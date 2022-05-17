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"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін знає, куди веде Росію.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час просвітницького марафону "Нові горизонти", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені, що все буде добре і ми досягнемо всіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну...Його підтримує вся країна, і я впевнений, що його підтримує молодь, та всі покоління", - зауважив Пєсков. Втім, тон та вираз обличчя Пєскова у цей час свідчили про те, що сам він не надто впевнений в тому, про що говорить. 

Та й молодь, до якої він звертається, теж без ентузіазму сприймає ці слова речника Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим"

Автор: 

молодь (124) Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+87
На ***
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17.05.2022 12:04 Відповісти
+43
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
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17.05.2022 12:21 Відповісти
+36
Всем насрать куда вы идете. От нас **********.
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17.05.2022 12:09 Відповісти
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А пуйло сам знає?
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17.05.2022 13:06 Відповісти
куда ведет страну???
Гусари!!молчать !!!
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17.05.2022 13:07 Відповісти
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17.05.2022 15:33 Відповісти
Веде він вас всіх в пекло, вже бистріше би довів. Готова, ця вусата істота жертвувати своїми дітьми за ради кремлівського діда?
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17.05.2022 13:09 Відповісти
Пяскоф взяв приклад у Арестовича. Але фуйово виходе…
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17.05.2022 13:09 Відповісти
одінаково
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17.05.2022 18:17 Відповісти
Гітлера, ну того фюрера, також підтримувала вся Німеччина і навіть частина Європи і що? Скільки репарацій заплатили діти тих, хто підтримував? А скільки було і є ганьби?
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17.05.2022 13:10 Відповісти
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17.05.2022 13:11 Відповісти
это совет в никуда, они уже не могут не рыть ---- зов предко
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17.05.2022 13:44 Відповісти
може то порада нам, якщо потрапляємо в психо-емоційну яму, не треба себе далі закопувати, треба рубати сходинки і виходити на сонце - сльози обсушити хоча би. а дурням пані має рацію, без сенсу щось радити.
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17.05.2022 22:27 Відповісти
Пісюн визнав, що срана тоталітарна і один цар-пуйло. Всі решта органи держ думи в сраці.
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17.05.2022 13:13 Відповісти
До цього сумніви були?)
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17.05.2022 14:55 Відповісти
русскім доцільно було би поцікавитися, а на чорта нам сонм старих м...в, за що ми гроші їм платимо. Але про що це я? це ж русскіє!
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17.05.2022 22:29 Відповісти
сусанин ***, или сусатин.
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17.05.2022 13:14 Відповісти
сосанин
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17.05.2022 13:18 Відповісти
Песков прекрасно знает куда ведут страну, озвучить вслух только не может потому как слово неприличное.
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17.05.2022 13:16 Відповісти
тому його діточка не в рашці, і у інших теж не в рашці, а в країнах НАТО, бо він точно знає куди крокує рашка.
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17.05.2022 22:30 Відповісти
Який дивовижний збіг! Ми теж знаємо! Але мені аж трохи соромно писати - куди. 😂
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17.05.2022 13:16 Відповісти
знает...к развалу!
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17.05.2022 13:17 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/19469 Олексій Голобуцький :
Депутат "Ґосдуми" Затулін на конференції в Москві: "...Теперь у нас one way ticket. Запад, как мне кажется, от идеи ослабления и превентивного ущерба перешёл к плану нанесения нам ущерба, несовместимого с жизнью. ...Не должно быть иллюзий - мы все в одной лодке, и поражение власти Путина - это пролог к развалу страны по образцу 1917 или 1991 гг."
Знешкодження росії через фрагментацію. Те, що 2 місяці тому здавалось навіть більшості українців безсилими мріями про ідеальний світ, помалу увійшло до актуального порядку денного політики. Концепцію поділу росії вже серйозно розглядає Захід (не без сприяння наших фахівців, що співпрацюють з МЗС від початку війни). Її вже обговорюють в "Ґосдумі". Це з прожекту стає конкретним планом дій.
Кремль досі вважає найбільшими трагедіями два розвали імперії протягом 20 ст. А тут перспектива остаточної фрагментації. Але що по суті вони можуть протиставити такій перспективі? Кремль сам розв'язав війну - їх ніхто не чіпав і не збирався чіпати найближчі десятиліття як мінімум. А тепер мало того, що на війну витрачено купу невідновлюваних за теперішніх реалій ресурсів, так ще й економіку відкинуто на 20 років назад, а буде взагалі знищено.
Але момент "ми всі в одному човні" зауважений дуже правильно: Путіна і його прибічників прибиратимуть практично одночасно (хоча кого першим - можуть бути варіанти, я про це писав). Без Путіна всі ці затуліни-роґозіни-володіни не втримаються.
--
"Поражение власти Путина" - те, що взагалі публічно було озвучено таку ідею, вже показник того, наскільки все погано і наскільки їх накриває паніка. Два роки тому, рік тому подібна репліка була би немислима. А тепер вони всі постійно обдумують це: Путін зазнає поразки, і що тоді буде з ними всіма...
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17.05.2022 13:19 Відповісти
Не всё так гладко , там у них ещё Патрушев -гнида есть, который заменит путина когда эту старую крысу будут оперировать и только ему путин готов доверить ядерную кнопку свою проржавевшую . А патрушев - это ещё большее Куйло чем путин, он и есть сторонник превентивного ядерного удара.
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18.05.2022 07:35 Відповісти
В "рай" ,він же обіцяв.
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17.05.2022 13:22 Відповісти
А зачем обезьянам парламент если одно куйло всех само ведет?

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17.05.2022 13:22 Відповісти
жест в конце невербальный отойди на словах все поколения поддерживают. То бишь все поколения хотят, чтобы путин отошел.
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17.05.2022 13:23 Відповісти
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17.05.2022 13:26 Відповісти
Всю ответственность валят на окурка. Наверное будет неопытный анестезиолог.. А потом- "это не мы!!"
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17.05.2022 13:28 Відповісти
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17.05.2022 13:29 Відповісти
трошки не по графіку пішло поки
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17.05.2022 22:17 Відповісти
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18.05.2022 00:03 Відповісти
стране под управлением бабушки с половым органом дедушки пришел таки половой орган бабушки
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17.05.2022 13:32 Відповісти
ПЕСКОВ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ . НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ТОЖЕ БУДЕШЬ СУДИМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 13:33 Відповісти
Яка країна його засудить? В нього жінка громадянка США, донька -- Франції, а син -- Великобританії. То може Мозамбік?
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18.05.2022 00:14 Відповісти
В даному випадку словосполучення "на ***" пишеться разом чи окремо?
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17.05.2022 13:33 Відповісти
якщо це напрям - то окремо, якщо спосіб - можна і разом))
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17.05.2022 20:24 Відповісти
Писюн решил соскочить!
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17.05.2022 13:38 Відповісти
Так над этим кремлеповодырём весь мир уже давно смеётся.
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17.05.2022 13:39 Відповісти
Швеция и Финляндия подписали документ на вступление в НАТО.
Вождь племени РФ ведет туда куда надо, куда не глянь везде победы.))
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17.05.2022 13:43 Відповісти
Царь знает, да холопам не говорит.
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17.05.2022 13:44 Відповісти
і я знаю куди веде паРашу ху..йло - Сатані в дупу - курс незмінний....
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17.05.2022 14:00 Відповісти
Евангелие от Матфея 15:14 - Оставьте их: они слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму
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17.05.2022 14:11 Відповісти
Ахаха, представляю как от этого ржет твитер)
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17.05.2022 14:11 Відповісти
То сидя, то лежа от донимающей болезни в бункере на Уральских горах на глубине 1000 метров, не видя белого света, пуйло занет куда ведет страну?
Тем более, что его ближнее и малочисленное окружение, постоянно ему врут, боясь сказать правду.
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17.05.2022 14:13 Відповісти
На россии был больной Ленин в Горках, а теперь больной пуйло в Горах.
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17.05.2022 14:15 Відповісти
Писькин, я тоже знаю куда твой маленький плешивый гитлер ведёт твою страну…. Ха ха ха ха!!!!
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17.05.2022 14:14 Відповісти
в Гаагу..
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17.05.2022 20:05 Відповісти
Куда ты ведешь нас проклятый старик?
Идте вы на куй , я сам заблудился.
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18.05.2022 07:39 Відповісти
..и это место - жопа, понятие растяжимое среди одноклеточных обитателей запоребрика, кацапы-людоеды, вешайтесь
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17.05.2022 14:18 Відповісти
Это стадо баранов которое само уже не может куда то идти и которое должен вести куда то безумный пастух.
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17.05.2022 14:24 Відповісти
"Ми впевнені, що все буде добре і ми досягнемо всіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну. "Пгавильным путем идете тавагищи" , сказал членини на засіданні ЧК ВКПб "и путь привів їх в могилу
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17.05.2022 14:24 Відповісти
Вслед за кораблем...
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17.05.2022 14:33 Відповісти
да да, мы тоже все знаем куда роzzея идет: на *** и в zопу.
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17.05.2022 14:37 Відповісти
Останнє повідомлення з московського підводного човна: "Настроєніє бодроє. Ідьом ко дну"
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17.05.2022 14:46 Відповісти
Все знают - куда он ее ведет. Не волновайся
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17.05.2022 14:47 Відповісти
Ай да путин! Ай да настоящий бандеровец!
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17.05.2022 15:00 Відповісти
Орки вам *****
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17.05.2022 15:04 Відповісти
Вже довів с дна постукали .Сказали ви лайно .
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17.05.2022 15:18 Відповісти
(Путин ) хер его знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. Джерело:
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17.05.2022 15:31 Відповісти
І це не дивно...
Всі знають куди це з@лупоголове гівно "ведьот сваю страну" - нах@й!
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17.05.2022 15:33 Відповісти
И мы знаем куда он её ведёт

Поможем ***** скорее её туда довести!!!
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17.05.2022 15:40 Відповісти
Я дуже рада що путлєр знає куди веде кацапстанію. А кацапи знають куди він їх веде? А то дуже зручно сидіти в жовтих кріслах із синіми кріслами позаду.
Надіюсь, що всі уявляють собі куди їх ведуть. А то вони щось більше подібні на кошенят в мішку, яких несуть топити.
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17.05.2022 16:08 Відповісти
Путлер верной дорогой ведет рассиюшку туда...,куда горбатый водил и привел"Союз Нерушимый",т.е. к самоликвидации...
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17.05.2022 16:36 Відповісти
Путин не знает, куда он ведет страну, но точно знает, что, если он ее туда не приведет, то обязательно попадет в Международный трибунал в Гааге - за свои приказы и действия подчиненных всегда отвечает самый главный начальник. А как же иначе? За все сделанное надо отвечать!
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17.05.2022 16:36 Відповісти
ария туалетного шарикова
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"
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17.05.2022 16:36 Відповісти
Да, и мы знаем куда - в сраку. И Раша уже начала туда погружаться.
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17.05.2022 16:47 Відповісти
Ото здивував. Усі знають де дупа знаходиться.
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17.05.2022 17:00 Відповісти
Да, путин всё знает, у путина всё по плану - всё путём.
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17.05.2022 17:14 Відповісти
Для кремлевской верхушки и их семей нужно применять изысканные медленные но эффективные по воздействию на нервную систему преступников-рашистов казни (можно даже с онлайн трансляцией, год "дэпутинизировать", по частям причинять компенсацию страдания третьих лиц замученных в Украине) - пока царя, его двор и стражу не "депутинизируеш", надеяться на уразумение сотворенной жопы рашисткой быдломассой не стоит.
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17.05.2022 17:20 Відповісти
***** веде расєю в сраку,де їй саме місце.
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17.05.2022 17:24 Відповісти
***** не ведет вас барано орков , он уже давно вас привел в жирный анус в котором поют серенады , такие ****** как Письков , и его подобное быдло ... И отмыться от дерьма в котором они там же живут не так просто ... Сейчас всем поют серенады ,не за горами , мычать начнете...
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17.05.2022 18:31 Відповісти
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17.05.2022 18:37 Відповісти
Москалі типу думають ..що зараз МАКСИМАЛЬНЕ ЗАГОСТРЕННЯ...а потім швиденько відіграють ситуацію....типу КІНЕЦЬ ПУТІНІЗМУ, РОЗРЯДКА, РОЗМОРОЗКА, МИР, ДРУЖБА ЖВАЧКА.....Росія знову на ОЛІМПІАДАХ і на ЧС по футболу...

А фіг так буде... Захід би був 100 раз дурний, якби на це пішов.... Раху треба тримати, і бажано в ЄЖОВИХ РУКАВІЦАХ....
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17.05.2022 19:32 Відповісти
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17.05.2022 20:29 Відповісти
"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков

Конечно, знает - на убой !!!
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17.05.2022 20:44 Відповісти
конечно знает, все знают и этот пи%дец на за горами
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17.05.2022 20:58 Відповісти
То есть сейчас он просто признался, что ***** ничего не знает. Димка сливается во всю.
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18.05.2022 02:01 Відповісти
ну лисий карлик прямо сказав, що всі москалі 'сдохнут.... пряма в рай'! тому готуйтесь, москалі, здихати!!!
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18.05.2022 03:47 Відповісти
Лисий щур сказав це трохи по-іншому. він сказав що "всі росіяни потраплять у рай, А решта здохнуть."
так от нарешті решта зібралася в купу і кулаком вирішили дати Путіну хук в його ботоксну пику.
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18.05.2022 07:49 Відповісти
Кабаєв веде РФію до полового органа юної (майже) гімнастки , тим більше куди йще він міг привести , якщо його ім"я ***** ?!
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18.05.2022 08:38 Відповісти
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18.05.2022 09:00 Відповісти
Да ху#ло ведёт страну вслед за руским кораблём, думаю это и так всем понятно.
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18.09.2022 22:42 Відповісти
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