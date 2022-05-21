Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського став полком

Добровольчій білоруський батальйону імені Кастуся Калиновскього, який воює у складі ЗСУ перетворився на полк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці підрозділу.

У повідомленні зазначається: "Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу будівництва національної військової частини. Оголошується створення білоруського полку імені К. Калиновського, до складу якого увійдуть батальйон "Литвин" та батальйон "Волат". Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!"

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