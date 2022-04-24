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Новости Видео Война
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Последний бой Героя Украины Юлиана Ступака, - репортаж 93-й бригады. ВИДЕО

Побратим рассказал журналистам, как героически воевал и погиб 22-летний командир взвода Юлиан Ступак.

Видео опубликовано на YouTube-странице 93 бригады Холодный Яр, сообщает Цензор.НЕТ.

"По пехоте "работал" вражеский танк. Осколком его зацепило. Когда он выводил людей, героически остался выводить людей, попавших в затруднение, не могли выйти самостоятельно. Он остался их вытаскивать. Свой взвод вытаскивать. И он последний шел", - рассказал о гибели Ступака побратим.

По его словам, за несколько дней до гибели Юлиан Ступак уничтожил из РПГ вражеский танк.

"Если мне память не изменяет, то он в посадке звонил отцу, говорил: "Батя, я, говорит, убил танк "мухой", говорит, обычное РПГ-22". Так что, говорит, они горят от всего, не таковы они и бессмертны", - вспоминает побратим.

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"Человек отбросил гранату, которая летела по нам, когда мы сидели в засаде, держали наш тыл. Выходы танков не позволяли им выходить, куда продвигались наши войска, основные силы. Он отбросил гранату, потому что пехота на нас наступала. Не побоялся ее поднять и бросить. И этим самым поразил трех рашистов. Затем он уничтожил танк на одной РПГ-22. И героически остался выводить людей", - перечислил побратим героические подвиги Ступака.

"Герой Украины – это мало для такого человека. Нам его очень не хватает", – добавил он.

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Юлиан Ступак родился 28 августа 2000 года. Учился в средней общеобразовательной школе №37 Каменского. В 2021 году окончил Львовскую академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Героически погиб 8 марта, защищая Родину от российских оккупантов в Харьковской области. 13 апреля Ступак присвоен звание Героя Украины (посмертно).

Автор: 

Герой Украины (456) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Всі герої полеглі за волю України повинні залишитись в пам'яті української незламної нації...
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24.04.2022 12:46 Ответить
В Мариуполе ликвидирован предатель, направлявший российские «Грады» на жилые кварталы города в 2015 году Об этом в своем https://www.unian.net/war/v-mariupole-ubit-kirsanov-kotoryy-korrektiroval-rossiyskie-grady-na-mikrorayon-vostochnyy-v-2015-godu-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11798955.html/ Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.
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24.04.2022 12:48 Ответить
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24.04.2022 12:49 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.04.2022 12:52 Ответить
22 года....и такой дух! Мы теряем цвет нации....душа в клочья....
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24.04.2022 12:57 Ответить
Низький уклін тобі, ГЕРОЮ!!!
стефанчуку та служкам олігарха, опожопникам, мабуть зрозуміло, за що іх Украінці зневажають, 3 роки бюджет в асфальт, та ще «давне» розмінування на Херсонщині, вагнерівці... катлети, корабельні сосни…по тихому у ліс піду…
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24.04.2022 13:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 14:06 Ответить
С.У.М.
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24.04.2022 16:27 Ответить
 
 