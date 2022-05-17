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Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов. ФОТО

Спасатели за сутки потушили шесть пожаров, возникших из-за обстрелов Николаева и области российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 17 мая в фейсбуке Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что за сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совершили 7 выездов на тушение пожаров, 6 из которых возникли в результате российской агрессии и обстрелов территорий Николаева и области.

В частности, дежурные караулы погасили пожар кровли мебельного салона на проспекте Центральном г. Николаева на площади 100 кв. м, а также автомобиля Daewoo, припаркованного во дворе по этому же адресу на площади, 5 кв. м.

Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 01

Также пожарные ликвидировали пожар веранды частного жилого дома и автомобиля ВАЗ на ул. Березнеговатская пгт Березнеговатое Баштанского района на площади 20 кв. м.

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Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 02

Спасатели ликвидировали три пожара на территории Николаевского района, возникших в результате вражеских обстрелов, в частности в с. Шевченково ликвидировали пожар двух гаражей и хозяйственного сооружения на территории двух частных домовладений на площади 60 кв.м, пожар 6 гаражей на территории гаражного кооператива "Луч", пожар склада на одном из предприятий на площади 1 000 кв. м.

Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 03
Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 04

Также произошло возгорание летней кухни на территории частного домовладения мкр Терновка г. Николаева. Пожар на площади 20 кв. м ликвидировали, его причина устанавливается.

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Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 05
Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов 06

Спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения оказывали помощь сотрудникам полиции в изъятии тела погибшей женщины 1939 г. р., упавшей в колодец глубиной 5 м на территории частного домовладения по ул. Сагайдачного г. Николаева.

Также сообщается, что пиротехнические группы в течение 16 мая отработали 26 обращений и изъяли 37 боеприпасов. Всего с начала войны изъято 1844 боеприпаса и отреагировано на 2818 заявок, из 3007 предоставленных.

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Николаев (2162) Николаевская область (2152) пожар (5983) ГСЧС (5051)


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Ага, а также в пятый раз была полностью уничтожена вся авиация и ППО Украины, верим)))
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17.05.2022 15:19 Ответить
Ответка будет - корабли которые наносили удары, будут уничтожены в крымской акватории. От украинских ракет им не спрятаться.
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17.05.2022 15:21 Ответить
https://www.kp.ru/online/news/4749812/ https://www.kp.ru/online/news/4749812/

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17.05.2022 15:24 Ответить
кацапванька иди домой
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17.05.2022 15:25 Ответить
Вот читаю названия заголовок статеек. А в голове трёхмесячные статьи, как нам рассказывали о войне, которой почему-то в юридическую плоскость до сих не ввели. Ясное дело, - почему. Ведь нужно будет национализировать предприятия олигархов и групп влияния в государственное. А кто же такого куша (лакомого пирога) захочет позбавится. А ведь в законе об обороне Украины там прямо таки написано, что и как делать и откуда грошi брати. Только то другая краiна наверное ? Так? И вот тут возникаем питання, якшо гарант целостности страны не выполнил обязанности возложившиеся на него, что с ним делать? А территория сужается ,люди гибнут и лишаются всего, мало того, за восемь лет граждан не могут защитить, тысячи смертей, это как, кто в ответе?
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17.05.2022 15:29 Ответить
 
 