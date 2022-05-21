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Новини
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Інвестори просять Міненерго не допустити дефолту в "зеленій" енергетиці

енергетика,вде,альтернативна

Інвестори у відновлювані джерела енергії просять Міністерство енергетики вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкротства галузі відновлюваної енергетики.

Про це йдеться в листі Української вітроенергетичної асоціації на адресу міністра енергетики Германа Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішній рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ. При цьому, Гарантований покупець наразі отримує достатню кількість коштів, продаючи "зелену" електроенергію, щоб забезпечити платежі виробникам відновлюваної енергії в розмірі приблизно 30%, але лише частина цього фінансування надходить безпосередньо виробникам відновлюваної енергії", - вказується в листі.

Така ситуація робить неможливим обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом.

"Кредитори не охоче йдуть на реструктуризацію зобов’язань, а доходів при поточному рівні розрахунків не вистачає не лише на оплату відсотків по кредитам, а й на операційні витрати", - йдеться в листі.

Виробники "зеленої" енергії просять підвищити рівень розрахунків з ВДЕ, який дозволить реструктуризувати кредити і уникнути дефолту.

"По-перше, необхідно спрямувати всі кошти від продажу електроенергії Гарантованим покупцем виробникам ВДЕ, забезпечити рівень оплати, що дозволить виробникам покривати операційні витрати, податки та плату за небаланси. Це дозволить отримувати галузі до 35% оплати на суто операційні затрати", - зазначають в УВЕА.

Інвестори також просять зменшити обсяг штучних обмежень ВДЕ з боку НЕК Укренерго хоча б до 20% і підвищити ефективність торгівлі державного підприємства Гарпок.

Також інвестори просять хоча б частково відновити виплати НЕК Укренерго за послугу із збільшення частки ВДЕ на адресу Гарантованого покупця.

Нагадаємо, наказом Міністерства енергетики України від 28 березня 2022 року № 140 виплати генерації з ВДЕ були обмежені: 15% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 рік для СЕС; 16% для ВЕС; 35% для ГЕС; 40% для біогазових станцій; 60% для станцій на біомасі.

Також читайте: Інвестиційна привабливість України падає через боргові скандали в "зеленій" енергетиці, - інвестори

Автор: 

електроенергія (6176) альтернативна енергетика (846) Міненерго (1399)


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Топ коментарі
+15
Идите вы нах. гниды. В стране война а они опять за свое деньги им давай. Уже имеем результат что выделяли миллиарды не на оборону а на вашу *енергетику* которая аж никак не зеленая а красная скорее
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21.05.2022 12:30
+11
Хіба війна це не форсмажор? Може досить виплачувати непомірні зелені тарифи.
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21.05.2022 12:34
+7
А хто сказав що це інвестиції? Це зовсім не так. Інвестиція має підгрунтя для збільшення пибутків для усіх сторін, інвестора та держави в яку інвестується, а не підняття тарифів для населення та вимагання коштів з бюджету, тобто знову ж виймання коштів з населення. Це фінансовий тероризм, бо не створені робочі місця, нема додаткових прибутків до державного бюджету. Зато красива назва... Зелена енергетика.
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21.05.2022 12:54
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Идите вы нах. гниды. В стране война а они опять за свое деньги им давай. Уже имеем результат что выделяли миллиарды не на оборону а на вашу *енергетику* которая аж никак не зеленая а красная скорее
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21.05.2022 12:30 Відповісти
Це ви, свинособаки, ідете нах. зі своєю совковою "економікою"
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21.05.2022 13:49 Відповісти
А ти, несвинособака, розкажино, скільки коштує та зільоная енергія?
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21.05.2022 14:22 Відповісти
А давай сначала сравним цену за 1 кВт для предприятий и 1 кВт зелёнки. Что получаем? Зелёнка минимум в 2-3 раза дешевле выходит.
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21.05.2022 14:57 Відповісти
Хіба війна це не форсмажор? Може досить виплачувати непомірні зелені тарифи.
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21.05.2022 12:34 Відповісти
100% форс мажор! Послать их найух с самым дорогим в Европе тарифом
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21.05.2022 13:36 Відповісти
Дубинский, это ты? Тут посмотри про самые "высокие". https://youtu.be/Qbo-Cw-pF78?t=490
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21.05.2022 14:49 Відповісти
Это кто ж такой умный.....ахметка и компани? Амеровским баблои запахло? А не пашли бы ани НХ !!!!
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21.05.2022 12:42 Відповісти
еще хай в херсонскую область заплатят-там наибольшие мощностя
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21.05.2022 12:49 Відповісти
А хто сказав що це інвестиції? Це зовсім не так. Інвестиція має підгрунтя для збільшення пибутків для усіх сторін, інвестора та держави в яку інвестується, а не підняття тарифів для населення та вимагання коштів з бюджету, тобто знову ж виймання коштів з населення. Це фінансовий тероризм, бо не створені робочі місця, нема додаткових прибутків до державного бюджету. Зато красива назва... Зелена енергетика.
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21.05.2022 12:54 Відповісти
у нас і так самі високі тарифи в Європі на закупку зеленої енергетики.
Там вже й окупилися всі інвестиції.
Не можете керувати, значить банкрутство, прийдуть на ваші місця більш здібні.
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21.05.2022 13:19 Відповісти
Про самые высокие цены на эл\ен от вде не устали пи--еть? Вот Греция например - https://youtu.be/Qbo-Cw-pF78?t=490
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21.05.2022 14:19 Відповісти
Слава пролетариям - ботам! А действительно, давайте покупать русский газ а не развивать свои ВДЕ. Если серьёзно то вообще не понимаю почему все орут о дороговизне эл.ен от вде если промышленность и коммерсанты платят за 1 кВт в ДВА раза больше чем зелёный тариф. Но в башке люмпенов засел наратив - зелёнка дорогая. Так и живём с баранами...
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21.05.2022 13:24 Відповісти
Ціна на ВДЕ була нижче цієї зими за комерційну ціну. А чого ревуть ховрашки які навіть не торопають що вони не мають ніякого відношення до ВДЕ чи Ротердаму і т.д. не зрозуміло
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21.05.2022 13:32 Відповісти
не люмпен, разом з не ховрашком, про те, яка руда татарська пика винувата в тому стрибку тарифів, ми пам'ятаємо. до неї ще дійдуть руки...
але як це пояснює перевищення зеленого тарифу у хранції, німеції або британії?
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21.05.2022 14:50 Відповісти
Тут смотри про самые высокие и.т.д. Прозрейте наконец! https://youtu.be/Qbo-Cw-pF78?t=490
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21.05.2022 15:02 Відповісти
Треба підвищувати тарифи для населення і не морочити мізки. Кому дорого, хай економлять. Зелена енергетика, закрема, забезепечує незалежність від російських газу і нафти. І наступної зими це питання стане ще більш актуальне. Ціна на газ цієї зими теж дотувалася державою, тільки ця різниця йде опосередковано у кишеню Росії.
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21.05.2022 13:25 Відповісти
ПОКИ-ЩО зелена енергетика забезпечує незалежність від здорового глузду.
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21.05.2022 14:43 Відповісти
Які там ще "критичні витрати" у китайських батарейок?
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21.05.2022 13:27 Відповісти
тьфу..ти я подумав, шо то про партію Зеленського
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21.05.2022 14:11 Відповісти
В Україні законодавство для цієї галузі створювалося під офшорних халявщиків українського розливу, щоб доїти бюджет на рівному місці. Не треба називати наших розжирілих п'явок інвесторами.
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21.05.2022 14:47 Відповісти
Енергетика на "відновлюваних джерелах" в принципі дотаційна, то б то вартість її продукції менша за повну суму затрат на її вробництво. Тим-то ласі до дотацій так ломанулись в цю галузь!
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21.05.2022 15:19 Відповісти
Раздели цену для предприятий за 1 кВт на цену 1 кВт зелёного тарифа. Дотации??? Во сколько раз зелёный тариф меньше?
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21.05.2022 15:26 Відповісти
 
 