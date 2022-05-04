У російському Нижньовартовську військкомат закидали "коктейлями Молотова". ВIДЕО

Двоє чоловків кинули у будівлю воєнкомату в Нижньовартовську щонайменше сім "коктейлів Молотова".

Відповідне відео опублікував російський телеграм-канал "База", повідомляє Цензор.НЕТ.

Один "коктейль Молотова" одразу згас, від наступних загорілася дерев’яна обшивка будівлі.

Менш ніж за хвилину від початку події палії втекли. На місце приїхали поліцейські, вони загасили полум’я.

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