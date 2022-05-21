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Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського став полком
Добровольчій білоруський батальйону імені Кастуся Калиновскього, який воює у складі ЗСУ перетворився на полк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці підрозділу.
У повідомленні зазначається: "Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу будівництва національної військової частини. Оголошується створення білоруського полку імені К. Калиновського, до складу якого увійдуть батальйон "Литвин" та батальйон "Волат". Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!"
Топ коментарі
+74 Александр Чуднивец #474549
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+54 Paul Foxen
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+39 Салаутдин
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ясно одне, що білоруси - наші брати.
хоч і замучені путлером.
но в данном случае , думаю , по штатке ( если 2 бата ) + - 800 ч л\с , че есть очень не плохо
Відділення - 7-9 чол., 3 відділення=взвод, 3 взводи=рота, 3 роти= батальойон, 3 батальйони=полк.
Звичайно, з кожним ступенем додавались допоміжні структури (в батальйоні був взвод зв'язку, в полку -рота, плюс розвідники). Дивізія вже комплектувалась більш довільно і включала арту, танки, ППО і т.д.
Тепер все перемішалось в ******** війні - роди військ змішуються на рівні БТГ і навіть нижче.
Але все одно батальйон = 300-500, полк = 1000-1500. Але це досить приблизно.
В Україні воно все так собі буйно росте...