Спасатели Николаевщины потушили шесть пожаров, вспыхнувших из-за российских обстрелов. ФОТО

Спасатели за сутки потушили шесть пожаров, возникших из-за обстрелов Николаева и области российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 17 мая в фейсбуке Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что за сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совершили 7 выездов на тушение пожаров, 6 из которых возникли в результате российской агрессии и обстрелов территорий Николаева и области.

В частности, дежурные караулы погасили пожар кровли мебельного салона на проспекте Центральном г. Николаева на площади 100 кв. м, а также автомобиля Daewoo, припаркованного во дворе по этому же адресу на площади, 5 кв. м.

Также пожарные ликвидировали пожар веранды частного жилого дома и автомобиля ВАЗ на ул. Березнеговатская пгт Березнеговатое Баштанского района на площади 20 кв. м.

Читайте: Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

Спасатели ликвидировали три пожара на территории Николаевского района, возникших в результате вражеских обстрелов, в частности в с. Шевченково ликвидировали пожар двух гаражей и хозяйственного сооружения на территории двух частных домовладений на площади 60 кв.м, пожар 6 гаражей на территории гаражного кооператива "Луч", пожар склада на одном из предприятий на площади 1 000 кв. м.





Также произошло возгорание летней кухни на территории частного домовладения мкр Терновка г. Николаева. Пожар на площади 20 кв. м ликвидировали, его причина устанавливается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бердске Новосибирской области РФ горит химзавод. ВИДЕО





Спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения оказывали помощь сотрудникам полиции в изъятии тела погибшей женщины 1939 г. р., упавшей в колодец глубиной 5 м на территории частного домовладения по ул. Сагайдачного г. Николаева.

Также сообщается, что пиротехнические группы в течение 16 мая отработали 26 обращений и изъяли 37 боеприпасов. Всего с начала войны изъято 1844 боеприпаса и отреагировано на 2818 заявок, из 3007 предоставленных.