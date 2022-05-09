У Росії підпалили сьомий військкомат. ВIДЕО

У Череповці Вологодської області в ніч з 7 на 8 травня закидали коктейлями Молотова військкомат. У Росії такі випадки почастішали через мобілізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"В Росії продовжують спалювати військкомати

Цієї ночі кілька коктейлів Молотова прилетіло в будівлю у Череповці. До речі, з початку війни це вже 7-й військомат, що горить, в РФ. На тлі новин про ймовірну загальну мобілізацію в РФ такі випадки почастішали. Люди спалюють документи військового обліку, щоб не йти на війну", - сказано в повідомленні.

Коротку хроніку підпалів воєнкоматів у Росії подає видання Флот2017. Раніше, у Луховицях, Московської області 21-річний місцевий житель 28 лютого підпалив військкомат на знак протесту проти війни, що почалася. Після затримки він розповів, що хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації. Через два тижні він утік із поліцейського відділку.

У березні військкомати спалахнули у Воронежі, Свердловській та Іванівській областях. У всіх випадках місцеві жителі кидали у вікна закладів пляшки із запальною сумішшю. Молодиків, які влаштували пожежу у Свердловській та Іванівській областях, затримано. Обоє пояснили свої вчинки тим, що хотіли зірвати призовну кампанію на тлі бойових дій в Україні.

У квітні коктейлями Молотова закидали військкомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Тут протестувальники досягли свого — призовну кампанію було зупинено. У військкоматі згоріли кімнати, де зберігалися дані призовників.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня закидали "коктейлями Молотова" військкомат у Нижньовартовську Тюменської області.

Весняний призов у Росії розпочався 1 квітня і завершиться 15 липня. В армію мають відправити 134 500 людей.

Російська влада неодноразово стверджувала, що призваних не відправлятимуть воювати в Україну. Проте вже 9 березня міноборони вперше визнало, що в Україні воюють строковики, і розповіло про попадання кількох із них у полон.