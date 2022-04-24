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Останній бій Героя України Юліана Ступака, - репортаж 93-ї бригади. ВIДЕО

Побратим розповів журналістам, як героїчно воював та загинув 22-річний командир взводу Юліан Ступак.

Відео опубліковане на YouTube-сторінці 93 бригади Холодний Яр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По піхоті "працював" ворожий танк. Осколком його зачепило. Коли він виводив людей, героїчно залишився виводити людей, які потрапили у складне становище, не могли вийти самостійно. Він залишився їх витягувати. Свій взвод витягувати. І він останній йшов", - розповів про загибель Ступака побратим.

За його словами, за кілька днів до загибелі Юліан Ступак знищив із РПГ ворожий танк.

"Якщо мені пам’ять не ізменяє, то він в посадці дзвонив батькові, казав: "Батя, я, каже, вбив танк "мухою", каже, обичне РПГ-22". Так що, каже, вони горять відо всього, не такі вони і безсмертні", - згадує побратим.

Дивіться: Герой України Віктор Хоменко загинув у бою з російськими окупантами 22 квітня. ФОТО

"Людина відкинула гранату, яка летіла по нас, коли ми сиділи в засаді, тримали наш тил. Виходи танків не дозволяли їм виходити, куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота на нас наступала. Не побоявся її підійняти і кинути. І цим самим вразив трьох рашистів. Потім він знищив танк однією РПГ-22. І героїчно залишився виводити людей", - перелічив побратим героїчні подвиги Ступака.

"Герой України - це мало для такої людини. Нам його дуже не вистачає", - додав він.

Дивіться: Трупи російських військових, розбиті танки та машини окупантів на Харківщині: Робота 93-ї бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Юліан Ступак народився 28 серпня 2000 року. Навчався у середній загальноосвітній школі №37 міста Кам'янського. В 2021 році закінчив Львівську академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Героїчно загинув 8 березня, захищаючи Батьківщину від російських окупантів на Харківщині. 13 квітня Ступаку присвоєно звання Героя України (посмертно).

Автор: 

Герой України (314) 93 окрема механізована бригада (295)


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Всі герої полеглі за волю України повинні залишитись в пам'яті української незламної нації...
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24.04.2022 12:46 Відповісти
В Мариуполе ликвидирован предатель, направлявший российские «Грады» на жилые кварталы города в 2015 году Об этом в своем https://www.unian.net/war/v-mariupole-ubit-kirsanov-kotoryy-korrektiroval-rossiyskie-grady-na-mikrorayon-vostochnyy-v-2015-godu-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11798955.html/ Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.
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24.04.2022 12:48 Відповісти
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24.04.2022 12:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.04.2022 12:52 Відповісти
22 года....и такой дух! Мы теряем цвет нации....душа в клочья....
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Низький уклін тобі, ГЕРОЮ!!!
стефанчуку та служкам олігарха, опожопникам, мабуть зрозуміло, за що іх Украінці зневажають, 3 роки бюджет в асфальт, та ще «давне» розмінування на Херсонщині, вагнерівці... катлети, корабельні сосни…по тихому у ліс піду…
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24.04.2022 13:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 14:06 Відповісти
С.У.М.
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24.04.2022 16:27 Відповісти
 
 