В Мордовии военкомат забросали "коктейлями Молотова"
В ночь на понедельник, 18 апреля, неизвестные атаковали "коктейлями Молотова" военкомат в Мордовии. Никаких следов нападавшие не оставили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на портале Матрица Свободы.
Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.
Вследствие инцидента пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.
Камер и сигнализации в учреждении не было. На месте обнаружено четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК).
Позже на территории военкомата нашли четыре бутылки с коктейлями Молотова.
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аж по ночах воєнкомати палять цоб дані про військовозобов"язаних не знайти було та воєнкоми по чумах та ізбах не лазили
Великі території ерзя, які називалися Ерзянь Мастор ("країна ерзя") тепер вважаються "ісконно руцкімі".
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/ https://idel-ural.org/archives/эрзянь-мастор/
невже не підтримає решта мордора
бо фуфлі скіздили