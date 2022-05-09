РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12256 посетителей онлайн
Новости Видео
14 239 27

В России подожгли седьмой военкомат. ВИДЕО

В Череповце Вологодской области в ночь с 7 на 8 мая забросали коктейлями Молотова военкомат. В России такие случаи участились из-за мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"В России продолжают сжигать военкоматы
Этой ночью несколько коктейлей Молотова прилетели в здание в Череповце. Кстати, с начала войны это уже 7-й горящий военкомат в РФ. На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в РФ такие случаи участились. Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну", - говорится в сообщении.

Короткую хронику поджогов военкоматов в России представляет издание Флот2017. Ранее, в Луховицах, Московской области 21-летний местный житель 28 февраля поджег военкомат в знак протеста против начавшейся войны. После задержания он рассказал, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации. Через две недели он скрылся из полицейского участка.

В марте военкоматы вспыхнули в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители бросали в окна заведений бутылки с зажигательной смесью. Молодые люди, которые устроили пожар в Свердловской и Ивановской областях, задержаны. Оба объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине.

В апреле коктейлями Молотова забросали военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Здесь протестующие достигли своего — призывная кампания была остановлена. В военкомате сгорели комнаты, где хранились данные призывников.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 мая забросали "коктейлями Молотова" военкомат в Нижневартовске Тюменской области.

Весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля. В армию должно отправить 134 500 человек.

Российские власти неоднократно утверждали, что призванных не будут отправлять воевать в Украину. Однако уже 9 марта минобороны впервые признало, что в Украине воюют срочники, и рассказало о попадании нескольких из них в плен.

пожар (5974) призыв (744) россия (96200) коктейль Молотова (45) военкомат (458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Сложно охранять когда в крови 50% спирта
показать весь комментарий
09.05.2022 18:37 Ответить
+15
Краще б лубянку прийшли та закидали. Кацапа цікавить тільки шкурний інтерес. Всі ці балачки про "свободу та демократію" для кацапа -як з іншого виміру. Висновок: Голод та "вантаж200"-ось ефективні методи,щоб тамтешнє поголів'я почало приходити до тями.
показать весь комментарий
09.05.2022 18:32 Ответить
+12
молодці!
показать весь комментарий
09.05.2022 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодці!
показать весь комментарий
09.05.2022 18:29 Ответить
не молодцы - а ссцыкуны не хотят умирать за путлера - другое дело кого-то посылать умирать за плешивую боткосгную моль
показать весь комментарий
09.05.2022 20:30 Ответить
А что военкоматы ни кто не охраняет❓
показать весь комментарий
09.05.2022 18:32 Ответить
охраняет...
какой-нить дед- столет
показать весь комментарий
09.05.2022 18:36 Ответить
Сложно охранять когда в крови 50% спирта
показать весь комментарий
09.05.2022 18:37 Ответить
Ну і шо? Дєнь Пабєди, маю право залити харю.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:04 Ответить
Там частіш всього сидить лише черговий - або пенсіонер-відставник або якась тітка Відставник частіш всього на чергуванні бухає на від тітки толку ніякого - може тільки зателефонувать до поліцаїв та пожежників (які теж можуть буть п"яні)
показать весь комментарий
09.05.2022 18:44 Ответить
Краще б лубянку прийшли та закидали. Кацапа цікавить тільки шкурний інтерес. Всі ці балачки про "свободу та демократію" для кацапа -як з іншого виміру. Висновок: Голод та "вантаж200"-ось ефективні методи,щоб тамтешнє поголів'я почало приходити до тями.
показать весь комментарий
09.05.2022 18:32 Ответить
з москви і пітера не беруть казали воювати то люди іншого сорту
показать весь комментарий
09.05.2022 18:51 Ответить
Можно в армию пойти и не вернутся,
Без меня большевики обойдутся.
показать весь комментарий
09.05.2022 18:38 Ответить
Фріки, це просто самі в собі ніхто
показать весь комментарий
09.05.2022 18:40 Ответить
Це постанова. Самі фсбшнікі і підпалюють, а потім своїм триндять як наші дрг діють на їх территорії. Одних ловлять одразу, а підпалювачів ще ні одного.
показать весь комментарий
09.05.2022 18:40 Ответить
Это бандерivci
показать весь комментарий
09.05.2022 18:47 Ответить
Долго еще учиться надо парашенцам . Но наверное напрасны старания, на 100 лет отстали от цивилизации........
показать весь комментарий
09.05.2022 19:18 Ответить
Не обязательно бросать бутылку в окно: можно в конце дня где-нибудь под стулом "забыть пакет", или "папку" которая через пару часов вспыхнет. С гарантией, что это нужная комната.
показать весь комментарий
09.05.2022 19:20 Ответить
це дуже показове голосуванняя........гарна соціологічна вибірка........це не підтасуєш
показать весь комментарий
09.05.2022 19:21 Ответить
конечно лучше склады, так как военкоматы это дело такое, личные дела у кацапов наверняка уже давно оцифрованы и на серверах в мск, готовились к диктатуре же 20 лет. а собрать холопов можно и без здания. хотя за неимением лучшего для повышения морали и так норм, хоть что-то.
показать весь комментарий
09.05.2022 19:37 Ответить
оцифрованы Говорите , у них унитазов нет И интернет воруют у Украинцев а вы говорите оцифрованы
показать весь комментарий
09.05.2022 19:52 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 20:42 Ответить
Не правильно, нужно разбить окна, закидать бутылками без огня а последней бутылкой подпалить все.
Такой метод дасто больше времени и паров бензина будет больше и потушть сложнее.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:15 Ответить
в каждом рашисстском городе есть пару мажоров или блатных которые что бы не идти на войну готовы сжечь хоть всю кацапскую армию - лишь бы их не трогали
показать весь комментарий
09.05.2022 20:32 Ответить
Мажори купують воєнні білети, але я думаю ім це навряд допоможе
показать весь комментарий
10.05.2022 17:07 Ответить
кацапам служить зовсім нетудипіску
показать весь комментарий
09.05.2022 21:49 Ответить
Гори гори ясно , что бы ,не погасло ;0)
показать весь комментарий
09.05.2022 22:45 Ответить
Хлопцям треба поквапитись, бо воєнкоми можуть очуняти і почати приймати міри по збереженню документів. Потім дістатися до цих доків буде складно, навіть неможливо. Треба молодим вже брати свою долю в свої руки, потім буде запізно, потім вони стануть або орками, або козлами, або мертвими. Як говорив мій улюблений російський письменник Салтиков-Щедрин: "Дарога із горада Глупава в горад Умнов лєжіт чєрєз горад Буянов, а нє чєрєз манную кашу." Чомусь цьому письменнику ніколи не встановлювали пам'ятники в рашці, а в інших "республіках" і поготів...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:22 Ответить
Знімають на смартфон ? Знайдуть.
показать весь комментарий
10.05.2022 10:37 Ответить
 
 