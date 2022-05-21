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Португалія направила в Україну літак з військовим обладнанням, - прем'єр Кошта

кошта,португалія

Португалія направила в Україну літак із військовим обладнанням, повідомив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми направили військову підтримку. Спочатку вона була нелетальною, далі – летальна зброя в рамках запитів, яка направлена Україні відповідно до наших можливостей, тому що ми не маємо всіх тих ресурсів, які потрібні зараз Україні. Ці наші роботи ще не закінчилися. Це буде продовжуватися і далі. Зараз через Польщу якраз прибуває літак з військовим обладнанням, яке буде направлено в Україну відповідно до конкретних запитів", - сказав Кошта на пресконференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

Прем'єр зазначив, що отримав від президента України запити на нову зброю і запевнив, що Португалія уточнить свої можливості.

"Також сьогодні президент Зеленський сформулював дуже конкретні запити щодо задоволення цих потреб. Ми будемо уточнювати наші можливості", - наголосив Кошта.

Також читайте: Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Коштою сінкції проти РФ и післявоєнну відбудову України

Він запевнив: все, що Португалія зможе надати Україні, буде надано.

Автор: 

зброя (7435) Португалія (206)


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Топ коментарі
+25
Португальцям-респект...
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21.05.2022 18:00
+17
Дякуємо португальцям і полякам теж
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21.05.2022 18:10
+13
Дякуємо.
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21.05.2022 18:12
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Португальцям-респект...
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21.05.2022 18:00 Відповісти
Obrigado aos portugueses.O povo valente.
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21.05.2022 18:07 Відповісти
Дякуємо португальцям і полякам теж
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21.05.2022 18:10 Відповісти
Да шлите все. С кем там Португалии воевать?
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21.05.2022 18:10 Відповісти
😆👍
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21.05.2022 18:38 Відповісти
Португалия - страна НАТО, на секундочку. Основной танк Португалии - М60, устаревший еще в конце 20-го века, их там 101 единица. Еще 37 танков - Леопарды, которые были закуплены в Нидерландах из числа списанных голландских танков(!!!).
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21.05.2022 18:11 Відповісти
Португалія може повоювати з Гібралтаром максимум чи з сомалійськими піратами на каное, якщо ті запливуть ненароком
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21.05.2022 18:13 Відповісти
Это я к тому, шо в НАТО есть страны, вооруженные силы которых по сравнению с ЗСУ - просто бутафория.
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21.05.2022 18:17 Відповісти
Дякуємо.
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21.05.2022 18:12 Відповісти
А німчура нам хоч каски відправила чи ще ''обговорює стуацію та проводить консультації'''))
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21.05.2022 18:22 Відповісти
прилічні люди
знають, що таке агресивний сусід
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21.05.2022 18:27 Відповісти
если бы дали 6-8 штук M109A5, то было бы просто шикарно ...
Не собираются же они с Испанией воевать. Да и Испания, глядя на маленькую Португалию, тогда бы тоже легко рассталась бы с двумя десятками M109A5. Тем более, это можно сделать в счёт американского ленд-лиза.
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21.05.2022 19:44 Відповісти
Слава й подяка Всесвiтньому Бандерiвському Руху!
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21.05.2022 21:07 Відповісти
 
 