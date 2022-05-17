"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін знає, куди веде Росію.
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час просвітницького марафону "Нові горизонти", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми впевнені, що все буде добре і ми досягнемо всіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну...Його підтримує вся країна, і я впевнений, що його підтримує молодь, та всі покоління", - зауважив Пєсков. Втім, тон та вираз обличчя Пєскова у цей час свідчили про те, що сам він не надто впевнений в тому, про що говорить.
Та й молодь, до якої він звертається, теж без ентузіазму сприймає ці слова речника Путіна.
Топ коментарі
+87 Артем #512840
показати весь коментар17.05.2022 12:04 Відповісти Посилання
+43 Яр Холодний
показати весь коментар17.05.2022 12:21 Відповісти Посилання
+36 Hanry Cikorsky
показати весь коментар17.05.2022 12:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гусари!!молчать !!!
Депутат "Ґосдуми" Затулін на конференції в Москві: "...Теперь у нас one way ticket. Запад, как мне кажется, от идеи ослабления и превентивного ущерба перешёл к плану нанесения нам ущерба, несовместимого с жизнью. ...Не должно быть иллюзий - мы все в одной лодке, и поражение власти Путина - это пролог к развалу страны по образцу 1917 или 1991 гг."
Знешкодження росії через фрагментацію. Те, що 2 місяці тому здавалось навіть більшості українців безсилими мріями про ідеальний світ, помалу увійшло до актуального порядку денного політики. Концепцію поділу росії вже серйозно розглядає Захід (не без сприяння наших фахівців, що співпрацюють з МЗС від початку війни). Її вже обговорюють в "Ґосдумі". Це з прожекту стає конкретним планом дій.
Кремль досі вважає найбільшими трагедіями два розвали імперії протягом 20 ст. А тут перспектива остаточної фрагментації. Але що по суті вони можуть протиставити такій перспективі? Кремль сам розв'язав війну - їх ніхто не чіпав і не збирався чіпати найближчі десятиліття як мінімум. А тепер мало того, що на війну витрачено купу невідновлюваних за теперішніх реалій ресурсів, так ще й економіку відкинуто на 20 років назад, а буде взагалі знищено.
Але момент "ми всі в одному човні" зауважений дуже правильно: Путіна і його прибічників прибиратимуть практично одночасно (хоча кого першим - можуть бути варіанти, я про це писав). Без Путіна всі ці затуліни-роґозіни-володіни не втримаються.
--
"Поражение власти Путина" - те, що взагалі публічно було озвучено таку ідею, вже показник того, наскільки все погано і наскільки їх накриває паніка. Два роки тому, рік тому подібна репліка була би немислима. А тепер вони всі постійно обдумують це: Путін зазнає поразки, і що тоді буде з ними всіма...
Вождь племени РФ ведет туда куда надо, куда не глянь везде победы.))
Тем более, что его ближнее и малочисленное окружение, постоянно ему врут, боясь сказать правду.
Идте вы на куй , я сам заблудился.
Всі знають куди це з@лупоголове гівно "ведьот сваю страну" - нах@й!
Поможем ***** скорее её туда довести!!!
Надіюсь, що всі уявляють собі куди їх ведуть. А то вони щось більше подібні на кошенят в мішку, яких несуть топити.
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
А фіг так буде... Захід би був 100 раз дурний, якби на це пішов.... Раху треба тримати, і бажано в ЄЖОВИХ РУКАВІЦАХ....
Конечно, знает - на убой !!!
так от нарешті решта зібралася в купу і кулаком вирішили дати Путіну хук в його ботоксну пику.