Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского стал полком

Добровольческий белорусский батальон имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ стал полком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке подразделения.

В сообщении отмечается: "Учитывая масштабы стоящих перед белорусскими воинами задач, переходим к следующему этапу строительства национальной воинской части. Объявляется создание белорусского полка имени К. Калиновского, в состав которого войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат". Победа будет за нами. Жыве Беларусь! Слава Украине!"

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