Литва відмовляється від російської електроенергії: Країна буде повністю енергетично незалежною від РФ

Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії - групи Inter RAO.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомило міністерство енергетики Литви.

Таким чином з неділі у Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії.

"Це дуже важливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює; ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Міністр пояснив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

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