Останній бій Героя України Юліана Ступака, - репортаж 93-ї бригади. ВIДЕО
Побратим розповів журналістам, як героїчно воював та загинув 22-річний командир взводу Юліан Ступак.
Відео опубліковане на YouTube-сторінці 93 бригади Холодний Яр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"По піхоті "працював" ворожий танк. Осколком його зачепило. Коли він виводив людей, героїчно залишився виводити людей, які потрапили у складне становище, не могли вийти самостійно. Він залишився їх витягувати. Свій взвод витягувати. І він останній йшов", - розповів про загибель Ступака побратим.
За його словами, за кілька днів до загибелі Юліан Ступак знищив із РПГ ворожий танк.
"Якщо мені пам’ять не ізменяє, то він в посадці дзвонив батькові, казав: "Батя, я, каже, вбив танк "мухою", каже, обичне РПГ-22". Так що, каже, вони горять відо всього, не такі вони і безсмертні", - згадує побратим.
"Людина відкинула гранату, яка летіла по нас, коли ми сиділи в засаді, тримали наш тил. Виходи танків не дозволяли їм виходити, куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота на нас наступала. Не побоявся її підійняти і кинути. І цим самим вразив трьох рашистів. Потім він знищив танк однією РПГ-22. І героїчно залишився виводити людей", - перелічив побратим героїчні подвиги Ступака.
"Герой України - це мало для такої людини. Нам його дуже не вистачає", - додав він.
Юліан Ступак народився 28 серпня 2000 року. Навчався у середній загальноосвітній школі №37 міста Кам'янського. В 2021 році закінчив Львівську академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Героїчно загинув 8 березня, захищаючи Батьківщину від російських окупантів на Харківщині. 13 квітня Ступаку присвоєно звання Героя України (посмертно).
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"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.
стефанчуку та служкам олігарха, опожопникам, мабуть зрозуміло, за що іх Украінці зневажають, 3 роки бюджет в асфальт, та ще «давне» розмінування на Херсонщині, вагнерівці... катлети, корабельні сосни…по тихому у ліс піду…
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!