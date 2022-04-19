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В Мордовии военкомат забросали "коктейлями Молотова"

молотова,коктейль

В ночь на понедельник, 18 апреля, неизвестные атаковали "коктейлями Молотова" военкомат в Мордовии. Никаких следов нападавшие не оставили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на портале Матрица Свободы.

Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.

Вследствие инцидента пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

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Камер и сигнализации в учреждении не было. На месте обнаружено четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Позже на территории военкомата нашли четыре бутылки с коктейлями Молотова.

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Автор: 

армия РФ (19238) призыв (742) россия (95546) военкомат (458)


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Топ комментарии
+49
Не обольщайтесь, это не от нежелания убивать украинцев, это от нежелания издохноть как вонючая крыса на Украине...
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19.04.2022 11:58
+48
Сторож показал откуда готовилось нападение?
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19.04.2022 11:57
+42
А я вам счас карту покажу откуда готовилось нападение
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19.04.2022 11:58
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19.04.2022 11:56 Ответить
"Націаналісти, фашістьі, неонацистьі начали нападать на мирньіе дама, мирньіє абьєктьі!!!11"
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19.04.2022 12:18 Ответить
А неофашисты? А неоэсэсовцы? А адепты третьего рейха? И наконец, биндеровцы!!!
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19.04.2022 13:08 Ответить
Да у меня к сожалению не настолько больная фантазия, как у орков на болотах, чтобы ещё дальше придумывать что-то там необиндеровскае
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19.04.2022 13:33 Ответить
Точнее к счастью
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19.04.2022 13:58 Ответить
ССО ?🤔
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19.04.2022 13:05 Ответить
Сторож показал откуда готовилось нападение?
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19.04.2022 11:57 Ответить
А я вам счас карту покажу откуда готовилось нападение
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19.04.2022 11:58 Ответить
на аміріканскіх спутніках всьо зафіксіравана...
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19.04.2022 12:02 Ответить
Откуда ему знать, он ещё не встречался с Лукашенко
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19.04.2022 12:45 Ответить
Видно дійшла правдива інформація про «потєрь нєт»
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19.04.2022 11:57 Ответить
Не обольщайтесь, это не от нежелания убивать украинцев, это от нежелания издохноть как вонючая крыса на Украине...
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19.04.2022 11:58 Ответить
какая разніца
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19.04.2022 12:04 Ответить
да, но тем не менее если они себе всё посжигают, то лишатся возможности продолжать войну
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19.04.2022 12:09 Ответить
та фіг...будуть хватать всіх підряд
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19.04.2022 12:24 Ответить
А для тех украинцев которые останутся живы, в результате того если такие акции примут массовый характер, есть принципиальная разница по какой причине они остались живы - по причине того, что их не хотят убивать, или того, что за поребриком просто сами боятся здохнуть?
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19.04.2022 12:24 Ответить
Я з вами згоден, що мотив підпалу - не протест проти війни, а спроба уникнути призову. Але сам факт підпалу військомату не може не тішити. І чим більше вони свого майна знищать, тим краще.
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19.04.2022 12:38 Ответить
Коси від армії МОРДОРії правильно. Хунта ставить вподобайку!
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19.04.2022 11:58 Ответить
проводка замкнула
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19.04.2022 11:58 Ответить
Вже, навіть, мордва в **** з цих рузьге.
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19.04.2022 11:59 Ответить
я б не став на них сподіватися як на фактор, мордвини - це народ із національною свідомістю, наближеною до нуля...
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19.04.2022 12:13 Ответить
Нема такого народу як мордвин, це ерзяне з мокшами.
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19.04.2022 12:19 Ответить
І, до речі, в них абсолютно відмінна від какцапського гавкання, мова. Щоправда володіє нею дуже мало людей...
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19.04.2022 18:50 Ответить
кажется кацапы о чем то догадываются. в следуюший раз сожгите и военкома
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19.04.2022 11:59 Ответить
Вони здогадуються, що можуть не повернутись із України. А "закосити" від армії сцикотно, от і вирішили спалити документи призовників, що в принципі теж добре.
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19.04.2022 12:42 Ответить
так это у них ышо потерьнет
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19.04.2022 12:00 Ответить
Почалося... Чекаємо на продовження по городам і весям...
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19.04.2022 12:00 Ответить
"Азов" добрався до Мордовії!
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19.04.2022 12:01 Ответить
По моему это было месяц назад.
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19.04.2022 12:02 Ответить
Як могли місяць назади знати " в ніч на 18 квітня...", місяць назад десь під Москвою спалили.
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19.04.2022 12:15 Ответить
Хорошее начало. Теперь по остальным регионам, плюс полицейские участки.
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19.04.2022 12:02 Ответить
одно дело по телевизору всех побеждать , под стакан водяры , а другое идти и подыхать в реале , тем более за какие то не понятные деньги называемые рублями
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19.04.2022 12:02 Ответить
не дарма їх називають "деревянимі" скоро їх будуть з дерева вирізати
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19.04.2022 12:10 Ответить
А лєнточка на пляшці колорадська була?
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19.04.2022 12:03 Ответить
То це ж добре!!!!Це повинно бути повсякденною традицією!
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19.04.2022 12:06 Ответить
Населення кацапстану підтримує війну в Україні виключно з дивану, здихати, як падаль, за *************, бажаючих небагато. Впевнений, що якщо запитають в них -"а ви готови бути вбитими у цій "спецоперації"?, то відповіді не буде, язик одразу до дупи затягне.
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19.04.2022 12:07 Ответить
А ще і і склади з ************+військові бази.Рашка будь в ПЕКЛІ!!!!
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19.04.2022 12:08 Ответить
черги на росії до воєнкоматів, бачу, шалені, від бажаючих повоювати відбою немає

аж по ночах воєнкомати палять цоб дані про військовозобов"язаних не знайти було та воєнкоми по чумах та ізбах не лазили
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19.04.2022 12:08 Ответить
Мордва для мордвинів! і т.д. і т.п...і куда русскаму чєлавєку падацца?...
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19.04.2022 12:09 Ответить
Кстати, Мордовская Народная Республика, это было бы вполне обоснованное образование, в полной гармонии с природой и с историей. Мордва, это реальный этнос со своим языком традициями. Живут они там "от сотворения мира", поэтому понятие "народ Мордовии", в отличии от "народ Донбасса", это совершенно естественное явление.
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19.04.2022 12:51 Ответить
"Мордва" - це екзоетнонім (тобто, назва, дана чужинцями) для двох народів, - мокша і ерзя.
Великі території ерзя, які називалися Ерзянь Мастор ("країна ерзя") тепер вважаються "ісконно руцкімі".
https://idel-ural.org/archives/%D1%8D%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/ https://idel-ural.org/archives/эрзянь-мастор/

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19.04.2022 13:14 Ответить
За узькім ваєнгим карабьлом!!
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19.04.2022 13:29 Ответить
гарний флешмоб
невже не підтримає решта мордора
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19.04.2022 12:09 Ответить
И так можно делать абсолютно в каждом городе московии - следов не найдут сто процентов
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19.04.2022 12:11 Ответить
Кто-то очень не хочет становиться 200-м. Берите пример, остальные кацапы!
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19.04.2022 12:25 Ответить
Зараз на еспресо якраз про пращурів росіян-андрофагів розповідали..
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19.04.2022 12:35 Ответить
у них поховань навіть не було,все з'їдали..
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19.04.2022 12:37 Ответить
Камер та сигналізацій в установі не було -
бо фуфлі скіздили
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19.04.2022 12:47 Ответить
Добра рука кидала - чi жидомордовська, чi мордажидовська.
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19.04.2022 12:47 Ответить
Заголовок чоткий. Расеющьки больше нет, есть Мордовия.
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19.04.2022 13:02 Ответить
Да и вообще пора бы избегать слова Россия.
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19.04.2022 13:03 Ответить
"Жодних слідів нападники не залишили".... а далі - "На місці виявлено чотири пляшки із запалювальною сумішшю"

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19.04.2022 13:03 Ответить
А я вам щас покажу где перестали платить за убитых 7 млн рублей, 4 места, я карту прынес...
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19.04.2022 13:06 Ответить
Про народ Мордовіі: https://lb.ua/world/2021/04/22/483044_lider_erzyan_kvotoyu_ukrainskoi.html
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19.04.2022 13:46 Ответить
Оце -- діло. І не треба їхати проситися в закордонний леґіон, щоб воювати проти росії. На місці купа роботи. Причому, вона не така небезпечна, як на фронті.
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19.04.2022 15:58 Ответить
хоч і скромний, але непоганий початок))
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19.04.2022 18:14 Ответить
Нє, тут тільки Мац-кву палити - це як мінімум.
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19.04.2022 18:51 Ответить
 
 