У Мордовії військкомат закидали коктейлями Молотова
Вночі на понеділок, 18 квітня, невідомі атакували коктейлями Молотова військкомат у Мордовії. Жодних слідів нападники не залишили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на порталі Матриця Свободи.
Близько третьої ночі сторож відчув запах диму в будівлі військового комісаріату, розташованого в селищі Зубова Поляна за 2,5 години їзди від Саранська. Чоловік вийшов надвір і побачив палаючі кабінети першого і другого поверхів.
Унаслідок цього постраждали кілька кімнат, де зберігалися дані призовників. Один кабінет повністю згорів, знищено декілька комп'ютерів.
Камер та сигналізацій в установі не було. На місці виявлено чотири пляшки із запалювальною сумішшю. Порушено кримінальну справу про умисне знищення майна (частина 2 статті 167 КК).
Пізніше на території військкомату знайшли чотири пляшки із коктейлями Молотова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
аж по ночах воєнкомати палять цоб дані про військовозобов"язаних не знайти було та воєнкоми по чумах та ізбах не лазили
Великі території ерзя, які називалися Ерзянь Мастор ("країна ерзя") тепер вважаються "ісконно руцкімі".
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/ https://idel-ural.org/archives/эрзянь-мастор/
невже не підтримає решта мордора
бо фуфлі скіздили