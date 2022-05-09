В России подожгли седьмой военкомат. ВИДЕО

В Череповце Вологодской области в ночь с 7 на 8 мая забросали коктейлями Молотова военкомат. В России такие случаи участились из-за мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"В России продолжают сжигать военкоматы

Этой ночью несколько коктейлей Молотова прилетели в здание в Череповце. Кстати, с начала войны это уже 7-й горящий военкомат в РФ. На фоне новостей о вероятной всеобщей мобилизации в РФ такие случаи участились. Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну", - говорится в сообщении.

Короткую хронику поджогов военкоматов в России представляет издание Флот2017. Ранее, в Луховицах, Московской области 21-летний местный житель 28 февраля поджег военкомат в знак протеста против начавшейся войны. После задержания он рассказал, что хотел уничтожить архив с личными делами призывников, чтобы помешать мобилизации. Через две недели он скрылся из полицейского участка.

В марте военкоматы вспыхнули в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители бросали в окна заведений бутылки с зажигательной смесью. Молодые люди, которые устроили пожар в Свердловской и Ивановской областях, задержаны. Оба объяснили свои поступки тем, что хотели сорвать призывную кампанию на фоне боевых действий в Украине.

В апреле коктейлями Молотова забросали военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Здесь протестующие достигли своего — призывная кампания была остановлена. В военкомате сгорели комнаты, где хранились данные призывников.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 мая забросали "коктейлями Молотова" военкомат в Нижневартовске Тюменской области.

Весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля. В армию должно отправить 134 500 человек.

Российские власти неоднократно утверждали, что призванных не будут отправлять воевать в Украину. Однако уже 9 марта минобороны впервые признало, что в Украине воюют срочники, и рассказало о попадании нескольких из них в плен.