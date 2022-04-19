В Мордовии военкомат забросали "коктейлями Молотова"

В ночь на понедельник, 18 апреля, неизвестные атаковали "коктейлями Молотова" военкомат в Мордовии. Никаких следов нападавшие не оставили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на портале Матрица Свободы.

Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.

Вследствие инцидента пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

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Камер и сигнализации в учреждении не было. На месте обнаружено четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Позже на территории военкомата нашли четыре бутылки с коктейлями Молотова.

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