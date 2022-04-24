Последний бой Героя Украины Юлиана Ступака, - репортаж 93-й бригады. ВИДЕО
Побратим рассказал журналистам, как героически воевал и погиб 22-летний командир взвода Юлиан Ступак.
Видео опубликовано на YouTube-странице 93 бригады Холодный Яр, сообщает Цензор.НЕТ.
"По пехоте "работал" вражеский танк. Осколком его зацепило. Когда он выводил людей, героически остался выводить людей, попавших в затруднение, не могли выйти самостоятельно. Он остался их вытаскивать. Свой взвод вытаскивать. И он последний шел", - рассказал о гибели Ступака побратим.
По его словам, за несколько дней до гибели Юлиан Ступак уничтожил из РПГ вражеский танк.
"Если мне память не изменяет, то он в посадке звонил отцу, говорил: "Батя, я, говорит, убил танк "мухой", говорит, обычное РПГ-22". Так что, говорит, они горят от всего, не таковы они и бессмертны", - вспоминает побратим.
"Человек отбросил гранату, которая летела по нам, когда мы сидели в засаде, держали наш тыл. Выходы танков не позволяли им выходить, куда продвигались наши войска, основные силы. Он отбросил гранату, потому что пехота на нас наступала. Не побоялся ее поднять и бросить. И этим самым поразил трех рашистов. Затем он уничтожил танк на одной РПГ-22. И героически остался выводить людей", - перечислил побратим героические подвиги Ступака.
"Герой Украины – это мало для такого человека. Нам его очень не хватает", – добавил он.
Юлиан Ступак родился 28 августа 2000 года. Учился в средней общеобразовательной школе №37 Каменского. В 2021 году окончил Львовскую академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Героически погиб 8 марта, защищая Родину от российских оккупантов в Харьковской области. 13 апреля Ступак присвоен звание Героя Украины (посмертно).
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"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.
стефанчуку та служкам олігарха, опожопникам, мабуть зрозуміло, за що іх Украінці зневажають, 3 роки бюджет в асфальт, та ще «давне» розмінування на Херсонщині, вагнерівці... катлети, корабельні сосни…по тихому у ліс піду…
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!