Португалія направила в Україну літак з військовим обладнанням, - прем'єр Кошта

Португалія направила в Україну літак із військовим обладнанням, повідомив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми направили військову підтримку. Спочатку вона була нелетальною, далі – летальна зброя в рамках запитів, яка направлена Україні відповідно до наших можливостей, тому що ми не маємо всіх тих ресурсів, які потрібні зараз Україні. Ці наші роботи ще не закінчилися. Це буде продовжуватися і далі. Зараз через Польщу якраз прибуває літак з військовим обладнанням, яке буде направлено в Україну відповідно до конкретних запитів", - сказав Кошта на пресконференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

Прем'єр зазначив, що отримав від президента України запити на нову зброю і запевнив, що Португалія уточнить свої можливості.

"Також сьогодні президент Зеленський сформулював дуже конкретні запити щодо задоволення цих потреб. Ми будемо уточнювати наші можливості", - наголосив Кошта.

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Він запевнив: все, що Португалія зможе надати Україні, буде надано.