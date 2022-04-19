У Мордовії військкомат закидали коктейлями Молотова

Вночі на понеділок, 18 квітня, невідомі атакували коктейлями Молотова військкомат у Мордовії. Жодних слідів нападники не залишили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на порталі Матриця Свободи.

Близько третьої ночі сторож відчув запах диму в будівлі військового комісаріату, розташованого в селищі Зубова Поляна за 2,5 години їзди від Саранська. Чоловік вийшов надвір і побачив палаючі кабінети першого і другого поверхів.

Унаслідок цього постраждали кілька кімнат, де зберігалися дані призовників. Один кабінет повністю згорів, знищено декілька комп'ютерів.

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Камер та сигналізацій в установі не було. На місці виявлено чотири пляшки із запалювальною сумішшю. Порушено кримінальну справу про умисне знищення майна (частина 2 статті 167 КК).

Пізніше на території військкомату знайшли чотири пляшки із коктейлями Молотова.

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