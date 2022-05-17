РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8183 посетителя онлайн
Новости Видео Война
36 551 184

"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Песков. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время просветительского марафона "Новые горизонты", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уверены, что все будет хорошо и мы достигнем всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну... Его поддерживает вся страна, и я уверен, что его поддерживает молодежь и все поколения", - отметил Песков.

Впрочем, тон и выражение лица Пескова в это время свидетельствовали о том, что он не слишком уверен в том, о чем говорит.

Да и молодежь, к которой он обращается, тоже без энтузиазма воспринимает эти слова спикера Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "абсолютно легитимно, как Крым" 

молодежь (245) Песков Дмитрий (1955) путин владимир (31651) россия (96420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+87
На ***
показать весь комментарий
17.05.2022 12:04 Ответить
+43
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
показать весь комментарий
17.05.2022 12:21 Ответить
+36
Всем насрать куда вы идете. От нас **********.
показать весь комментарий
17.05.2022 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А пуйло сам знає?
показать весь комментарий
17.05.2022 13:06 Ответить
куда ведет страну???
Гусари!!молчать !!!
показать весь комментарий
17.05.2022 13:07 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 15:33 Ответить
Веде він вас всіх в пекло, вже бистріше би довів. Готова, ця вусата істота жертвувати своїми дітьми за ради кремлівського діда?
показать весь комментарий
17.05.2022 13:09 Ответить
Пяскоф взяв приклад у Арестовича. Але фуйово виходе…
показать весь комментарий
17.05.2022 13:09 Ответить
одінаково
показать весь комментарий
17.05.2022 18:17 Ответить
Гітлера, ну того фюрера, також підтримувала вся Німеччина і навіть частина Європи і що? Скільки репарацій заплатили діти тих, хто підтримував? А скільки було і є ганьби?
показать весь комментарий
17.05.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 13:11 Ответить
это совет в никуда, они уже не могут не рыть ---- зов предко
показать весь комментарий
17.05.2022 13:44 Ответить
може то порада нам, якщо потрапляємо в психо-емоційну яму, не треба себе далі закопувати, треба рубати сходинки і виходити на сонце - сльози обсушити хоча би. а дурням пані має рацію, без сенсу щось радити.
показать весь комментарий
17.05.2022 22:27 Ответить
Пісюн визнав, що срана тоталітарна і один цар-пуйло. Всі решта органи держ думи в сраці.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:13 Ответить
До цього сумніви були?)
показать весь комментарий
17.05.2022 14:55 Ответить
русскім доцільно було би поцікавитися, а на чорта нам сонм старих м...в, за що ми гроші їм платимо. Але про що це я? це ж русскіє!
показать весь комментарий
17.05.2022 22:29 Ответить
сусанин ***, или сусатин.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:14 Ответить
сосанин
показать весь комментарий
17.05.2022 13:18 Ответить
Песков прекрасно знает куда ведут страну, озвучить вслух только не может потому как слово неприличное.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:16 Ответить
тому його діточка не в рашці, і у інших теж не в рашці, а в країнах НАТО, бо він точно знає куди крокує рашка.
показать весь комментарий
17.05.2022 22:30 Ответить
Який дивовижний збіг! Ми теж знаємо! Але мені аж трохи соромно писати - куди. 😂
показать весь комментарий
17.05.2022 13:16 Ответить
знает...к развалу!
показать весь комментарий
17.05.2022 13:17 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/19469 Олексій Голобуцький :
Депутат "Ґосдуми" Затулін на конференції в Москві: "...Теперь у нас one way ticket. Запад, как мне кажется, от идеи ослабления и превентивного ущерба перешёл к плану нанесения нам ущерба, несовместимого с жизнью. ...Не должно быть иллюзий - мы все в одной лодке, и поражение власти Путина - это пролог к развалу страны по образцу 1917 или 1991 гг."
Знешкодження росії через фрагментацію. Те, що 2 місяці тому здавалось навіть більшості українців безсилими мріями про ідеальний світ, помалу увійшло до актуального порядку денного політики. Концепцію поділу росії вже серйозно розглядає Захід (не без сприяння наших фахівців, що співпрацюють з МЗС від початку війни). Її вже обговорюють в "Ґосдумі". Це з прожекту стає конкретним планом дій.
Кремль досі вважає найбільшими трагедіями два розвали імперії протягом 20 ст. А тут перспектива остаточної фрагментації. Але що по суті вони можуть протиставити такій перспективі? Кремль сам розв'язав війну - їх ніхто не чіпав і не збирався чіпати найближчі десятиліття як мінімум. А тепер мало того, що на війну витрачено купу невідновлюваних за теперішніх реалій ресурсів, так ще й економіку відкинуто на 20 років назад, а буде взагалі знищено.
Але момент "ми всі в одному човні" зауважений дуже правильно: Путіна і його прибічників прибиратимуть практично одночасно (хоча кого першим - можуть бути варіанти, я про це писав). Без Путіна всі ці затуліни-роґозіни-володіни не втримаються.
--
"Поражение власти Путина" - те, що взагалі публічно було озвучено таку ідею, вже показник того, наскільки все погано і наскільки їх накриває паніка. Два роки тому, рік тому подібна репліка була би немислима. А тепер вони всі постійно обдумують це: Путін зазнає поразки, і що тоді буде з ними всіма...
показать весь комментарий
17.05.2022 13:19 Ответить
Не всё так гладко , там у них ещё Патрушев -гнида есть, который заменит путина когда эту старую крысу будут оперировать и только ему путин готов доверить ядерную кнопку свою проржавевшую . А патрушев - это ещё большее Куйло чем путин, он и есть сторонник превентивного ядерного удара.
показать весь комментарий
18.05.2022 07:35 Ответить
В "рай" ,він же обіцяв.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:22 Ответить
А зачем обезьянам парламент если одно куйло всех само ведет?

показать весь комментарий
17.05.2022 13:22 Ответить
жест в конце невербальный отойди на словах все поколения поддерживают. То бишь все поколения хотят, чтобы путин отошел.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 13:26 Ответить
Всю ответственность валят на окурка. Наверное будет неопытный анестезиолог.. А потом- "это не мы!!"
показать весь комментарий
17.05.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 13:29 Ответить
трошки не по графіку пішло поки
показать весь комментарий
17.05.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 00:03 Ответить
стране под управлением бабушки с половым органом дедушки пришел таки половой орган бабушки
показать весь комментарий
17.05.2022 13:32 Ответить
ПЕСКОВ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ . НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ТОЖЕ БУДЕШЬ СУДИМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
17.05.2022 13:33 Ответить
Яка країна його засудить? В нього жінка громадянка США, донька -- Франції, а син -- Великобританії. То може Мозамбік?
показать весь комментарий
18.05.2022 00:14 Ответить
В даному випадку словосполучення "на ***" пишеться разом чи окремо?
показать весь комментарий
17.05.2022 13:33 Ответить
якщо це напрям - то окремо, якщо спосіб - можна і разом))
показать весь комментарий
17.05.2022 20:24 Ответить
Писюн решил соскочить!
показать весь комментарий
17.05.2022 13:38 Ответить
Так над этим кремлеповодырём весь мир уже давно смеётся.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:39 Ответить
Швеция и Финляндия подписали документ на вступление в НАТО.
Вождь племени РФ ведет туда куда надо, куда не глянь везде победы.))
показать весь комментарий
17.05.2022 13:43 Ответить
Царь знает, да холопам не говорит.
показать весь комментарий
17.05.2022 13:44 Ответить
і я знаю куди веде паРашу ху..йло - Сатані в дупу - курс незмінний....
показать весь комментарий
17.05.2022 14:00 Ответить
Евангелие от Матфея 15:14 - Оставьте их: они слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму
показать весь комментарий
17.05.2022 14:11 Ответить
Ахаха, представляю как от этого ржет твитер)
показать весь комментарий
17.05.2022 14:11 Ответить
То сидя, то лежа от донимающей болезни в бункере на Уральских горах на глубине 1000 метров, не видя белого света, пуйло занет куда ведет страну?
Тем более, что его ближнее и малочисленное окружение, постоянно ему врут, боясь сказать правду.
показать весь комментарий
17.05.2022 14:13 Ответить
На россии был больной Ленин в Горках, а теперь больной пуйло в Горах.
показать весь комментарий
17.05.2022 14:15 Ответить
Писькин, я тоже знаю куда твой маленький плешивый гитлер ведёт твою страну…. Ха ха ха ха!!!!
показать весь комментарий
17.05.2022 14:14 Ответить
в Гаагу..
показать весь комментарий
17.05.2022 20:05 Ответить
Куда ты ведешь нас проклятый старик?
Идте вы на куй , я сам заблудился.
показать весь комментарий
18.05.2022 07:39 Ответить
..и это место - жопа, понятие растяжимое среди одноклеточных обитателей запоребрика, кацапы-людоеды, вешайтесь
показать весь комментарий
17.05.2022 14:18 Ответить
Это стадо баранов которое само уже не может куда то идти и которое должен вести куда то безумный пастух.
показать весь комментарий
17.05.2022 14:24 Ответить
"Ми впевнені, що все буде добре і ми досягнемо всіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну. "Пгавильным путем идете тавагищи" , сказал членини на засіданні ЧК ВКПб "и путь привів їх в могилу
показать весь комментарий
17.05.2022 14:24 Ответить
Вслед за кораблем...
показать весь комментарий
17.05.2022 14:33 Ответить
да да, мы тоже все знаем куда роzzея идет: на *** и в zопу.
показать весь комментарий
17.05.2022 14:37 Ответить
Останнє повідомлення з московського підводного човна: "Настроєніє бодроє. Ідьом ко дну"
показать весь комментарий
17.05.2022 14:46 Ответить
Все знают - куда он ее ведет. Не волновайся
показать весь комментарий
17.05.2022 14:47 Ответить
Ай да путин! Ай да настоящий бандеровец!
показать весь комментарий
17.05.2022 15:00 Ответить
Орки вам *****
показать весь комментарий
17.05.2022 15:04 Ответить
Вже довів с дна постукали .Сказали ви лайно .
показать весь комментарий
17.05.2022 15:18 Ответить
(Путин ) хер его знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. Джерело:
показать весь комментарий
17.05.2022 15:31 Ответить
І це не дивно...
Всі знають куди це з@лупоголове гівно "ведьот сваю страну" - нах@й!
показать весь комментарий
17.05.2022 15:33 Ответить
И мы знаем куда он её ведёт

Поможем ***** скорее её туда довести!!!
показать весь комментарий
17.05.2022 15:40 Ответить
Я дуже рада що путлєр знає куди веде кацапстанію. А кацапи знають куди він їх веде? А то дуже зручно сидіти в жовтих кріслах із синіми кріслами позаду.
Надіюсь, що всі уявляють собі куди їх ведуть. А то вони щось більше подібні на кошенят в мішку, яких несуть топити.
показать весь комментарий
17.05.2022 16:08 Ответить
Путлер верной дорогой ведет рассиюшку туда...,куда горбатый водил и привел"Союз Нерушимый",т.е. к самоликвидации...
показать весь комментарий
17.05.2022 16:36 Ответить
Путин не знает, куда он ведет страну, но точно знает, что, если он ее туда не приведет, то обязательно попадет в Международный трибунал в Гааге - за свои приказы и действия подчиненных всегда отвечает самый главный начальник. А как же иначе? За все сделанное надо отвечать!
показать весь комментарий
17.05.2022 16:36 Ответить
ария туалетного шарикова
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
показать весь комментарий
17.05.2022 16:36 Ответить
Да, и мы знаем куда - в сраку. И Раша уже начала туда погружаться.
показать весь комментарий
17.05.2022 16:47 Ответить
Ото здивував. Усі знають де дупа знаходиться.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:00 Ответить
Да, путин всё знает, у путина всё по плану - всё путём.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:14 Ответить
Для кремлевской верхушки и их семей нужно применять изысканные медленные но эффективные по воздействию на нервную систему преступников-рашистов казни (можно даже с онлайн трансляцией, год "дэпутинизировать", по частям причинять компенсацию страдания третьих лиц замученных в Украине) - пока царя, его двор и стражу не "депутинизируеш", надеяться на уразумение сотворенной жопы рашисткой быдломассой не стоит.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:20 Ответить
***** веде расєю в сраку,де їй саме місце.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:24 Ответить
***** не ведет вас барано орков , он уже давно вас привел в жирный анус в котором поют серенады , такие ****** как Письков , и его подобное быдло ... И отмыться от дерьма в котором они там же живут не так просто ... Сейчас всем поют серенады ,не за горами , мычать начнете...
показать весь комментарий
17.05.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 18:37 Ответить
Москалі типу думають ..що зараз МАКСИМАЛЬНЕ ЗАГОСТРЕННЯ...а потім швиденько відіграють ситуацію....типу КІНЕЦЬ ПУТІНІЗМУ, РОЗРЯДКА, РОЗМОРОЗКА, МИР, ДРУЖБА ЖВАЧКА.....Росія знову на ОЛІМПІАДАХ і на ЧС по футболу...

А фіг так буде... Захід би був 100 раз дурний, якби на це пішов.... Раху треба тримати, і бажано в ЄЖОВИХ РУКАВІЦАХ....
показать весь комментарий
17.05.2022 19:32 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 20:29 Ответить
"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков

Конечно, знает - на убой !!!
показать весь комментарий
17.05.2022 20:44 Ответить
конечно знает, все знают и этот пи%дец на за горами
показать весь комментарий
17.05.2022 20:58 Ответить
То есть сейчас он просто признался, что ***** ничего не знает. Димка сливается во всю.
показать весь комментарий
18.05.2022 02:01 Ответить
ну лисий карлик прямо сказав, що всі москалі 'сдохнут.... пряма в рай'! тому готуйтесь, москалі, здихати!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 03:47 Ответить
Лисий щур сказав це трохи по-іншому. він сказав що "всі росіяни потраплять у рай, А решта здохнуть."
так от нарешті решта зібралася в купу і кулаком вирішили дати Путіну хук в його ботоксну пику.
показать весь комментарий
18.05.2022 07:49 Ответить
Кабаєв веде РФію до полового органа юної (майже) гімнастки , тим більше куди йще він міг привести , якщо його ім"я ***** ?!
показать весь комментарий
18.05.2022 08:38 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 09:00 Ответить
Да ху#ло ведёт страну вслед за руским кораблём, думаю это и так всем понятно.
показать весь комментарий
18.09.2022 22:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 