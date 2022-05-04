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У російському Нижньовартовську військкомат закидали "коктейлями Молотова". ВIДЕО

Двоє чоловків кинули у будівлю воєнкомату в Нижньовартовську щонайменше сім "коктейлів Молотова".

Відповідне відео опублікував російський телеграм-канал "База", повідомляє Цензор.НЕТ.

Один "коктейль Молотова" одразу згас, від наступних загорілася дерев’яна обшивка будівлі.

Менш ніж за хвилину від початку події палії втекли. На місце приїхали поліцейські, вони загасили полум’я.

Також дивіться: У Мордовії військкомат закидали коктейлями Молотова

Автор: 

підпал (693) росія (65908) військкомат (432)


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Топ коментарі
+57
И это мы еще Саратов не бомбили

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04.05.2022 19:09
+32
обосрались получить билет в один в конец
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04.05.2022 19:11
+28
/////параша продовжує горіти

На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником

https://t.me/azov_dnipro/421

З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".

https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
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04.05.2022 19:15
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И это мы еще Саратов не бомбили

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04.05.2022 19:09 Відповісти
Так а смысл?
Мы ж даже не поймём попали или нет...
Тут ситуация как в анекдоте -
Анжела была такой толстой, что пчёлы её не кусали, потому что думали, что уже кусали...
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04.05.2022 19:51 Відповісти
бггг, бо Саратів - то крайня точка української етнічної території
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04.05.2022 20:52 Відповісти
обосрались получить билет в один в конец
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04.05.2022 19:11 Відповісти
Красиво
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04.05.2022 19:11 Відповісти
Може рашабандерівці ?
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04.05.2022 19:17 Відповісти
Такі більш професійно діють.
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04.05.2022 19:24 Відповісти
Так може тільки вчаться.
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04.05.2022 19:45 Відповісти
призывники шалят. Підарасткі, сразу видно. Организация и исполнение на крайне низком уровне, ни одна бутылка из семи не попала внутрь помещения. ***** голимая. Впрочем, как и всё, что делают кацапы.
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04.05.2022 19:26 Відповісти
Взагалі то Ви може й праві,т.я. всі памятають хто і звідки в Нижньовартівськ при совку постійно на вахту літав,засіяли сім*я.
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04.05.2022 19:57 Відповісти
Для початку не пагано...
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04.05.2022 19:12 Відповісти
да лано, просто они жо..ой чуют что их погонят на убой, вот и брыкаются.
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04.05.2022 19:44 Відповісти
Не, мне не нравится. Бавовн нет. А без бавовны нет романтизьму.
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04.05.2022 19:13 Відповісти
Зорян и Шкиряк безпредельничают по всему оркостану.
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04.05.2022 19:13 Відповісти
/////параша продовжує горіти

На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником

https://t.me/azov_dnipro/421

З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".

https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
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04.05.2022 19:15 Відповісти
капролактам вообще хорошо горит, выделяя много полезностей
https://twitter.com/i/status/1521871261160329216
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04.05.2022 19:37 Відповісти
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04.05.2022 20:34 Відповісти
Для початку непогано. Краще не кидати все в одне місце, але згодом із досвідом навчаться ефективніше...
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04.05.2022 19:15 Відповісти
Кацапские бездари. Підарасткі, сразу видно. Организация и исполнение на крайне низком уровне, ни одна бутылка из семи не попала внутрь помещения. ***** голимая. Впрочем, как и всё, что делают кацапы.
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04.05.2022 19:27 Відповісти
Невже це патріот путіна і всія расєї? І зробив це в знак протесту, що йому не дозволити стати добривом в спєціальной опєрації по преретворенню кацапів в український чорнозем?
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04.05.2022 19:16 Відповісти
****** Сивоху зацепили! он, оказывается, "на страну работает", правда, на какую не уточнил....
https://twitter.com/i/status/1521743552530812928
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04.05.2022 19:17 Відповісти
Сивоха понял что может по иплу получить сходу.
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04.05.2022 19:26 Відповісти
Никто не хотел воевать или "Уклонисты". (с)
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04.05.2022 19:17 Відповісти
а за что им воевать, за старых маразматиков реваншистов, и их богатства.
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04.05.2022 19:42 Відповісти
хіба так закидують? кацапи геть ні на що не здатні потвори.
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04.05.2022 19:19 Відповісти
отож. Каждый пузырь зажигает. А зачем? и горит так себе
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04.05.2022 21:13 Відповісти
Нема Нижньовартовська, є Ніжнєвартовск.
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04.05.2022 19:19 Відповісти
Вибачте, у сортах гівна не розбираємось )))
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04.05.2022 19:37 Відповісти
Шо,кацапы,*** уйня?
Гопца ***** айляля...
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04.05.2022 19:19 Відповісти
КрасіваЄ. "Хлопок. ВспИшка." Одним словом- "бавовна".
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04.05.2022 19:20 Відповісти
У вікна треба кидати.
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04.05.2022 19:23 Відповісти
Нездари. І підпалити не можуть?
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04.05.2022 19:36 Відповісти
туповаты конешно, куча окон, нет оно кидает в металлическую дверь
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04.05.2022 19:37 Відповісти
Они не ищут лёгких путей.
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04.05.2022 20:52 Відповісти
😂
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04.05.2022 21:24 Відповісти
Как я понимаю, добровольцев в Нижневартовске нет.
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04.05.2022 19:42 Відповісти
видео на микроволновку снимали
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04.05.2022 19:44 Відповісти
Якщо так піде і далі, то скоро на московії також будуть черги до до воєнкоматів, але, на відміну від нас, не для того щоб воювати, а для того щоб їх палити. Дай-то Бог! «Верной дорогой идете товарищи!»
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04.05.2022 19:47 Відповісти
Там же дуже багато українців, може щось прокинулось, адже при радянському союзі це місто називали хохломансійськ, там українці й побудували це місто.
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04.05.2022 20:21 Відповісти
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04.05.2022 20:28 Відповісти
Нє-а, не буде з них толку... Ніх...я...
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04.05.2022 20:44 Відповісти
Че дверю, отдел учетных карточек надо было сжигать..
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04.05.2022 20:54 Відповісти
красавчікі,
але рецепт смузі шось не дуже вдалий
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04.05.2022 21:06 Відповісти
Наши люди есть везде.
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04.05.2022 21:07 Відповісти
А ДОБИТЬ ТО ИХ НЕОБХОДИМО !)
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04.05.2022 23:57 Відповісти
Взвєйтєсь кострамі, сініє ночі!
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05.05.2022 16:54 Відповісти
 
 