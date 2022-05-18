На Николаевщине посевная кампания завершена на 80-85%, - Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что посевная кампания в тех районах, где не проходят боевые действия, завершена на 80-85%.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Председатели райгосадминистраций сообщают, что там, где это возможно, посевная кампания завершена на 80-85%", - сказал Ким.

При этом, отвечая на вопрос об обеспечении местных фермеров горючим, Ким отметил, что в области наблюдается нехватка горючего из-за проблем с логистикой.

"Ситуация с горючим плохая. Мы перестроили логистику, но она пока физически не справляется. Нам пообещали, что в течение недели-двух эта ситуация полностью выровняется", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, николаевские аграрии уже закупили удобрения и горючее и теперь строят себе дополнительные склады, потому что "из-за проблем с логистикой увеличивается время доставки".

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"Они себе готовят склады, чтобы все необходимое можно было хранить дольше и потом вывозить продукцию. В общем, люди понимают, что надо жить дальше, и посевную они проводят", - подытожил глава ОВА.