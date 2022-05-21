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Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel

німеччина,гепард

Вже у липні Україна отримає перші 15 зенітних танків "Гепард" з Німеччини.

Таким є результат розмови міністра оборони країни Крістін Ламбрехт та її українського колеги Олексія Резнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на spiegel.de та Федеральне міністерство оборони.

Пакет допомоги також включає підтримку навчання з боку Бундесверу, постачання майже 60 000 боєприпасів та ще 15 танків влітку.

Згідно з інформацією видання, навчання, які, попередньо, мають розпочатися за кілька днів, заплановані у штаб-квартирах Збройних сил Німеччини у в Путлосі та Тодендорфі.

"Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидше отримати з Німеччини зенітні танки "Гепард" разом з 59 тисячами боєприпасів", – зазначила Ламбрехт.

Читайте: Складається враження, що Шольц тягне час з постачанням важкого озброєння Україні, бо не хоче цього робити, - посол Мельник

Автор: 

Німеччина (7323) зброя (7435) допомога (8294) танк (2059)


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Топ коментарі
+38
А чого не у грудні
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21.05.2022 07:23
+35
то мені нагадаю одну стару історію, коли трапилася аварія і швидка, яка приїхала на місце подій, застала скаліченного мотоцикліста! існують різні етапи відповідальності за загибель людини, тож лікарі, спостерігаючи в якому стані опинився той мотоцикліст, вирішили дати йому померти на місці подій і просто чекали... коли пройшли всі терміни очікування а він все не помирав, його забрали в швидку, розуміючи що тепер відповідальність на них і поїхали в лікарню... але тепер вже в лікарні не хотіли його приймати, бо розуміли що їм це зіпсує статистику і швидка вимушена була їздити по різним лікарням, що хоч хтось прийняв цюго скаліченного мотоцикліста! потім виявилося що лікарі не хотіли брати на себе відповідальність сподіваючись що він помре на руках у тих, хто його привіз...
Отже, допомогати йому почали вже, коли варіанти з загибеллю не відбулися
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21.05.2022 07:31
+34
Мало того,что техника сомнительной полезности,так еще и боеприпасов к ней на пару минут стрельбы.
Немцы прям коллективный Шредер
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21.05.2022 07:28
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Липень будет через сорок дней.
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21.05.2022 07:19 Відповісти
У липні є 31 день, можна на початку, а можна в кінці.
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21.05.2022 07:37 Відповісти
маю надію, що йдеться про 2022 рік
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21.05.2022 12:34 Відповісти
А чого не у грудні
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21.05.2022 07:23 Відповісти
то мені нагадаю одну стару історію, коли трапилася аварія і швидка, яка приїхала на місце подій, застала скаліченного мотоцикліста! існують різні етапи відповідальності за загибель людини, тож лікарі, спостерігаючи в якому стані опинився той мотоцикліст, вирішили дати йому померти на місці подій і просто чекали... коли пройшли всі терміни очікування а він все не помирав, його забрали в швидку, розуміючи що тепер відповідальність на них і поїхали в лікарню... але тепер вже в лікарні не хотіли його приймати, бо розуміли що їм це зіпсує статистику і швидка вимушена була їздити по різним лікарням, що хоч хтось прийняв цюго скаліченного мотоцикліста! потім виявилося що лікарі не хотіли брати на себе відповідальність сподіваючись що він помре на руках у тих, хто його привіз...
Отже, допомогати йому почали вже, коли варіанти з загибеллю не відбулися
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21.05.2022 07:31 Відповісти
Мотоцикліст підвів усіх, хай йому грець
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21.05.2022 08:54 Відповісти
надеюсь это не про нас
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21.05.2022 16:02 Відповісти
Чи у лютому
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21.05.2022 09:05 Відповісти
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21.05.2022 07:23 Відповісти
Но Гепард это здорово. Вся немецкая техника пока выглядит очень хорошей, хотя её и не очень много.
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21.05.2022 07:24 Відповісти
старе лайно. нам потрібен ******** варіант https://www.youtube.com/watch?v=LpKzN4Q5dB8 https://www.youtube.com/watch?v=LpKzN4Q5dB8

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21.05.2022 08:43 Відповісти
щось не бачив інфи, щоб цієї війни хоч що-небудь збили із Шилки чи Тунгуски - а з цього Гепарда толку ще менше
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21.05.2022 10:10 Відповісти
якого року?
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21.05.2022 07:25 Відповісти
Гепарды сложно собирать. Немцы обещают поставлять их партиями до конца года.
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21.05.2022 07:26 Відповісти
Кого собирать? Это техника семидесятых годов
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21.05.2022 07:30 Відповісти
Вы правы, это всё равно, что во вторую мировую против Германии на самолёте "Брайтов Райт", образца 1900г.
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21.05.2022 07:39 Відповісти
Извините,сложно собирать Гепарды какого года выпуска?
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21.05.2022 07:31 Відповісти
Це ж німці. Спочатку розберуть, проведуть діагностику кожної деталі, сканування електронним мікросопом дефектів, а потім "Гепарды сложно собирать." В липні - це вони як метеори ще.
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21.05.2022 10:27 Відповісти
Цікаво-у липні якого року???
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21.05.2022 07:25 Відповісти

как то пох хоть в декабре,всеравно роли не сыграет на поле боя,тут главное лендлиз заморский и бриты,ну и их асистенты аля польща,чехия,прибалты ну и сельчук байрактар)
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21.05.2022 07:26 Відповісти
Только перед этим пусть обязательно убедятся , что бомбить уже нечего и самолёты перестанут залетать на территорию Украины . Немцы умные , они наверное читали про султана и ишака .
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21.05.2022 07:26 Відповісти
Відчуття що вони ж саміцю байку й склали
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21.05.2022 07:30 Відповісти
Про Ходжу Насредина многие читали. Умнейшй был человек-писатель.
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21.05.2022 08:29 Відповісти
А кажуть що естонці повільні!
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21.05.2022 07:26 Відповісти
А какого года?
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21.05.2022 07:27 Відповісти
Липень - це також і через 70 днів
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21.05.2022 07:28 Відповісти
Я так понял на парад Победы над ордой.
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21.05.2022 07:28 Відповісти
прям как зимние ботинки в июле.....
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21.05.2022 07:28 Відповісти
Мало того,что техника сомнительной полезности,так еще и боеприпасов к ней на пару минут стрельбы.
Немцы прям коллективный Шредер
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21.05.2022 07:28 Відповісти
Нам дуже потрібна ПОДІБНА техніка, але з гарматами типу бушмастер ІІІ і відповідними ахед ************.
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21.05.2022 08:31 Відповісти
Вроде про боеприпасы договорились с Бразилией.
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21.05.2022 09:35 Відповісти
Просто украинцам надо перестать стрелять и тогда немцам самим понадобятся зенитки, чтобы сбивать самолёты рашистов у себя над территорией. Как вам такое дасис фантастиш.
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21.05.2022 07:31 Відповісти
Під@раси , так ніби нагадують х@йлу , ще маєш часу воювати , дотисни Україну бо німота ****@лася чекати .
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21.05.2022 07:34 Відповісти
Ну и что мы с этим металлоломом будем делать? Сомневаюсь, что эта хрень может быть эффективной на поле боя. Лучше бы ************** 2000 дали, а не этот гроб на гусеницах...
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21.05.2022 07:36 Відповісти
Как что делать?Поставить на хранение,сказать немцам мерси и снаряды к нему искать.Но лучше сразу утопить
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21.05.2022 07:40 Відповісти
Якщо США дадуть Петріот та Горпун, то нащо це лайно брати? Петріот закриває небо, а протикорабельні ракети Гарпун закривають море кацапським кораблям.
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21.05.2022 07:38 Відповісти
Так уже вроде британцы давали Гарпуны. Как они "закрыли" море?
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21.05.2022 07:48 Відповісти
Вроде британцы, вроде давали, вроде Гарпуны. Вроде закрыли
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21.05.2022 08:07 Відповісти
Самоходка 70-х годов для уничтожения вертолетов самое то! Да и вместе с стингерами и стрелами Су-25 будет сбивать тоже. А уж про сухопутные цели и говорить нечего.
Хорошо помню, что на войне "судного дня" и Шилка неплохо показала себя. При ведении огня по цели тремя установками поражение достигало 75% - 80%. В 1976 был месяц на переподготовке в Гончаровске в бригаде ПВО СВ (меня туда регулярно таскали ), слушал там лекции на тему ПВО и читал специальные книжечки, где обсасывался опыт той войны.
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21.05.2022 07:44 Відповісти
нам необходима, на базе этого металлолома..., но вот такая шняга https://www.youtube.com/watch?v=LpKzN4Q5dB8 https://www.youtube.com/watch?v=LpKzN4Q5dB8

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21.05.2022 08:41 Відповісти
а почему не после победы Украины?!
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21.05.2022 07:48 Відповісти
Они планируют передать перед победой, тогда и для подельников из рф вреда не будет и типа Герман помогаем борьбе за Свободу. Мерзкая страна, не понимаю телок которые туда едут, немчики рядовые задариаают детей носочками и шоколадками и успокаивают совесть, а должны ходитб на протесты
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21.05.2022 08:55 Відповісти
Упс
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21.05.2022 07:55 Відповісти
К зиме бы. Чтоб в зиме куртки теплые были. Заранее спасибо колбасники ливерные!
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21.05.2022 08:00 Відповісти
А чого не на Різдво?
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21.05.2022 08:04 Відповісти
Посмотрите, немцы ещё будут гордится тем, что они причастны к победе над фашистской россией... но технику так и не поставят.
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21.05.2022 08:06 Відповісти
..під новорічну йОлку цей підаруночок буде саме тО..(
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21.05.2022 08:07 Відповісти
гниле нутро у цих вафлістів з фрг і їх колег жабоїдів
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21.05.2022 08:07 Відповісти
Я бачу до кінця війни вони якраз підоспіють
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21.05.2022 08:13 Відповісти
Обіцяли більше місяця тому, передадуть ще через 2, 4 місяці від цяцянки до передачі і це ще не точно.
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21.05.2022 08:42 Відповісти
Хитрожо.пі німці сподіваються, що до липня Україна капітулює?
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21.05.2022 08:50 Відповісти
осталось только верить, таких хитрозадых думал не бывает
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21.05.2022 09:02 Відповісти
інтелектуали. макрель їх в мікрона.
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21.05.2022 14:11 Відповісти
Ото те старе дрантя, що вже раз обіцяли дати? ....тепер аж у липні? Це ж вас кацап нищив, убивав, розграбовував, гвалтував....за що ви його так любите, Німаки !?
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21.05.2022 09:16 Відповісти
Хтось в це вірить?От дивлюсь на всіх цих "макронів" та "шольців" і виникає питання:" А не краще створити якийсь ІНШИЙ оборонний союз з РЕАЛЬНИМИ партнерами,які сьогодні не крутять дупами,як вищєвказані,а реально нам допомогають?". Ну на кой ляд нам союз з політичними "хвойдами" типу ******,"югославської росіі" та цих пі...пі...пройдисвітів?
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21.05.2022 09:21 Відповісти
Ничего они не отдадут, будет сто причин - снаряды швейцарские, а те против, броня на зенитках австрийская, а те тоже против, двигатель итальянский, а те против, пушки французкие и те тоже...
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21.05.2022 09:22 Відповісти
Передадуть тоді коли кацапи зруйнуть всю Україну
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21.05.2022 10:03 Відповісти
Ой, шо ж ви так поспішаєте !
Ще перечепитеся і лоба розтовчете.
Сидіть далі рівно.

Стидобище.
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21.05.2022 10:05 Відповісти
Там у *********** є якась швейцарська складова, от саме Швейцарія й заборонила передачу ***********. Знайшли заміну тим *********** аж у Бразилії.
Ще навчання відповідно теж треба провести.
Вони не спішать ту зброю постачати, але вже є як є, дали та й добре.
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21.05.2022 10:11 Відповісти
хоча б цього року?
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21.05.2022 10:13 Відповісти
А ЧОМУ НЕ В ГРУДНІ?
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21.05.2022 11:09 Відповісти
Спасибо немцам за оперативность! А то что до того времени погибнет еще пара тысяч украинцев и разрушена куча инфраструктуры - то все нормас.
Гибридная немецкая помощь. Вроде и не отказываем и одновременно - полезность минимальна.
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21.05.2022 11:22 Відповісти
"В пропасти немецкой истории и под ношей убитых я делал то, что делают люди, когда язык подводит - не выразить словами. "
Канцлер Германии Вилли Брандт.
Варшава Польша декабрь 1970. https://scontent.fifo5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283145348_10103969100792005_4157768141788761766_n.jpg?stp=dst-jpg_p552x414&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0wjUxjaO5Q8AX-1CC4Z&_nc_ht=scontent.fifo5-1.fna&oh=00_AT-77GSxjSaN3wU_kdtL_GyDOd-MyGIEfh4lYbUR2QcZJw&oe=628CB9D9 Мой комментарий
Вилли Брандт...
А до него Adenauer... - великие немцы...
А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....

Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi...
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21.05.2022 11:25 Відповісти
казав пан кожух дам і слово його тепле.
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21.05.2022 14:04 Відповісти
 
 