В российском Нижневартовске военкомат забросали "коктейлями Молотова". ВИДЕО

Двое мужчин бросили в здание военкомата в Нижневартовске по меньшей мере семь "коктейлей Молотова".

Ответное видео опубликовал российский телеграм-канал "База", сообщает Цензор.НЕТ.

Один "коктейль Молотова" сразу погас, от последующих загорелась деревянная обшивка здания.

Менее чем через минуту от начала происшествия поджигатели скрылись. На место приехали полицейские, они потушили пламя.

Также читайте: В Мордовии военкомат забросали "коктейлями Молотова"