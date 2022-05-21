Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского стал полком
Добровольческий белорусский батальон имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ стал полком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке подразделения.
В сообщении отмечается: "Учитывая масштабы стоящих перед белорусскими воинами задач, переходим к следующему этапу строительства национальной воинской части. Объявляется создание белорусского полка имени К. Калиновского, в состав которого войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат". Победа будет за нами. Жыве Беларусь! Слава Украине!"
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ясно одне, що білоруси - наші брати.
хоч і замучені путлером.
но в данном случае , думаю , по штатке ( если 2 бата ) + - 800 ч л\с , че есть очень не плохо
Відділення - 7-9 чол., 3 відділення=взвод, 3 взводи=рота, 3 роти= батальойон, 3 батальйони=полк.
Звичайно, з кожним ступенем додавались допоміжні структури (в батальйоні був взвод зв'язку, в полку -рота, плюс розвідники). Дивізія вже комплектувалась більш довільно і включала арту, танки, ППО і т.д.
Тепер все перемішалось в ******** війні - роди військ змішуються на рівні БТГ і навіть нижче.
Але все одно батальйон = 300-500, полк = 1000-1500. Але це досить приблизно.
В Україні воно все так собі буйно росте...