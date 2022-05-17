"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Песков. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время просветительского марафона "Новые горизонты", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уверены, что все будет хорошо и мы достигнем всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну... Его поддерживает вся страна, и я уверен, что его поддерживает молодежь и все поколения", - отметил Песков.

Впрочем, тон и выражение лица Пескова в это время свидетельствовали о том, что он не слишком уверен в том, о чем говорит.

Да и молодежь, к которой он обращается, тоже без энтузиазма воспринимает эти слова спикера Путина.

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