим розповів журналістам, як героїчно воював та загинув 22-річний командир взводу Юліан Ступак.

Відео опубліковане на YouTube-сторінці 93 бригади Холодний Яр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По піхоті "працював" ворожий танк. Осколком його зачепило. Коли він виводив людей, героїчно залишився виводити людей, які потрапили у складне становище, не могли вийти самостійно. Він залишився їх витягувати. Свій взвод витягувати. І він останній йшов", - розповів про загибель Ступака побратим.

За його словами, за кілька днів до загибелі Юліан Ступак знищив із РПГ ворожий танк.

"Якщо мені пам’ять не ізменяє, то він в посадці дзвонив батькові, казав: "Батя, я, каже, вбив танк "мухою", каже, обичне РПГ-22". Так що, каже, вони горять відо всього, не такі вони і безсмертні", - згадує побратим.

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"Людина відкинула гранату, яка летіла по нас, коли ми сиділи в засаді, тримали наш тил. Виходи танків не дозволяли їм виходити, куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота на нас наступала. Не побоявся її підійняти і кинути. І цим самим вразив трьох рашистів. Потім він знищив танк однією РПГ-22. І героїчно залишився виводити людей", - перелічив побратим героїчні подвиги Ступака.

"Герой України - це мало для такої людини. Нам його дуже не вистачає", - додав він.

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Юліан Ступак народився 28 серпня 2000 року. Навчався у середній загальноосвітній школі №37 міста Кам'янського. В 2021 році закінчив Львівську академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Героїчно загинув 8 березня, захищаючи Батьківщину від російських окупантів на Харківщині. 13 квітня Ступаку присвоєно звання Героя України (посмертно).