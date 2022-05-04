У російському Нижньовартовську військкомат закидали "коктейлями Молотова". ВIДЕО
Двоє чоловків кинули у будівлю воєнкомату в Нижньовартовську щонайменше сім "коктейлів Молотова".
Відповідне відео опублікував російський телеграм-канал "База", повідомляє Цензор.НЕТ.
Один "коктейль Молотова" одразу згас, від наступних загорілася дерев’яна обшивка будівлі.
Менш ніж за хвилину від початку події палії втекли. На місце приїхали поліцейські, вони загасили полум’я.
Топ коментарі
+57 Перехватчик
показати весь коментар04.05.2022 19:09 Посилання
+32 Валентина Авилова
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+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.05.2022 19:15 Посилання
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Тут ситуация как в анекдоте -
Анжела была такой толстой, что пчёлы её не кусали, потому что думали, что уже кусали...
На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником
https://t.me/azov_dnipro/421
З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".
https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
https://twitter.com/i/status/1521871261160329216
https://twitter.com/i/status/1521743552530812928
Гопца ***** айляля...
але рецепт смузі шось не дуже вдалий