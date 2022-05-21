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Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського став полком

білорусь,добровольці

Добровольчій білоруський батальйону імені Кастуся Калиновскього, який воює у складі ЗСУ перетворився на полк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці підрозділу.

У повідомленні зазначається: "Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу будівництва національної військової частини. Оголошується створення білоруського полку імені К. Калиновського, до складу якого увійдуть батальйон "Литвин" та батальйон "Волат". Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло (Волат). ФОТО

Автор: 

Білорусь (7925) добровольці (908)


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Топ коментарі
+74
Справжнім білорусам-респект...
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21.05.2022 20:36
+54
Дякую справжнім білорусам, які не забули уроки історії і не втратили гідність! За Нашу і Вашу Свободу!
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21.05.2022 20:39
+39
мусора Беларуси понимают,что цветами уже не обойдётся..
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21.05.2022 20:38
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Справжнім білорусам-респект...
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21.05.2022 20:36 Відповісти
давай дівізію, а потім армію!
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21.05.2022 21:17 Відповісти
Дивизии может вполне хватить для поимки агрофюрера.
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21.05.2022 21:28 Відповісти
мусора Беларуси понимают,что цветами уже не обойдётся..
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21.05.2022 20:38 Відповісти
Дякую справжнім білорусам, які не забули уроки історії і не втратили гідність! За Нашу і Вашу Свободу!
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21.05.2022 20:39 Відповісти
Лука мудищев должен сцаться
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21.05.2022 20:39 Відповісти
Может, таки называть этих людей Литвинами, в отличие от белорусов?
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21.05.2022 20:41 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я,тобі та твоїй родині!!)))
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21.05.2022 20:52 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, земляче! Навзаем. Як ся маеш?
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21.05.2022 21:04 Відповісти
Дякую,нормальок!!!)))
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21.05.2022 21:24 Відповісти
Лавры кацапов не дают покоя? Те тоже любят называть народы на свой лад.
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21.05.2022 22:28 Відповісти
Литовцы могут не понять. Но могут и понять, надо договориться. Как македонский с греками, например.
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21.05.2022 22:35 Відповісти
Македонцы *
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21.05.2022 22:36 Відповісти
А с самими белорусами (да-да, почему-то именно ТАК они себя называют) как будете "договариваться"? А страну, мову, как переназовете? Кстати, и Украина в ВКЛ когда-то тоже входила...тоже видимо теперь надо с литовцами договариваться...
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21.05.2022 22:45 Відповісти
Слава Україні!! Жыве Беларусь!!
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21.05.2022 20:43 Відповісти
Живе Белорусь! СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть агрессору!
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21.05.2022 20:45 Відповісти
з Білорусі ще запитається якого фуя літаки ракети і мішки з гівном лізли до нас з вашої території. Сябрам з батальйону ім. Кастуся Калиновського шана!
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21.05.2022 20:47 Відповісти
Молодці,буде кому таракану вусатому око на сраку натягнуть...!
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21.05.2022 20:49 Відповісти
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22.05.2022 00:36 Відповісти
мені нічого не ясно. батальон - це скільки?
ясно одне, що білоруси - наші брати.
хоч і замучені путлером.
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21.05.2022 20:51 Відповісти
Claudia , бат - 400 л\с , полк - 3-4 бата , если с пристегнутыми , то может доходить до 2 - 2,5 К ,
но в данном случае , думаю , по штатке ( если 2 бата ) + - 800 ч л\с , че есть очень не плохо
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21.05.2022 21:22 Відповісти
Колись було чітко в мотострілецьких військах:
Відділення - 7-9 чол., 3 відділення=взвод, 3 взводи=рота, 3 роти= батальойон, 3 батальйони=полк.
Звичайно, з кожним ступенем додавались допоміжні структури (в батальйоні був взвод зв'язку, в полку -рота, плюс розвідники). Дивізія вже комплектувалась більш довільно і включала арту, танки, ППО і т.д.
Тепер все перемішалось в ******** війні - роди військ змішуються на рівні БТГ і навіть нижче.
Але все одно батальйон = 300-500, полк = 1000-1500. Але це досить приблизно.
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21.05.2022 21:23 Відповісти
В ВСУ бригадная структура,полков нет ( в сухопутных войсках), в частях спецназначения полки есть.
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21.05.2022 21:31 Відповісти
Жінка ж не питала структуру ВСУ, питала що таке полк, батальйон - популярно пояснив.
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22.05.2022 10:43 Відповісти
Подяка білорусам, які борються за нашу і свою свободу!
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21.05.2022 20:54 Відповісти
маловато по сравнению с теми кто обслуживает путлеровскую армию
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21.05.2022 22:39 Відповісти
Это ты про оккупированные территории?
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21.05.2022 23:11 Відповісти
Добродію Ігор Малашук! А чи не поясните нам, як так у вас прапорці міяються: то БССР, то США?
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21.05.2022 23:51 Відповісти
Элементарно - особенности работы VPN. В Беларуси сайт Цензор.НЕТ в списке запрещенных.
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22.05.2022 11:17 Відповісти
Ну де один полк там і три полка.
В Україні воно все так собі буйно росте...
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21.05.2022 21:03 Відповісти
Ще не вмерла Білорусі ні слава, ні воля!.. Вдячність вам, справжні сябри!
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21.05.2022 21:04 Відповісти
Дякуємо, білоруським лицарам! Бережи вас Господь.
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21.05.2022 21:05 Відповісти
Наши поздравления! Усатому и его пособникам пора задуматься - этих воинов уже не разгонишь дубинками и светошумовыми.
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21.05.2022 21:05 Відповісти
Формуйте білоруський фронт
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21.05.2022 21:10 Відповісти
из 8 или 9 млн ******* набралось? сколько? ******** - иуды, копии своего ***********, должны сдохнуть мучительной смертью, как и кацапы имхо.
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21.05.2022 21:15 Відповісти
Не надо так говорить за весь народ. У нас тоже Иуд хватает, хотя придурков, голосовавших за ОПЗЖ и переобувшихся в Слуг народа более, чем достаточно. К вопросу: от каких партий были чиновники, мэры и губернаторы с цветами встречавшие оккупантов?
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21.05.2022 21:35 Відповісти
так и в рашке не весь народ поддердивает войну но от этого их вина не пропадает
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21.05.2022 22:41 Відповісти
Ты хотя бы примерно догадываешься - сколько процентов поддерживает войну в рашке, и сколько процентов ее не поддерживает в Беларуси, "судья"?
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21.05.2022 23:09 Відповісти
Шановний Старенький Котику!и У вас в Румунії що також опезежопа і слуги народа? Ну то я вам не заздрю.А я все думав що це тільки в Україні ця сарана розвелась...
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21.05.2022 23:57 Відповісти
Дякую Петре, що помітили невідповідність. Був ввімкнутий VPN і я раптом став румуном. Сам з центральної України та чим можу допомагаю волонтерському центру і надивився на справжніх біженців і псевдо біженців ( справжні Іуди )на Бехах і Геленвагенах з мішками грошей.
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22.05.2022 05:56 Відповісти
А сколько белорусов тебе задолжали, и должны были записаться в добробаты, что бы воевать за такого диванника как ты? У тебя видать совсем с кукухой беда, если утверждаешь, что сипатого колхозника белорусы выбрали себе в президенты.
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21.05.2022 22:32 Відповісти
Глядишь так вырастут и до армии! А там после победы над ********** домой в полном составе вернутся , желательно с оружием!
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21.05.2022 23:15 Відповісти
Велика подяка справжнім БІЛОРУСАМ,це майбутнє нашої сусідньої країни,вони ще і лукашистів там скинуть.
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22.05.2022 01:57 Відповісти
Дак ещё бы люди вступали, но это не так просто.
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22.05.2022 02:23 Відповісти
По ходу, пацани проходять стажування для звільнення Білорусі від таракана...ну що ж, навчимо, покажемо, підтримаємо...
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22.05.2022 06:14 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО АМЕРИКАНСКИЙ, БРИТАНСКИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АФРИКАНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ СДЕЛАТЬ !!! И РОССИЯНИ САМИ ПОВЕСЯТСЯ !)
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22.05.2022 11:30 Відповісти
 
 