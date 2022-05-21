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Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского стал полком

білорусь,добровольці

Добровольческий белорусский батальон имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ стал полком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке подразделения.

В сообщении отмечается: "Учитывая масштабы стоящих перед белорусскими воинами задач, переходим к следующему этапу строительства национальной воинской части. Объявляется создание белорусского полка имени К. Калиновского, в состав которого войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат". Победа будет за нами. Жыве Беларусь! Слава Украине!"

Смотрите: Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". ФОТО

Беларусь (7888) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+74
Справжнім білорусам-респект...
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21.05.2022 20:36
+54
Дякую справжнім білорусам, які не забули уроки історії і не втратили гідність! За Нашу і Вашу Свободу!
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21.05.2022 20:39
+39
мусора Беларуси понимают,что цветами уже не обойдётся..
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21.05.2022 20:38
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Справжнім білорусам-респект...
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21.05.2022 20:36 Ответить
давай дівізію, а потім армію!
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21.05.2022 21:17 Ответить
Дивизии может вполне хватить для поимки агрофюрера.
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21.05.2022 21:28 Ответить
мусора Беларуси понимают,что цветами уже не обойдётся..
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21.05.2022 20:38 Ответить
Дякую справжнім білорусам, які не забули уроки історії і не втратили гідність! За Нашу і Вашу Свободу!
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21.05.2022 20:39 Ответить
Лука мудищев должен сцаться
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21.05.2022 20:39 Ответить
Может, таки называть этих людей Литвинами, в отличие от белорусов?
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21.05.2022 20:41 Ответить
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я,тобі та твоїй родині!!)))
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21.05.2022 20:52 Ответить
Ва-Алейкум Селям, земляче! Навзаем. Як ся маеш?
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21.05.2022 21:04 Ответить
Дякую,нормальок!!!)))
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21.05.2022 21:24 Ответить
Лавры кацапов не дают покоя? Те тоже любят называть народы на свой лад.
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21.05.2022 22:28 Ответить
Литовцы могут не понять. Но могут и понять, надо договориться. Как македонский с греками, например.
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21.05.2022 22:35 Ответить
Македонцы *
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21.05.2022 22:36 Ответить
А с самими белорусами (да-да, почему-то именно ТАК они себя называют) как будете "договариваться"? А страну, мову, как переназовете? Кстати, и Украина в ВКЛ когда-то тоже входила...тоже видимо теперь надо с литовцами договариваться...
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21.05.2022 22:45 Ответить
Слава Україні!! Жыве Беларусь!!
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21.05.2022 20:43 Ответить
Живе Белорусь! СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть агрессору!
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21.05.2022 20:45 Ответить
з Білорусі ще запитається якого фуя літаки ракети і мішки з гівном лізли до нас з вашої території. Сябрам з батальйону ім. Кастуся Калиновського шана!
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21.05.2022 20:47 Ответить
Молодці,буде кому таракану вусатому око на сраку натягнуть...!
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21.05.2022 20:49 Ответить
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22.05.2022 00:36 Ответить
мені нічого не ясно. батальон - це скільки?
ясно одне, що білоруси - наші брати.
хоч і замучені путлером.
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21.05.2022 20:51 Ответить
Claudia , бат - 400 л\с , полк - 3-4 бата , если с пристегнутыми , то может доходить до 2 - 2,5 К ,
но в данном случае , думаю , по штатке ( если 2 бата ) + - 800 ч л\с , че есть очень не плохо
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21.05.2022 21:22 Ответить
Колись було чітко в мотострілецьких військах:
Відділення - 7-9 чол., 3 відділення=взвод, 3 взводи=рота, 3 роти= батальойон, 3 батальйони=полк.
Звичайно, з кожним ступенем додавались допоміжні структури (в батальйоні був взвод зв'язку, в полку -рота, плюс розвідники). Дивізія вже комплектувалась більш довільно і включала арту, танки, ППО і т.д.
Тепер все перемішалось в ******** війні - роди військ змішуються на рівні БТГ і навіть нижче.
Але все одно батальйон = 300-500, полк = 1000-1500. Але це досить приблизно.
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21.05.2022 21:23 Ответить
В ВСУ бригадная структура,полков нет ( в сухопутных войсках), в частях спецназначения полки есть.
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21.05.2022 21:31 Ответить
Жінка ж не питала структуру ВСУ, питала що таке полк, батальйон - популярно пояснив.
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22.05.2022 10:43 Ответить
Подяка білорусам, які борються за нашу і свою свободу!
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21.05.2022 20:54 Ответить
маловато по сравнению с теми кто обслуживает путлеровскую армию
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21.05.2022 22:39 Ответить
Это ты про оккупированные территории?
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21.05.2022 23:11 Ответить
Добродію Ігор Малашук! А чи не поясните нам, як так у вас прапорці міяються: то БССР, то США?
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21.05.2022 23:51 Ответить
Элементарно - особенности работы VPN. В Беларуси сайт Цензор.НЕТ в списке запрещенных.
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22.05.2022 11:17 Ответить
Ну де один полк там і три полка.
В Україні воно все так собі буйно росте...
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21.05.2022 21:03 Ответить
Ще не вмерла Білорусі ні слава, ні воля!.. Вдячність вам, справжні сябри!
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21.05.2022 21:04 Ответить
Дякуємо, білоруським лицарам! Бережи вас Господь.
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21.05.2022 21:05 Ответить
Наши поздравления! Усатому и его пособникам пора задуматься - этих воинов уже не разгонишь дубинками и светошумовыми.
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21.05.2022 21:05 Ответить
Формуйте білоруський фронт
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21.05.2022 21:10 Ответить
из 8 или 9 млн ******* набралось? сколько? ******** - иуды, копии своего ***********, должны сдохнуть мучительной смертью, как и кацапы имхо.
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21.05.2022 21:15 Ответить
Не надо так говорить за весь народ. У нас тоже Иуд хватает, хотя придурков, голосовавших за ОПЗЖ и переобувшихся в Слуг народа более, чем достаточно. К вопросу: от каких партий были чиновники, мэры и губернаторы с цветами встречавшие оккупантов?
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21.05.2022 21:35 Ответить
так и в рашке не весь народ поддердивает войну но от этого их вина не пропадает
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21.05.2022 22:41 Ответить
Ты хотя бы примерно догадываешься - сколько процентов поддерживает войну в рашке, и сколько процентов ее не поддерживает в Беларуси, "судья"?
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21.05.2022 23:09 Ответить
Шановний Старенький Котику!и У вас в Румунії що також опезежопа і слуги народа? Ну то я вам не заздрю.А я все думав що це тільки в Україні ця сарана розвелась...
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21.05.2022 23:57 Ответить
Дякую Петре, що помітили невідповідність. Був ввімкнутий VPN і я раптом став румуном. Сам з центральної України та чим можу допомагаю волонтерському центру і надивився на справжніх біженців і псевдо біженців ( справжні Іуди )на Бехах і Геленвагенах з мішками грошей.
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22.05.2022 05:56 Ответить
А сколько белорусов тебе задолжали, и должны были записаться в добробаты, что бы воевать за такого диванника как ты? У тебя видать совсем с кукухой беда, если утверждаешь, что сипатого колхозника белорусы выбрали себе в президенты.
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21.05.2022 22:32 Ответить
Глядишь так вырастут и до армии! А там после победы над ********** домой в полном составе вернутся , желательно с оружием!
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21.05.2022 23:15 Ответить
Велика подяка справжнім БІЛОРУСАМ,це майбутнє нашої сусідньої країни,вони ще і лукашистів там скинуть.
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22.05.2022 01:57 Ответить
Дак ещё бы люди вступали, но это не так просто.
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22.05.2022 02:23 Ответить
По ходу, пацани проходять стажування для звільнення Білорусі від таракана...ну що ж, навчимо, покажемо, підтримаємо...
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22.05.2022 06:14 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО АМЕРИКАНСКИЙ, БРИТАНСКИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АФРИКАНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ СДЕЛАТЬ !!! И РОССИЯНИ САМИ ПОВЕСЯТСЯ !)
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22.05.2022 11:30 Ответить
 
 