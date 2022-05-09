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У Росії підпалили сьомий військкомат. ВIДЕО

У Череповці Вологодської області в ніч з 7 на 8 травня закидали коктейлями Молотова військкомат. У Росії такі випадки почастішали через мобілізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"В Росії продовжують спалювати військкомати
Цієї ночі кілька коктейлів Молотова прилетіло в будівлю у Череповці. До речі, з початку війни це вже 7-й військомат, що горить, в РФ. На тлі новин про ймовірну загальну мобілізацію в РФ такі випадки почастішали. Люди спалюють документи військового обліку, щоб не йти на війну", - сказано в повідомленні.

Коротку хроніку підпалів воєнкоматів у Росії подає видання Флот2017. Раніше, у Луховицях, Московської області 21-річний місцевий житель 28 лютого підпалив військкомат на знак протесту проти війни, що почалася. Після затримки він розповів, що хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації. Через два тижні він утік із поліцейського відділку.

У березні військкомати спалахнули у Воронежі, Свердловській та Іванівській областях. У всіх випадках місцеві жителі кидали у вікна закладів пляшки із запальною сумішшю. Молодиків, які влаштували пожежу у Свердловській та Іванівській областях, затримано. Обоє пояснили свої вчинки тим, що хотіли зірвати призовну кампанію на тлі бойових дій в Україні.

У квітні коктейлями Молотова закидали військкомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Тут протестувальники досягли свого — призовну кампанію було зупинено. У військкоматі згоріли кімнати, де зберігалися дані призовників. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня закидали "коктейлями Молотова" військкомат у Нижньовартовську Тюменської області.

Весняний призов у Росії розпочався 1 квітня і завершиться 15 липня. В армію мають відправити 134 500 людей.

Російська влада неодноразово стверджувала, що призваних не відправлятимуть воювати в Україну. Проте вже 9 березня міноборони вперше визнало, що в Україні воюють строковики, і розповіло про попадання кількох із них у полон.

Автор: 

пожежа (4356) призов (433) росія (66080) коктейль Молотова (34) військкомат (432)


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Топ коментарі
+20
Сложно охранять когда в крови 50% спирта
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09.05.2022 18:37 Відповісти
+15
Краще б лубянку прийшли та закидали. Кацапа цікавить тільки шкурний інтерес. Всі ці балачки про "свободу та демократію" для кацапа -як з іншого виміру. Висновок: Голод та "вантаж200"-ось ефективні методи,щоб тамтешнє поголів'я почало приходити до тями.
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09.05.2022 18:32 Відповісти
+12
молодці!
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09.05.2022 18:29 Відповісти
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молодці!
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09.05.2022 18:29 Відповісти
не молодцы - а ссцыкуны не хотят умирать за путлера - другое дело кого-то посылать умирать за плешивую боткосгную моль
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09.05.2022 20:30 Відповісти
А что военкоматы ни кто не охраняет❓
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09.05.2022 18:32 Відповісти
охраняет...
какой-нить дед- столет
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09.05.2022 18:36 Відповісти
Сложно охранять когда в крови 50% спирта
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09.05.2022 18:37 Відповісти
Ну і шо? Дєнь Пабєди, маю право залити харю.
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09.05.2022 20:04 Відповісти
Там частіш всього сидить лише черговий - або пенсіонер-відставник або якась тітка Відставник частіш всього на чергуванні бухає на від тітки толку ніякого - може тільки зателефонувать до поліцаїв та пожежників (які теж можуть буть п"яні)
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09.05.2022 18:44 Відповісти
Краще б лубянку прийшли та закидали. Кацапа цікавить тільки шкурний інтерес. Всі ці балачки про "свободу та демократію" для кацапа -як з іншого виміру. Висновок: Голод та "вантаж200"-ось ефективні методи,щоб тамтешнє поголів'я почало приходити до тями.
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09.05.2022 18:32 Відповісти
з москви і пітера не беруть казали воювати то люди іншого сорту
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09.05.2022 18:51 Відповісти
Можно в армию пойти и не вернутся,
Без меня большевики обойдутся.
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09.05.2022 18:38 Відповісти
Фріки, це просто самі в собі ніхто
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09.05.2022 18:40 Відповісти
Це постанова. Самі фсбшнікі і підпалюють, а потім своїм триндять як наші дрг діють на їх территорії. Одних ловлять одразу, а підпалювачів ще ні одного.
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09.05.2022 18:40 Відповісти
Это бандерivci
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09.05.2022 18:47 Відповісти
Долго еще учиться надо парашенцам . Но наверное напрасны старания, на 100 лет отстали от цивилизации........
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09.05.2022 19:18 Відповісти
Не обязательно бросать бутылку в окно: можно в конце дня где-нибудь под стулом "забыть пакет", или "папку" которая через пару часов вспыхнет. С гарантией, что это нужная комната.
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09.05.2022 19:20 Відповісти
це дуже показове голосуванняя........гарна соціологічна вибірка........це не підтасуєш
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09.05.2022 19:21 Відповісти
конечно лучше склады, так как военкоматы это дело такое, личные дела у кацапов наверняка уже давно оцифрованы и на серверах в мск, готовились к диктатуре же 20 лет. а собрать холопов можно и без здания. хотя за неимением лучшего для повышения морали и так норм, хоть что-то.
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09.05.2022 19:37 Відповісти
оцифрованы Говорите , у них унитазов нет И интернет воруют у Украинцев а вы говорите оцифрованы
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09.05.2022 19:52 Відповісти
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09.05.2022 20:42 Відповісти
Не правильно, нужно разбить окна, закидать бутылками без огня а последней бутылкой подпалить все.
Такой метод дасто больше времени и паров бензина будет больше и потушть сложнее.
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09.05.2022 20:15 Відповісти
в каждом рашисстском городе есть пару мажоров или блатных которые что бы не идти на войну готовы сжечь хоть всю кацапскую армию - лишь бы их не трогали
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09.05.2022 20:32 Відповісти
Мажори купують воєнні білети, але я думаю ім це навряд допоможе
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10.05.2022 17:07 Відповісти
кацапам служить зовсім нетудипіску
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09.05.2022 21:49 Відповісти
Гори гори ясно , что бы ,не погасло ;0)
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09.05.2022 22:45 Відповісти
Хлопцям треба поквапитись, бо воєнкоми можуть очуняти і почати приймати міри по збереженню документів. Потім дістатися до цих доків буде складно, навіть неможливо. Треба молодим вже брати свою долю в свої руки, потім буде запізно, потім вони стануть або орками, або козлами, або мертвими. Як говорив мій улюблений російський письменник Салтиков-Щедрин: "Дарога із горада Глупава в горад Умнов лєжіт чєрєз горад Буянов, а нє чєрєз манную кашу." Чомусь цьому письменнику ніколи не встановлювали пам'ятники в рашці, а в інших "республіках" і поготів...
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09.05.2022 23:22 Відповісти
Знімають на смартфон ? Знайдуть.
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10.05.2022 10:37 Відповісти
 
 