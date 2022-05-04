В российском Нижневартовске военкомат забросали "коктейлями Молотова". ВИДЕО
Двое мужчин бросили в здание военкомата в Нижневартовске по меньшей мере семь "коктейлей Молотова".
Ответное видео опубликовал российский телеграм-канал "База", сообщает Цензор.НЕТ.
Один "коктейль Молотова" сразу погас, от последующих загорелась деревянная обшивка здания.
Менее чем через минуту от начала происшествия поджигатели скрылись. На место приехали полицейские, они потушили пламя.
Топ комментарии
+57 Перехватчик
показать весь комментарий04.05.2022 19:09 Ссылка
+32 Валентина Авилова
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+28 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий04.05.2022 19:15 Ссылка
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Мы ж даже не поймём попали или нет...
Тут ситуация как в анекдоте -
Анжела была такой толстой, что пчёлы её не кусали, потому что думали, что уже кусали...
На хімзаводі у росії горять цистерни з розчинником
https://t.me/azov_dnipro/421
З невідомих причин масштабні пожежі в росії стаються все частіше.
Так, сьогодні, 4 травня у дзєржинську під нижнім новгородом яскравим полум'ям спалахнула територія заводу "Капролактам".
https://s.056.ua/img/section/newsInternalIcon/is/2/bezymannyjvviv_62725f451c20d.jpg
https://twitter.com/i/status/1521871261160329216
https://twitter.com/i/status/1521743552530812928
Гопца ***** айляля...
але рецепт смузі шось не дуже вдалий