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В Бердске Новосибирской области РФ горит химзавод. ВИДЕО

В Бердске Новосибирской области (Россия) загорелся крупный завод по изготовлению упаковочных материалов..

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение российского МЧС.

На месте происшествия российские спасатели объявили третий ранг пожарной сложности. Работают 10 пожарных расчетов или 10 бригад на автоцистернах.

Очевидцы в соцсетях заявляют, что площадь возгорания может достигать 500-2000 квадратных метров.

Сейчас пожарные локализуют большое возгорание и защищают соседние постройки от перехода пламени.

По предварительным данным, в здании размещается производство материалов из полиэтилена. Когда на место прибыли первые спасательные подразделения, огонь перешел на всю кровлю двухэтажного кирпичного здания.

По оперативной информации, самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших не поступали.

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Видео пожара обнародовал в своем телеграм-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В РФ пылает химзавод в Новосибирской области. Красиво", – написал он.

Автор: 

завод (517) пожар (5983) россия (96420)


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Топ комментарии
+24
Жаль тваринок. Русню не жаль.
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17.05.2022 11:31 Ответить
+14
Проходила інфа шо там вже тайга горить разом з селами. І навіть фотки викладали.
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17.05.2022 11:49 Ответить
+11
Вот когда начнут гореть нефте/газовые скважины и магистрали тогда начнется настоящий конец Пидоросии
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17.05.2022 12:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Підпалить їм тайгу, десь в бурятів.
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17.05.2022 11:31 Ответить
Проходила інфа шо там вже тайга горить разом з селами. І навіть фотки викладали.
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17.05.2022 11:49 Ответить
А потрібно, аби тайга горіла з бурятами а не селами
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17.05.2022 12:07 Ответить
Жаль тваринок. Русню не жаль.
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17.05.2022 11:31 Ответить
Ну пока криминала нет ,нихай доблестная пожарная охрана занимается ,кажись так Жиглов говаривал !
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17.05.2022 11:37 Ответить
Скоро там всё запалае
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17.05.2022 11:40 Ответить
Только в бердську? И только один?
На сегодня план не выполнили
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17.05.2022 11:52 Ответить
Дивно, пожежі в пунктах постійної дислокації підрозділів московських фашистів.
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17.05.2022 11:53 Ответить
Полтавський Палій вже там👍👍👍
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17.05.2022 11:57 Ответить
Так повинна згоріти до тла , вся расєя разом з кацапами , які нас вбивають 😠
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17.05.2022 11:58 Ответить
Деіндустріалізація
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17.05.2022 11:58 Ответить
отріцатєльная індустріалізация
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17.05.2022 12:09 Ответить
https://www.facebook.com/mediapolonne/videos/1405250486647321 пісня горіть-палае
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17.05.2022 12:01 Ответить
Так що, буде дефіцит чорних пакетів?
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17.05.2022 12:03 Ответить
хєрня. якийсь сарай згорів. а у нас вони зруйнували майже все. якщо рашка зараз заявить про мир і здрисне - ми опинимося в ямі гірше якоїсь зімбабве
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17.05.2022 12:03 Ответить
"В РФ палає хімзавод у Новосибірській області. Красиво", - написав він. Джерело:

Це так, красівоЄ! Гори гори ясно!
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17.05.2022 12:05 Ответить
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17.05.2022 12:06 Ответить
Вот когда начнут гореть нефте/газовые скважины и магистрали тогда начнется настоящий конец Пидоросии
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17.05.2022 12:11 Ответить
В Бердске Новосибирской области (Россия) загорелся крупный завод по изготовлению упаковочных материалов..

Теперь русских богатырей домой без упаковки будут отправлять. Насыпью.
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17.05.2022 12:31 Ответить
Горит москаль? Подлей бензину!
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17.05.2022 12:34 Ответить
Пожары в Красноярском крае...Читинской области...Хакасии и в Зауралье выкосили сотни деревень...путлер пострадавшим выплятит по 50 тысч РЖУблей... это где-то 15 тысч гривен...
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17.05.2022 12:36 Ответить
мені здається шо то чувак на початку відео... з сумкою біля машини надто спокійно вийшов..навіть не зреагував на полум'я...покурив
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17.05.2022 12:44 Ответить
Фігня,якась плівка там вироблялась,якби Бердський електромеханічний завод,де на ширпотреб відому бритву виготовляли(ють),то був би цімус.
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17.05.2022 13:16 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ПУСТЬ ГОРИТ ЯРЧЕ И ЕЩЕ ЯРЧЕ. СЛАВА ВСУ!
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17.05.2022 13:27 Ответить
Ой на ОЙна горi Козаки диверсують.👍
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17.05.2022 13:52 Ответить
Так я не пойняв, шо тепер не буде кульків для кацапських 200 ?
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17.05.2022 13:53 Ответить
чергове: совпадєніє, нє думаю
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17.05.2022 14:06 Ответить
бендеры спичками балуются)
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17.05.2022 18:47 Ответить
 
 