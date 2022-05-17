В Бердске Новосибирской области РФ горит химзавод. ВИДЕО

В Бердске Новосибирской области (Россия) загорелся крупный завод по изготовлению упаковочных материалов..

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение российского МЧС.

На месте происшествия российские спасатели объявили третий ранг пожарной сложности. Работают 10 пожарных расчетов или 10 бригад на автоцистернах.

Очевидцы в соцсетях заявляют, что площадь возгорания может достигать 500-2000 квадратных метров.

Сейчас пожарные локализуют большое возгорание и защищают соседние постройки от перехода пламени.

По предварительным данным, в здании размещается производство материалов из полиэтилена. Когда на место прибыли первые спасательные подразделения, огонь перешел на всю кровлю двухэтажного кирпичного здания.

По оперативной информации, самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших не поступали.

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Видео пожара обнародовал в своем телеграм-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В РФ пылает химзавод в Новосибирской области. Красиво", – написал он.