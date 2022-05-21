Литва відмовляється від російської електроенергії: Країна буде повністю енергетично незалежною від РФ
Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії - групи Inter RAO.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомило міністерство енергетики Литви.
Таким чином з неділі у Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії.
"Це дуже важливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює; ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.
Міністр пояснив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://www.vsetv.com/schedule_channel_302_week.html#day6