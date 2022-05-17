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У Бердську Новосибірської області РФ горить хімзавод. ВIДЕО

У Бердську Новосибірської області (Росія) загорівся великий завод з виготовлення пакувальних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням повідомлення російського МНС.

На місці події російські рятувальники оголосили третій ранг складності пожежі. Працюють 10 пожежних розрахунків або десять бригад на автоцистернах.

Очевидці в соцмережах заявляють, що площа займання може сягати від 500 до 2 000 квадратних метрів.

Зараз вогнеборці локалізовують велике загоряння і захищають сусідні споруди від переходу полум'я.

За попередніми даними, у будівлі розташовується виробництво матеріалів з поліетилену. Коли на місце прибули перші рятувальні підрозділи, вогонь перейшов на всю покрівлю двоповерхової цегляної будівлі.

За оперативною інформацією, самостійно з будівлі евакуювалися шестеро людей. Дані про постраждалих не надходили.

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Відео пожежі оприлюднив у своєму телеграм-каналі речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В РФ палає хімзавод у Новосибірській області. Красиво", - написав він.

Автор: 

завод (1038) пожежа (4365) росія (66431)


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Топ коментарі
+24
Жаль тваринок. Русню не жаль.
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17.05.2022 11:31 Відповісти
+14
Проходила інфа шо там вже тайга горить разом з селами. І навіть фотки викладали.
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17.05.2022 11:49 Відповісти
+11
Вот когда начнут гореть нефте/газовые скважины и магистрали тогда начнется настоящий конец Пидоросии
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17.05.2022 12:11 Відповісти
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Підпалить їм тайгу, десь в бурятів.
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17.05.2022 11:31 Відповісти
Проходила інфа шо там вже тайга горить разом з селами. І навіть фотки викладали.
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17.05.2022 11:49 Відповісти
А потрібно, аби тайга горіла з бурятами а не селами
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17.05.2022 12:07 Відповісти
Жаль тваринок. Русню не жаль.
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17.05.2022 11:31 Відповісти
Ну пока криминала нет ,нихай доблестная пожарная охрана занимается ,кажись так Жиглов говаривал !
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17.05.2022 11:37 Відповісти
Скоро там всё запалае
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17.05.2022 11:40 Відповісти
Только в бердську? И только один?
На сегодня план не выполнили
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17.05.2022 11:52 Відповісти
Дивно, пожежі в пунктах постійної дислокації підрозділів московських фашистів.
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17.05.2022 11:53 Відповісти
Полтавський Палій вже там👍👍👍
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17.05.2022 11:57 Відповісти
Так повинна згоріти до тла , вся расєя разом з кацапами , які нас вбивають 😠
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17.05.2022 11:58 Відповісти
Деіндустріалізація
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17.05.2022 11:58 Відповісти
отріцатєльная індустріалізация
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17.05.2022 12:09 Відповісти
https://www.facebook.com/mediapolonne/videos/1405250486647321 пісня горіть-палае
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17.05.2022 12:01 Відповісти
Так що, буде дефіцит чорних пакетів?
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17.05.2022 12:03 Відповісти
хєрня. якийсь сарай згорів. а у нас вони зруйнували майже все. якщо рашка зараз заявить про мир і здрисне - ми опинимося в ямі гірше якоїсь зімбабве
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17.05.2022 12:03 Відповісти
"В РФ палає хімзавод у Новосибірській області. Красиво", - написав він. Джерело:

Це так, красівоЄ! Гори гори ясно!
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17.05.2022 12:05 Відповісти
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17.05.2022 12:06 Відповісти
Вот когда начнут гореть нефте/газовые скважины и магистрали тогда начнется настоящий конец Пидоросии
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17.05.2022 12:11 Відповісти
В Бердске Новосибирской области (Россия) загорелся крупный завод по изготовлению упаковочных материалов..

Теперь русских богатырей домой без упаковки будут отправлять. Насыпью.
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17.05.2022 12:31 Відповісти
Горит москаль? Подлей бензину!
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17.05.2022 12:34 Відповісти
Пожары в Красноярском крае...Читинской области...Хакасии и в Зауралье выкосили сотни деревень...путлер пострадавшим выплятит по 50 тысч РЖУблей... это где-то 15 тысч гривен...
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17.05.2022 12:36 Відповісти
мені здається шо то чувак на початку відео... з сумкою біля машини надто спокійно вийшов..навіть не зреагував на полум'я...покурив
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17.05.2022 12:44 Відповісти
Фігня,якась плівка там вироблялась,якби Бердський електромеханічний завод,де на ширпотреб відому бритву виготовляли(ють),то був би цімус.
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17.05.2022 13:16 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ПУСТЬ ГОРИТ ЯРЧЕ И ЕЩЕ ЯРЧЕ. СЛАВА ВСУ!
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17.05.2022 13:27 Відповісти
Ой на ОЙна горi Козаки диверсують.👍
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17.05.2022 13:52 Відповісти
Так я не пойняв, шо тепер не буде кульків для кацапських 200 ?
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17.05.2022 13:53 Відповісти
чергове: совпадєніє, нє думаю
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17.05.2022 14:06 Відповісти
бендеры спичками балуются)
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17.05.2022 18:47 Відповісти
 
 