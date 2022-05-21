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Упродовж минулої доби унаслідок обстрілів Миколаївщини поранено трьох осіб

миколаївщина

В результаті дій російських окупантів за минулу добу поранень зазнали троє жителів Миколаївської області. Постраждалих доставили у медичні заклади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Зазначається, що серед постраждалих немає дітей. Станом на ранок 21 травня в лікарнях Миколаївської області перебуває 141 житель, що зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів.

"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.

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Миколаївська область (2258) обстріл (28228)


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