У Бердську Новосибірської області РФ горить хімзавод. ВIДЕО

У Бердську Новосибірської області (Росія) загорівся великий завод з виготовлення пакувальних матеріалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням повідомлення російського МНС.

На місці події російські рятувальники оголосили третій ранг складності пожежі. Працюють 10 пожежних розрахунків або десять бригад на автоцистернах.

Очевидці в соцмережах заявляють, що площа займання може сягати від 500 до 2 000 квадратних метрів.

Зараз вогнеборці локалізовують велике загоряння і захищають сусідні споруди від переходу полум'я.

За попередніми даними, у будівлі розташовується виробництво матеріалів з поліетилену. Коли на місце прибули перші рятувальні підрозділи, вогонь перейшов на всю покрівлю двоповерхової цегляної будівлі.

За оперативною інформацією, самостійно з будівлі евакуювалися шестеро людей. Дані про постраждалих не надходили.

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Відео пожежі оприлюднив у своєму телеграм-каналі речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В РФ палає хімзавод у Новосибірській області. Красиво", - написав він.