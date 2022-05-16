Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". ФОТО
Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.
Об этом сообщили в батальоне, передает Цензор.НЕТ.
"Во время операции по освобождению украинского села от российских оккупантов был смертельно ранен командир роты, воин нашего батальона Павел "Волат". В критическом состоянии его пытались отвезти в больницу, но не удалось", - говорится в сообщении.
Побратимы рассказали, что "Волат" много раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй.
"Волат" не любил фотографироваться, поэтому после него осталось не так много фото или видео. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою, кто обязан своей отваге жизнью. Память о солдатах его роты, в которой он был стержнем и сердцем. Память о тех, кого он защищал", – пишут побратимы.
Это уже шестой гражданин Беларуси, погибшия, защищая Украину во время полномасштабного вторжения войск РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його ім'я пам'ятатимуть.
Саме такі люди не дають померти Білорусі.
Гражданства чєво? БССР?
Так що дам тобі пораду: "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?!"
Як я і пророчив - Лука зробив з жителів БРСР "кацапську підстилку" Бо саме з білоруської території летіли "Іскандери" по наших містах на Поліссі, громлячи лікарні і дитячі садки Саме білоруські аеродроми використовували російські літаки для бомбардування наших міст і сіл Саме білоруським пальним заправлялися десятки тисяч одиниць російської техніки, що громила територію України І саме білоруські снаряди і бомби падали на наші голови (бо у кацапів "бліцкріг" не вдався а підвозить ********** з-за Уралу не було часу І саме білоруси відкрили свої склади та подавали ********** до літаків і танків А зараз на території Білорусі розвантажуються ешелони з ************ - Путін "позичене" повертає!)
От так! Я аргументовано тобі довів, що переважна кількість білорусів - "тупе стадо" - бидло, яке йде туди і робить те, шо велить погонич! А тепер спробуй довести мені, що я - "білорусоненависник"! (До речі, "телепню", у мене старший зять - білорус Його діди - з Гомельщини! А внук гордиться своїми предками по материнській лінії - козаками Бо по батьківській лінії не знає навіть прадідів! Забули "білоруси" і мову, і історію свою, і родовід)
А "ненавидіть" можна тільки рівного собі, чи "сильнішого" Таких "безхребетних", якими є значна частина "білорусів, можна тільки зневажать! Бо вони соромляться як своєї мови, так і своєї національної самосвідомості Однак тобі цього не зрозуміть - шия з народження з хомутом зрослася А у ваших методичках таке не прописане!
Це було за "союза".
Але й після, той "совок" нікуди просто так не подівся. А продовжився, й лився на нас з окупованих, російськими грошима книжок, газет, екранів телевізорів, серіалів, радіостанцій, теленовин, інтернет-сторінок..
І я прекрасно запам'ятав один типовий епізод, з усього, в Києві, вже в давно незалежній Україні, здавалося б, десь в 2000-х, коли звернувся до продавчині в магазині українською - яку огидну презирливу пику вона скривила, відповідаючи мені російською, хоча сама, приїхала до того Києва нещодавно, десь може з Київської області, судячи за її вимовою, і все вже - вона "городська", "і не бидло" і з презирством кривить фізію, наче лимона дав їй скуштувати. Оце, щоб ви розуміли, до якого стану було доведено людей, цією русифікацією, презирством, моральним ґвалтуванням, що вони вже, вирісши в такому середовищі з кілька поколінь, ненавидять самих себе, тому що вони українці, а натомість, хочуть бути "вищою привілейованою "кастою", "господарів", над "бидлом" - хочуть бути "руссскими".
І я, також, наприклад, прекрасно пам`ятаю, як бойкотували кінотеатри, збирали петиції, аби українці мали змогу дивитися кіно, власне українською. І як всі потім були у захваті, коли це, нарешті, запрацювало. Бо побачили, як воно добре.
Тому, питання про мову - тут принципове. І конфлікт тут, він, власне, від русифікації. Коли з людей штучно роблять манкуртів, "принижених", "опущєних", морально "зламаних" людей - "руссских", котрі, зламавшись самі, ненавидять вже усіх інших, прагнуть їх зламати, аби тільки їм ніхто не нагадував про їхнє власне особисте приниження й певну слабкість, якої вони припустилися. Й особливо ненавидять тих, хто не хоче "ломатися", а прагне, всього лише, залишатися самим собою.
Тому, тут не може бути жодних компромісів. В принципі. Бо це, навіть, не компроміс із мови. Це вже "компроміс" із самоповаги, компроміс із цивілізаційного вибору. Й відповідно із того, що ви в підсумку збудуєте: притомну, успішну національну державу, або ж черговий кончєний "совок" з генетичних рабів, з "рєшаловом", "схєматозами", "гебньою" і черговим "путіним" або "зенєлохом".
Тому, особисто я був дуже щасливий з того, коли закон про мову нарешті почав діяти і до мене, в публічних закладах почали першими звертатися українською, без того, аби я про це попросив. Хай, навіть я сам, ще, буває, говорю російською (бо виріс у наскрізь зрусифікованому середовищі), хай навіть часто-густо, ті ж таки продавці, буває, говорять між собою російською. Це вже не так страшно - бо це тимчасово.
КУХЛИК
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
* * *
Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
"Принижують" і не поважають того, хто не поважає інших сам і виставляє себе якимсь "особливим" саме з-за національності! Ми прожили поряд з людьми багатьох національностей (сім"я військових), однак в будь-якій людині бачили рівного собі! Тому і дружили і допомогу надавали та отримували самі
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 21.05.2022
В Беларуси так же есть литвины и белорусы. Я так понимаю. что ты себя считаешь белорусом. Не проблема. Главное, чтобы все понимали, с кем имеют дело.
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
*
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
*
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили
*
Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
*
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
*
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
*
- Куме! А чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
Спи, мій брате, хай вітри несуть тебе
На вогняних колісницях до святих воріт
У блискучий вирій, де свій шлях закінчиш ти!
Вічна пам'ять...
Живє Бєларусь!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Удивительная мерзота, способная много лет подряд срать абсолютно в каждой теме, касающейся Беларуси и даже у гроба беларуского героя, погибшего за его Родину...
ТЬФУ!
И огромное спасибо всем украинцам почтившим память достойного сына беларуского народа.
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Час і війна показали, хто є браттями, а хто так...."пАгаварить".
Дітям і внукам, я буду розказувати про "братский" білоруський народ.
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
Як там ви себе почуваєте? Вуздечка не заважає? Не пускайте своїх дітей через кордон до України Ми таким уже смерть приготували У кілька ліній оборони! Вздовж всього кордону з БРСР!