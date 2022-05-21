Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel
Вже у липні Україна отримає перші 15 зенітних танків "Гепард" з Німеччини.
Таким є результат розмови міністра оборони країни Крістін Ламбрехт та її українського колеги Олексія Резнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на spiegel.de та Федеральне міністерство оборони.
Пакет допомоги також включає підтримку навчання з боку Бундесверу, постачання майже 60 000 боєприпасів та ще 15 танків влітку.
Згідно з інформацією видання, навчання, які, попередньо, мають розпочатися за кілька днів, заплановані у штаб-квартирах Збройних сил Німеччини у в Путлосі та Тодендорфі.
"Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидше отримати з Німеччини зенітні танки "Гепард" разом з 59 тисячами боєприпасів", – зазначила Ламбрехт.
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Отже, допомогати йому почали вже, коли варіанти з загибеллю не відбулися
как то пох хоть в декабре,всеравно роли не сыграет на поле боя,тут главное лендлиз заморский и бриты,ну и их асистенты аля польща,чехия,прибалты ну и сельчук байрактар)
Немцы прям коллективный Шредер
Хорошо помню, что на войне "судного дня" и Шилка неплохо показала себя. При ведении огня по цели тремя установками поражение достигало 75% - 80%. В 1976 был месяц на переподготовке в Гончаровске в бригаде ПВО СВ (меня туда регулярно таскали ), слушал там лекции на тему ПВО и читал специальные книжечки, где обсасывался опыт той войны.
Ще перечепитеся і лоба розтовчете.
Сидіть далі рівно.
Стидобище.
Ще навчання відповідно теж треба провести.
Вони не спішать ту зброю постачати, але вже є як є, дали та й добре.
Гибридная немецкая помощь. Вроде и не отказываем и одновременно - полезность минимальна.
Канцлер Германии Вилли Брандт.
Варшава Польша декабрь 1970. https://scontent.fifo5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283145348_10103969100792005_4157768141788761766_n.jpg?stp=dst-jpg_p552x414&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0wjUxjaO5Q8AX-1CC4Z&_nc_ht=scontent.fifo5-1.fna&oh=00_AT-77GSxjSaN3wU_kdtL_GyDOd-MyGIEfh4lYbUR2QcZJw&oe=628CB9D9 Мой комментарий
Вилли Брандт...
А до него Adenauer... - великие немцы...
А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....
Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi...