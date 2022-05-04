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В российском Нижневартовске военкомат забросали "коктейлями Молотова". ВИДЕО

Двое мужчин бросили в здание военкомата в Нижневартовске по меньшей мере семь "коктейлей Молотова".

Ответное видео опубликовал российский телеграм-канал "База", сообщает Цензор.НЕТ.

Один "коктейль Молотова" сразу погас, от последующих загорелась деревянная обшивка здания.

Менее чем через минуту от начала происшествия поджигатели скрылись. На место приехали полицейские, они потушили пламя.

Также читайте: В Мордовии военкомат забросали "коктейлями Молотова"

Автор: 

поджог (1091) россия (96074) военкомат (458)


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Топ комментарии
+57
И это мы еще Саратов не бомбили

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04.05.2022 19:09
+32
обосрались получить билет в один в конец
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04.05.2022 19:11
+28
/////параша продовжує горіти

На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником

https://t.me/azov_dnipro/421

З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".

https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
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04.05.2022 19:15
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И это мы еще Саратов не бомбили

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04.05.2022 19:09 Ответить
Так а смысл?
Мы ж даже не поймём попали или нет...
Тут ситуация как в анекдоте -
Анжела была такой толстой, что пчёлы её не кусали, потому что думали, что уже кусали...
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04.05.2022 19:51 Ответить
бггг, бо Саратів - то крайня точка української етнічної території
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04.05.2022 20:52 Ответить
обосрались получить билет в один в конец
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04.05.2022 19:11 Ответить
Красиво
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04.05.2022 19:11 Ответить
Може рашабандерівці ?
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04.05.2022 19:17 Ответить
Такі більш професійно діють.
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04.05.2022 19:24 Ответить
Так може тільки вчаться.
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04.05.2022 19:45 Ответить
призывники шалят. Підарасткі, сразу видно. Организация и исполнение на крайне низком уровне, ни одна бутылка из семи не попала внутрь помещения. ***** голимая. Впрочем, как и всё, что делают кацапы.
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04.05.2022 19:26 Ответить
Взагалі то Ви може й праві,т.я. всі памятають хто і звідки в Нижньовартівськ при совку постійно на вахту літав,засіяли сім*я.
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04.05.2022 19:57 Ответить
Для початку не пагано...
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04.05.2022 19:12 Ответить
да лано, просто они жо..ой чуют что их погонят на убой, вот и брыкаются.
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04.05.2022 19:44 Ответить
Не, мне не нравится. Бавовн нет. А без бавовны нет романтизьму.
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04.05.2022 19:13 Ответить
Зорян и Шкиряк безпредельничают по всему оркостану.
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04.05.2022 19:13 Ответить
/////параша продовжує горіти

На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником

https://t.me/azov_dnipro/421

З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".

https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
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04.05.2022 19:15 Ответить
капролактам вообще хорошо горит, выделяя много полезностей
https://twitter.com/i/status/1521871261160329216
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04.05.2022 19:37 Ответить
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04.05.2022 20:34 Ответить
Для початку непогано. Краще не кидати все в одне місце, але згодом із досвідом навчаться ефективніше...
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04.05.2022 19:15 Ответить
Кацапские бездари. Підарасткі, сразу видно. Организация и исполнение на крайне низком уровне, ни одна бутылка из семи не попала внутрь помещения. ***** голимая. Впрочем, как и всё, что делают кацапы.
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04.05.2022 19:27 Ответить
Невже це патріот путіна і всія расєї? І зробив це в знак протесту, що йому не дозволити стати добривом в спєціальной опєрації по преретворенню кацапів в український чорнозем?
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04.05.2022 19:16 Ответить
****** Сивоху зацепили! он, оказывается, "на страну работает", правда, на какую не уточнил....
https://twitter.com/i/status/1521743552530812928
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04.05.2022 19:17 Ответить
Сивоха понял что может по иплу получить сходу.
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04.05.2022 19:26 Ответить
Никто не хотел воевать или "Уклонисты". (с)
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04.05.2022 19:17 Ответить
а за что им воевать, за старых маразматиков реваншистов, и их богатства.
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04.05.2022 19:42 Ответить
хіба так закидують? кацапи геть ні на що не здатні потвори.
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04.05.2022 19:19 Ответить
отож. Каждый пузырь зажигает. А зачем? и горит так себе
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04.05.2022 21:13 Ответить
Нема Нижньовартовська, є Ніжнєвартовск.
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04.05.2022 19:19 Ответить
Вибачте, у сортах гівна не розбираємось )))
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04.05.2022 19:37 Ответить
Шо,кацапы,*** уйня?
Гопца ***** айляля...
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04.05.2022 19:19 Ответить
КрасіваЄ. "Хлопок. ВспИшка." Одним словом- "бавовна".
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04.05.2022 19:20 Ответить
У вікна треба кидати.
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04.05.2022 19:23 Ответить
Нездари. І підпалити не можуть?
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04.05.2022 19:36 Ответить
туповаты конешно, куча окон, нет оно кидает в металлическую дверь
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04.05.2022 19:37 Ответить
Они не ищут лёгких путей.
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04.05.2022 20:52 Ответить
😂
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04.05.2022 21:24 Ответить
Как я понимаю, добровольцев в Нижневартовске нет.
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04.05.2022 19:42 Ответить
видео на микроволновку снимали
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04.05.2022 19:44 Ответить
Якщо так піде і далі, то скоро на московії також будуть черги до до воєнкоматів, але, на відміну від нас, не для того щоб воювати, а для того щоб їх палити. Дай-то Бог! «Верной дорогой идете товарищи!»
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04.05.2022 19:47 Ответить
Там же дуже багато українців, може щось прокинулось, адже при радянському союзі це місто називали хохломансійськ, там українці й побудували це місто.
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04.05.2022 20:21 Ответить
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04.05.2022 20:28 Ответить
Нє-а, не буде з них толку... Ніх...я...
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04.05.2022 20:44 Ответить
Че дверю, отдел учетных карточек надо было сжигать..
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04.05.2022 20:54 Ответить
красавчікі,
але рецепт смузі шось не дуже вдалий
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04.05.2022 21:06 Ответить
Наши люди есть везде.
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04.05.2022 21:07 Ответить
А ДОБИТЬ ТО ИХ НЕОБХОДИМО !)
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04.05.2022 23:57 Ответить
Взвєйтєсь кострамі, сініє ночі!
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05.05.2022 16:54 Ответить
 
 