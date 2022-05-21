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Литва відмовляється від російської електроенергії: Країна буде повністю енергетично незалежною від РФ

электроэнергия,брэлл

Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії - групи Inter RAO.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомило міністерство енергетики Литви.

Таким чином з неділі у Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії.

"Це дуже важливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює; ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Міністр пояснив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

Читайте: "Війна Путіна руйнує світовий енергетичний ринок": В ЄС ухвалили план відмови від російських енергоносіїв. ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАЯВИ

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Литва (2379) енергетика (2578) електроенергія (6176)


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Велика гордість за цю країну, справжнього українського друга.
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21.05.2022 08:22 Відповісти
Це від них приїзджав Президент до нашої Верховної Ради і просив не купувати електроенергію білоруської АЕС, яка фактично є російською, але наші абхазсько-донецькі сепари послали його в бік майбутнього російського корабля і купували, купували і ще раз купували. Дана вжен оцінка діям арахамії, єрмака і звичайно Боневтіку?
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21.05.2022 09:02 Відповісти
А нафіга рузге атомну станцію спорудили в тутешніх, Польща,Литва, Латвія відскакують. В Україні елекробізнес агрогниди накрився ржавим тазом. Україна із своїм профіцитом таки включилась у Європу.
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21.05.2022 09:04 Відповісти
От дураки, мы от трансляции сватов по росТВ не отказываемся.
http://www.vsetv.com/schedule_channel_302_week.html#day6
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21.05.2022 09:18 Відповісти
 
 