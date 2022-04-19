УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6471 відвідувач онлайн
Новини
30 350 59

У Мордовії військкомат закидали коктейлями Молотова

молотова,коктейль

Вночі на понеділок, 18 квітня, невідомі атакували коктейлями Молотова військкомат у Мордовії. Жодних слідів нападники не залишили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на порталі Матриця Свободи.

Близько третьої ночі сторож відчув запах диму в будівлі військового комісаріату, розташованого в селищі Зубова Поляна за 2,5 години їзди від Саранська. Чоловік вийшов надвір і побачив палаючі кабінети першого і другого поверхів.

Унаслідок цього постраждали кілька кімнат, де зберігалися дані призовників. Один кабінет повністю згорів, знищено декілька комп'ютерів.

Дивіться також: В Росії масово розсилають повістки військовозобов'язаним і пропонують службу за контрактом: "За Україну обіцяють $53 щодобово і подвійну ставку". ВIДЕО

Камер та сигналізацій в установі не було. На місці виявлено чотири пляшки із запалювальною сумішшю. Порушено кримінальну справу про умисне знищення майна (частина 2 статті 167 КК).

Пізніше на території військкомату знайшли чотири пляшки із коктейлями Молотова.

Читайте також: Окупанти проводять примусовий призов кримських татар до армії РФ, не викликають тих, хто служив у ЗСУ, - член Меджлісу

Автор: 

армія рф (17388) призов (431) росія (65191) військкомат (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
Не обольщайтесь, это не от нежелания убивать украинцев, это от нежелания издохноть как вонючая крыса на Украине...
показати весь коментар
19.04.2022 11:58
+48
Сторож показал откуда готовилось нападение?
показати весь коментар
19.04.2022 11:57
+42
А я вам счас карту покажу откуда готовилось нападение
показати весь коментар
19.04.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.04.2022 11:56 Відповісти
"Націаналісти, фашістьі, неонацистьі начали нападать на мирньіе дама, мирньіє абьєктьі!!!11"
показати весь коментар
19.04.2022 12:18 Відповісти
А неофашисты? А неоэсэсовцы? А адепты третьего рейха? И наконец, биндеровцы!!!
показати весь коментар
19.04.2022 13:08 Відповісти
Да у меня к сожалению не настолько больная фантазия, как у орков на болотах, чтобы ещё дальше придумывать что-то там необиндеровскае
показати весь коментар
19.04.2022 13:33 Відповісти
Точнее к счастью
показати весь коментар
19.04.2022 13:58 Відповісти
ССО ?🤔
показати весь коментар
19.04.2022 13:05 Відповісти
Сторож показал откуда готовилось нападение?
показати весь коментар
19.04.2022 11:57 Відповісти
А я вам счас карту покажу откуда готовилось нападение
показати весь коментар
19.04.2022 11:58 Відповісти
на аміріканскіх спутніках всьо зафіксіравана...
показати весь коментар
19.04.2022 12:02 Відповісти
Откуда ему знать, он ещё не встречался с Лукашенко
показати весь коментар
19.04.2022 12:45 Відповісти
Видно дійшла правдива інформація про «потєрь нєт»
показати весь коментар
19.04.2022 11:57 Відповісти
Не обольщайтесь, это не от нежелания убивать украинцев, это от нежелания издохноть как вонючая крыса на Украине...
показати весь коментар
19.04.2022 11:58 Відповісти
какая разніца
показати весь коментар
19.04.2022 12:04 Відповісти
да, но тем не менее если они себе всё посжигают, то лишатся возможности продолжать войну
показати весь коментар
19.04.2022 12:09 Відповісти
та фіг...будуть хватать всіх підряд
показати весь коментар
19.04.2022 12:24 Відповісти
А для тех украинцев которые останутся живы, в результате того если такие акции примут массовый характер, есть принципиальная разница по какой причине они остались живы - по причине того, что их не хотят убивать, или того, что за поребриком просто сами боятся здохнуть?
показати весь коментар
19.04.2022 12:24 Відповісти
Я з вами згоден, що мотив підпалу - не протест проти війни, а спроба уникнути призову. Але сам факт підпалу військомату не може не тішити. І чим більше вони свого майна знищать, тим краще.
показати весь коментар
19.04.2022 12:38 Відповісти
Коси від армії МОРДОРії правильно. Хунта ставить вподобайку!
показати весь коментар
19.04.2022 11:58 Відповісти
проводка замкнула
показати весь коментар
19.04.2022 11:58 Відповісти
Вже, навіть, мордва в **** з цих рузьге.
показати весь коментар
19.04.2022 11:59 Відповісти
я б не став на них сподіватися як на фактор, мордвини - це народ із національною свідомістю, наближеною до нуля...
показати весь коментар
19.04.2022 12:13 Відповісти
Нема такого народу як мордвин, це ерзяне з мокшами.
показати весь коментар
19.04.2022 12:19 Відповісти
І, до речі, в них абсолютно відмінна від какцапського гавкання, мова. Щоправда володіє нею дуже мало людей...
показати весь коментар
19.04.2022 18:50 Відповісти
кажется кацапы о чем то догадываются. в следуюший раз сожгите и военкома
показати весь коментар
19.04.2022 11:59 Відповісти
Вони здогадуються, що можуть не повернутись із України. А "закосити" від армії сцикотно, от і вирішили спалити документи призовників, що в принципі теж добре.
показати весь коментар
19.04.2022 12:42 Відповісти
так это у них ышо потерьнет
показати весь коментар
19.04.2022 12:00 Відповісти
Почалося... Чекаємо на продовження по городам і весям...
показати весь коментар
19.04.2022 12:00 Відповісти
"Азов" добрався до Мордовії!
показати весь коментар
19.04.2022 12:01 Відповісти
По моему это было месяц назад.
показати весь коментар
19.04.2022 12:02 Відповісти
Як могли місяць назади знати " в ніч на 18 квітня...", місяць назад десь під Москвою спалили.
показати весь коментар
19.04.2022 12:15 Відповісти
Хорошее начало. Теперь по остальным регионам, плюс полицейские участки.
показати весь коментар
19.04.2022 12:02 Відповісти
одно дело по телевизору всех побеждать , под стакан водяры , а другое идти и подыхать в реале , тем более за какие то не понятные деньги называемые рублями
показати весь коментар
19.04.2022 12:02 Відповісти
не дарма їх називають "деревянимі" скоро їх будуть з дерева вирізати
показати весь коментар
19.04.2022 12:10 Відповісти
А лєнточка на пляшці колорадська була?
показати весь коментар
19.04.2022 12:03 Відповісти
То це ж добре!!!!Це повинно бути повсякденною традицією!
показати весь коментар
19.04.2022 12:06 Відповісти
Населення кацапстану підтримує війну в Україні виключно з дивану, здихати, як падаль, за *************, бажаючих небагато. Впевнений, що якщо запитають в них -"а ви готови бути вбитими у цій "спецоперації"?, то відповіді не буде, язик одразу до дупи затягне.
показати весь коментар
19.04.2022 12:07 Відповісти
А ще і і склади з ************+військові бази.Рашка будь в ПЕКЛІ!!!!
показати весь коментар
19.04.2022 12:08 Відповісти
черги на росії до воєнкоматів, бачу, шалені, від бажаючих повоювати відбою немає

аж по ночах воєнкомати палять цоб дані про військовозобов"язаних не знайти було та воєнкоми по чумах та ізбах не лазили
показати весь коментар
19.04.2022 12:08 Відповісти
Мордва для мордвинів! і т.д. і т.п...і куда русскаму чєлавєку падацца?...
показати весь коментар
19.04.2022 12:09 Відповісти
Кстати, Мордовская Народная Республика, это было бы вполне обоснованное образование, в полной гармонии с природой и с историей. Мордва, это реальный этнос со своим языком традициями. Живут они там "от сотворения мира", поэтому понятие "народ Мордовии", в отличии от "народ Донбасса", это совершенно естественное явление.
показати весь коментар
19.04.2022 12:51 Відповісти
"Мордва" - це екзоетнонім (тобто, назва, дана чужинцями) для двох народів, - мокша і ерзя.
Великі території ерзя, які називалися Ерзянь Мастор ("країна ерзя") тепер вважаються "ісконно руцкімі".
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/ https://idel-ural.org/archives/эрзянь-мастор/

показати весь коментар
19.04.2022 13:14 Відповісти
За узькім ваєнгим карабьлом!!
показати весь коментар
19.04.2022 13:29 Відповісти
гарний флешмоб
невже не підтримає решта мордора
показати весь коментар
19.04.2022 12:09 Відповісти
И так можно делать абсолютно в каждом городе московии - следов не найдут сто процентов
показати весь коментар
19.04.2022 12:11 Відповісти
Кто-то очень не хочет становиться 200-м. Берите пример, остальные кацапы!
показати весь коментар
19.04.2022 12:25 Відповісти
Зараз на еспресо якраз про пращурів росіян-андрофагів розповідали..
показати весь коментар
19.04.2022 12:35 Відповісти
у них поховань навіть не було,все з'їдали..
показати весь коментар
19.04.2022 12:37 Відповісти
Камер та сигналізацій в установі не було -
бо фуфлі скіздили
показати весь коментар
19.04.2022 12:47 Відповісти
Добра рука кидала - чi жидомордовська, чi мордажидовська.
показати весь коментар
19.04.2022 12:47 Відповісти
Заголовок чоткий. Расеющьки больше нет, есть Мордовия.
показати весь коментар
19.04.2022 13:02 Відповісти
Да и вообще пора бы избегать слова Россия.
показати весь коментар
19.04.2022 13:03 Відповісти
"Жодних слідів нападники не залишили".... а далі - "На місці виявлено чотири пляшки із запалювальною сумішшю"

показати весь коментар
19.04.2022 13:03 Відповісти
А я вам щас покажу где перестали платить за убитых 7 млн рублей, 4 места, я карту прынес...
показати весь коментар
19.04.2022 13:06 Відповісти
Про народ Мордовіі: https://lb.ua/world/2021/04/22/483044_lider_erzyan_kvotoyu_ukrainskoi.html
показати весь коментар
19.04.2022 13:46 Відповісти
Оце -- діло. І не треба їхати проситися в закордонний леґіон, щоб воювати проти росії. На місці купа роботи. Причому, вона не така небезпечна, як на фронті.
показати весь коментар
19.04.2022 15:58 Відповісти
хоч і скромний, але непоганий початок))
показати весь коментар
19.04.2022 18:14 Відповісти
Нє, тут тільки Мац-кву палити - це як мінімум.
показати весь коментар
19.04.2022 18:51 Відповісти
 
 