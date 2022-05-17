"Путин знает, куда он ведет нашу страну", - Пєсков. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін знає, куди веде Росію.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков під час просвітницького марафону "Нові горизонти", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені, що все буде добре і ми досягнемо всіх цілей. Наш президент знає, куди він веде нашу країну...Його підтримує вся країна, і я впевнений, що його підтримує молодь, та всі покоління", - зауважив Пєсков. Втім, тон та вираз обличчя Пєскова у цей час свідчили про те, що сам він не надто впевнений в тому, про що говорить.

Та й молодь, до якої він звертається, теж без ентузіазму сприймає ці слова речника Путіна.

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