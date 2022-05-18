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Новини Війна
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На Миколаївщині посівну кампанію завершено на 80-85%, - Кім

посівна

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що посівну кампанію в тих районах, де не відбуваються бойові дії, завершено на 80-85%.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Голови райдержадміністрацій повідомляють, що там, де це можливо, посівну кампанію завершено на 80-85%", - сказав Кім.

При цьому, відповідаючи на запитання про забезпеченість місцевих фермерів пальним, Кім зазначив, що в області спостерігається брак пального через проблеми з логістикою.

"Ситуація з пальним погана. Ми перебудували логістику, але вона поки що фізично не справляється. Нам пообіцяли, що протягом тижня-двох ця ситуація повністю вирівняється", - наголосив голова ОВА.

За його словами, миколаївські аграрії вже закупили добрива та пальне й тепер будують собі додаткові склади, бо "через проблеми з логістикою збільшується час доставки".

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"Вони собі готують склади, щоб усе необхідне можна було зберігати довше й потім вивозити продукцію. Загалом люди розуміють, що треба жити далі, й посівну вони проводять", - підсумував голова ОВА.

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Миколаївська область (2308) паливо (898) посівна (129) Кім Віталій (471)


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Миколаївці , дякуємо. Кожна людина на своїх жилах працює на Україну , на перемогу.
Кацапи ще будуть гадить ,палить поля, та все ж я впевнений , що перемога буде за нами.
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18.05.2022 12:07 Відповісти
 
 