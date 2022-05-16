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Новости Фото Война
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Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". ФОТО

Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.

Об этом сообщили в батальоне, передает Цензор.НЕТ.

"Во время операции по освобождению украинского села от российских оккупантов был смертельно ранен командир роты, воин нашего батальона Павел "Волат". В критическом состоянии его пытались отвезти в больницу, но не удалось", - говорится в сообщении.

Побратимы рассказали, что "Волат" много раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс

"Волат" не любил фотографироваться, поэтому после него осталось не так много фото или видео. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою, кто обязан своей отваге жизнью. Память о солдатах его роты, в которой он был стержнем и сердцем. Память о тех, кого он защищал", – пишут побратимы.

Это уже шестой гражданин Беларуси, погибшия, защищая Украину во время полномасштабного вторжения войск РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Луч надежды" на "Азовстали". ФОТО ДНЯ

Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат 01
Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат 02
Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат 03
Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат 04

Беларусь (7937) потери (4464) добровольцы (1189)


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Топ комментарии
+108
Пішов як Герой.
Його ім'я пам'ятатимуть.
Саме такі люди не дають померти Білорусі.
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16.05.2022 16:01 Ответить
+90
Вечная памать
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16.05.2022 16:00 Ответить
+69
Вот это действительно братья-белорусы.Вечная память.
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16.05.2022 16:03 Ответить
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Вечная памать
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16.05.2022 16:00 Ответить
Пішов як Герой.
Його ім'я пам'ятатимуть.
Саме такі люди не дають померти Білорусі.
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16.05.2022 16:01 Ответить
Вічна та світла пам'ять,сябро!!!
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16.05.2022 16:32 Ответить
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16.05.2022 17:38 Ответить
Настоящий воин!
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16.05.2022 16:03 Ответить
Вот это действительно братья-белорусы.Вечная память.
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16.05.2022 16:03 Ответить
Загинув не бульбаш, не білорус, а Литвин. Справжній потомок Великого кн, зівства Литовського. Брат русинів-українців. Справжній. Вічна пам'ять. Вічна слава!
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16.05.2022 16:05 Ответить
И лайкают же такой бред. Умер БЕЛОРУС, который боролся за Украину против общего врага и соответственно боролся против предателей у власти в родной стране, поддерживающих свинособак. Они не отреклись от своей родины и своего гражданства, и ты ну никакого права не имеешь за них решать кто они и только оскорбляешь воюющих за нас белоруских воинов.
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16.05.2022 16:37 Ответить
Ви взагалі зрозуміли, що написав пан Ростислав?

Гражданства чєво? БССР?
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16.05.2022 16:42 Ответить
Они горды что они Белорусы, а то что пан Ростислав не считает это название достойным, это сугубо его личные проблемы и не стоит оскорблять нацию.
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16.05.2022 16:48 Ответить
Тобто ви визнаєте назви насаджень імперією? Немає в історії народностей "малорос" чи "білоруси". Зате є історичні назви цих народів - русини, литвини. Так зрозуміло?
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16.05.2022 17:11 Ответить
Я неоднократно слышал как они сами себя называют, не тебе за них решать. Спроси у воюющих белорусов против свинособак кто они, и они ответят что белорусы и горды этим. Я понимаю в каком историческом контексте ты говорил, но это все равно звучит оскорбительно , мол белорусы говно, будете вы ребята литвинами.
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16.05.2022 17:18 Ответить
...а теперь внимание серьезный вопрос - эти ребята оскорбляются, когда их называют Литвинами, или нет? Я серьезно спрашиваю. Как они относятся к своей истории в тот промежуток времени, когда они назывались литвинами?
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16.05.2022 17:24 Ответить
Нет, не оскорбляются. Но и заявлять, что погиб не белорус - это уже перебор. Надо все же лучше думать - что говоришь.
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16.05.2022 19:22 Ответить
Ще раз для тих, хто в танку. Історична назва цього народу - литвини. Білорусами вони стали тоді, коли мокшани, удмурти, ерзя стали "русскіми". І саме новаявлені "русскі" назвали литвинів "бєларусамі". Псуов, Полоцьк - то литвинські землі - Великого князівства Литовського. Свого часу це була найбільша і найпотужніша держава Європи. І історичні литвини нічого спільного з теперішніми литовцями, котрі в середньовіччя були жемантійцями не мають. Окрім схожих назв. І герб ВКЛ - Погонь є гербом білоруського опору, як і прапор - біло-червно-білий. Справжні білоруси знають, що вони литвини. І у декого з них псевда саме "ліцвін". І вони гордяться героїчним минулим, бо знають історію на відміну від вас. 😊
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16.05.2022 18:36 Ответить
Та вони переважно і мови рідної не знають Ти пропонуєш їм і цим пишаться? Для нас нав"язана Катериною ІІ назва "малорос" - образа! А для жителів БРСР та ж нав"язана Катериною ІІ назва "бєларус" повинна буть предметом гордості? Так по-твоєму?
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16.05.2022 20:22 Ответить
Когда ты уже задавишься своей ненавистью ко всему белорусскому? Всякое "холодное" лайно еще решает - как белорусы должны "правильно" называться, и чем гордиться. Такие как ты - ничем принципиально не отличаются от лайна рашистского...только под флагом другим строчишь.
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16.05.2022 21:02 Ответить
Ну - я, наприклад, пишу українською мовою - мовою своїх предків Знаю свій родовід з часів Хмельницького У мене предок був сотником у полку Максима Кривоноса А ти мову предків своїх знаєш? А свій родовід? Ти ж мене пробуєш паплюжить мовою "рашистського лайна" Значить ти - "манкурт"? Зрадник пам"яті ВКЛ? То яке ж ти маєш право "пащеку тут відкривать"? Я пишу на українському сайті, а не лізу на білоруський - з повчаннями - "Як беларусам жицце влаштаваць!"
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16.05.2022 21:16 Ответить
Да пиши ты хоть на арабском - ничего принципиально это в твоем облике не меняет. Русаки всюду верещат про "языковую проблему", выискивают в этом вопросе криминал и причину к агрессии - и ты точно такой же. Ставить клеймо на людях по языковому принципу - чисто нацистская фишка. Ты успешно освоил этот метод...
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16.05.2022 21:33 Ответить
Ні "нешановний" Ти сам розписався у своїй "меншовартості" і визнав що ти - людина що не шанує своє минуле і свою націю Бо зрадить мову - все одно що відрізать собі язик Так що "не сучи ногами" А мови я знаю не тільки російську та білоруську Mäñgürt! Men de türki tilin tüsinemin! А ти пишаєшся своїм неуцтвом! І не сіпайся щоб мене спровокувать на "шкандаль" Я дуже "товстошкурий" Не один провокатор КГБ-шний під білоруським (і не тільки) прапорцем в цьому вже впевнився і "зубки обламав" Так що просто витратиш дарма час!
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16.05.2022 21:53 Ответить
У тебя или явные проблемы с башкой, или ты просто банально поплыл. Итак, нацик, ГДЕ я "визнав що ти - людина що не шанує своє минуле і свою націю Бо зрадить мову"??? Это ТВОИ слова, и теперь приведи конкретный ФАКТ, мою ЦИТАТУ, доказывающую эту твою наглую ложь. Жду, "товстошкурий".
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16.05.2022 22:09 Ответить
О-о-о!!! От з тебе і "поперло"! Так-би зразу і починав А то корчив з себе "беларускава патриёта" Та ти звичайний внутріМКАДівський провокатор під білоруським проксі Адже лише кацапи вживають слово "нацик"! Відповім тобі словами вашого класика - саксонця фон Візіна: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами!" В мене "бісер" надто дорогий щоб я на провокатора пригожинського його витрачав!
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16.05.2022 22:23 Ответить
Ну наконец-то тебе дали именно тот диагноз, которого ты и заслуживаешь. Причем по делу, аргументированно и точно. То-то ты так разорался) "Провокатор", "прокси", "пригожин", "кгб" - стандартный набор слабака, который не привык отвечать за СВОИ слова, а привык лишь переводить стрелки и вешать на людей клеймо. Еще и модератору сразу стучишь. Ты не взрослый мужик, а зажатая у забора малолетка. Не удивительно, что найти фактуру, доказывающую собственную брехню, ты так и не сподобился...
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16.05.2022 22:54 Ответить
"Бульбашик"! Я не бачив, яку мені "дали оцінку", і "дали именно тот диагноз" бо тільки вранці прочитав коментарі на гілці А на той час адмін уже "дав оцінку" моєму опоненту - він його просто видалив! А от мої коментарі залишив! І якби я "стучав", то на гілці "рада форумчан" залишився б слід - моя скарга Покажи мені її, а потім "дзявкай" Ще коли тільки загорівся Майдан, тут "совєтчиків", під прапорцями БРСР, натовпи бігали І всі давали порад купу - "Как лучше украинцам абустроить Украину!" На дружні поради зайняться "Білоруссю совковою" реагували десь так, як ти з моїм опонентом реагував учора і сьогодні на цій гілці Коли у БРСР почалася "революція вихідного дня", я написав таким "совєтчикам" - "Або у вас буде "Майдан" і ви зламаєте диктатора, або він зламає вас і зробить прислужниками кацапів!" "Смердежу" було!!! Наче я їм "на голову насрав"! "Ми - не майданутиє!" "Сами разберёмся!" На питання - "Так чого ж ви до нас зі своїми порадами лізли? Ми хоч спробували і у нас вийшло - ми перемогли, а вас по під"їздах розігнали!" реакції не було Бо "правда очі коле"! Такі, як ти і мій опонент, ненавидите не тільки таких як ми - бо ми успішні (хоч і платимо за це кров"ю та життями) Ви ненавидите і таких як Павло "Волат" - бо не змогли стать такими як він Але і ненавидите і самих себе, бо не змогли стать такими як він Але ненавидіть самих себе - важкий тягар І саме тому ви стараєтеся відшукать в таких як ми, якусь "червоточину" і хоч в чомусь звинуватить Для чого? Та для самовиправдання! Щоб заспокоїть своє сумління Як перед самим собою, так і перед своїми потомками Один мій предок воював у Хмельницького і помер від чуми в поході Другий - скараний на смерть в Кодні - бо був "гайдамакою" Третій (брат моєї прабабки) - загинув у Холодному Яру в бою з більшовиками А чим похвалиться можуть білоруси? Тим що з 16 століття " сраки заносили", то полякам, то французам, то росіянам, то німцям? Гарна "гордість"!
Так що дам тобі пораду: "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?!"
Як я і пророчив - Лука зробив з жителів БРСР "кацапську підстилку" Бо саме з білоруської території летіли "Іскандери" по наших містах на Поліссі, громлячи лікарні і дитячі садки Саме білоруські аеродроми використовували російські літаки для бомбардування наших міст і сіл Саме білоруським пальним заправлялися десятки тисяч одиниць російської техніки, що громила територію України І саме білоруські снаряди і бомби падали на наші голови (бо у кацапів "бліцкріг" не вдався а підвозить ********** з-за Уралу не було часу І саме білоруси відкрили свої склади та подавали ********** до літаків і танків А зараз на території Білорусі розвантажуються ешелони з ************ - Путін "позичене" повертає!)
От так! Я аргументовано тобі довів, що переважна кількість білорусів - "тупе стадо" - бидло, яке йде туди і робить те, шо велить погонич! А тепер спробуй довести мені, що я - "білорусоненависник"! (До речі, "телепню", у мене старший зять - білорус Його діди - з Гомельщини! А внук гордиться своїми предками по материнській лінії - козаками Бо по батьківській лінії не знає навіть прадідів! Забули "білоруси" і мову, і історію свою, і родовід)
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17.05.2022 06:18 Ответить
Хватит уже так нагло врать! Белорусские военные склады боеприпасов всегда были пустые, и даже сами рашисты смеялись, мол, "что это за армия, с пустыми складами!". А все свои боеприпасы они своими же эшелонами и везли. Это же надо на волне ТАКОЙ своей клинической белорусофобии сочинять подобные невежественные небылицы, про "возврат долга за боеприпасы"! Если ты НАСТОЛЬКО слаб в этой теме, то может лучше таблетки начни принимать, что бы хоть как-то контролировать свою больную фантазию? Белорусофобия - белорусофобией, но надо же хоть какую-то меру знать во вранье!
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17.05.2022 18:47 Ответить
И еще, я правильно поняла, что ты строчишь это свою белорусофобскую ненависть - с полигона по подготовке мобилизационного резерва? Ты ведь в первых рядах побежал в военкомат добровольцем, когда начали бомбить твою страну, верно? Или ты только на диване способен поливать других (в том числе погибающих за тебя), и на нем же "воевать" за Украину?
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17.05.2022 19:16 Ответить
Придуркувата "внутріМКАДівська американка"! Я своє вже зробив - у мене нога протезована вже п"ять років В атаку вже ходить не можу...
А "ненавидіть" можна тільки рівного собі, чи "сильнішого" Таких "безхребетних", якими є значна частина "білорусів, можна тільки зневажать! Бо вони соромляться як своєї мови, так і своєї національної самосвідомості Однак тобі цього не зрозуміть - шия з народження з хомутом зрослася А у ваших методичках таке не прописане!
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19.06.2022 14:23 Ответить
там де "руссский язік" - там "русский мир". Бо язіг цей насаджувався силоміць, через репресії, паплюження, поневолення, утиски. Коли людей змушували зрікатися свого батьківського коріння силою. Змушували плювати на мову своїх батьків, на їх могили, називаючи її "собачою", "телячою", "буржуазно-націоналістичною", "фашистською", мовою "селюків й неграмотного "бидла". Коли за рідну мову запросто могли звільнити з роботи, з "вовчим білетом", тягати по "бесідах" до "органів" і т.д.
Це було за "союза".
Але й після, той "совок" нікуди просто так не подівся. А продовжився, й лився на нас з окупованих, російськими грошима книжок, газет, екранів телевізорів, серіалів, радіостанцій, теленовин, інтернет-сторінок..
І я прекрасно запам'ятав один типовий епізод, з усього, в Києві, вже в давно незалежній Україні, здавалося б, десь в 2000-х, коли звернувся до продавчині в магазині українською - яку огидну презирливу пику вона скривила, відповідаючи мені російською, хоча сама, приїхала до того Києва нещодавно, десь може з Київської області, судячи за її вимовою, і все вже - вона "городська", "і не бидло" і з презирством кривить фізію, наче лимона дав їй скуштувати. Оце, щоб ви розуміли, до якого стану було доведено людей, цією русифікацією, презирством, моральним ґвалтуванням, що вони вже, вирісши в такому середовищі з кілька поколінь, ненавидять самих себе, тому що вони українці, а натомість, хочуть бути "вищою привілейованою "кастою", "господарів", над "бидлом" - хочуть бути "руссскими".
І я, також, наприклад, прекрасно пам`ятаю, як бойкотували кінотеатри, збирали петиції, аби українці мали змогу дивитися кіно, власне українською. І як всі потім були у захваті, коли це, нарешті, запрацювало. Бо побачили, як воно добре.
Тому, питання про мову - тут принципове. І конфлікт тут, він, власне, від русифікації. Коли з людей штучно роблять манкуртів, "принижених", "опущєних", морально "зламаних" людей - "руссских", котрі, зламавшись самі, ненавидять вже усіх інших, прагнуть їх зламати, аби тільки їм ніхто не нагадував про їхнє власне особисте приниження й певну слабкість, якої вони припустилися. Й особливо ненавидять тих, хто не хоче "ломатися", а прагне, всього лише, залишатися самим собою.
Тому, тут не може бути жодних компромісів. В принципі. Бо це, навіть, не компроміс із мови. Це вже "компроміс" із самоповаги, компроміс із цивілізаційного вибору. Й відповідно із того, що ви в підсумку збудуєте: притомну, успішну національну державу, або ж черговий кончєний "совок" з генетичних рабів, з "рєшаловом", "схєматозами", "гебньою" і черговим "путіним" або "зенєлохом".
Тому, особисто я був дуже щасливий з того, коли закон про мову нарешті почав діяти і до мене, в публічних закладах почали першими звертатися українською, без того, аби я про це попросив. Хай, навіть я сам, ще, буває, говорю російською (бо виріс у наскрізь зрусифікованому середовищі), хай навіть часто-густо, ті ж таки продавці, буває, говорять між собою російською. Це вже не так страшно - бо це тимчасово.
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17.05.2022 00:35 Ответить
Тут ти правильно сказав - спочатку "ламаються" самі, стають "манкуртами", а потім стараються зламать оточуючих, щоб забуть про те, як "зламалися" вони самі І "ламаються" (у першу чергу) люди інтелектуально обмежені Ті, що не мають ні "внутрішнього стержня", ні гордості за свою націю, бо бажають буть приналежними до "великого "успішного" стада", ні самоповаги до самих себе Це так звані "люди натовпу" а не "самодостатні особистості"
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17.05.2022 05:28 Ответить
Павло Глазовий

КУХЛИК

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

* * *

Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
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19.06.2022 15:13 Ответить
И чо - теперь всем у кого предки не отсюда,или ,страшно подумать из Киевской Руси(росия не русь а мокши) все - нас мочить и вешать?Вот такие как ты и дали их пропаганд........ возможность орать что тут русских убивают!Я служил на западной и не раз приходилось драться с западенцами ненавидящих меня за то что я еврей по происхождению.многие годы после того я ненавидел западенцев.Вот сейчас война обьединила - услышал что нормально встречают,помогают....им - спасибо от сердца...а вот таким "историкам" - ГАНЬБА!!
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21.05.2022 21:56 Ответить
Що ти мелеш? Ну - і я "конфліктував" з євреєм В дитинстві! Було у нас кілька єврейських сімей Всі - діти як діти І тільки один нас "гоями" назвав Я спитався у батька, що це значить Той пояснив Ми з хлопцями домовилися і принесли на вечірню гулянку сала шматок Зв"язали йому руки за спиною і в рот сало запхнули І рот зав"язали - щоб не виплюнув А потім відпустили Ну - приходив потім дільничний до батьків Поговорили Через кілька місяців "боговибрана" сім"я виїхала з селища А з іншими єврейськими дітьми ми так і продовжували рости і в школі вчиться
"Принижують" і не поважають того, хто не поважає інших сам і виставляє себе якимсь "особливим" саме з-за національності! Ми прожили поряд з людьми багатьох національностей (сім"я військових), однак в будь-якій людині бачили рівного собі! Тому і дружили і допомогу надавали та отримували самі
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19.06.2022 14:37 Ответить
Так кто же вам, кацапам , мешает жить в израиле ? 🤣🤣🤣


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Я читаю: 0

Реєстрація: 21.05.2022
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19.06.2022 14:50 Ответить
ТЫ еще будешь за нас решать - как нам правильно называться? Называться белорусом то по твоему не правильно, "искусственно"? И чем ты в таком случае отличаешься от рашистов, для которых белорусов тоже не существует, лишь тем, что пишешь под украинским флагом?
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16.05.2022 19:15 Ответить
Судячи з твого прапора ти не з того табору. 😊 І ще. Ти не в танку - ти в каністрі. Наглухо запасний. 😊 Я НЕ вирішую, як тобі називатися і який тобі прапор і герб ближчий - я конста уб історичні факти. Ти відкидає історію до жовтневого перевороту і створення БССР? Д того часу для тебе історії не існує?
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16.05.2022 20:12 Ответить
Судя по тому, что ты делаешь свои "глубоко-мысленные" выводы из того факта, что интернет-ресурс автоматически присваивает пользователям цвет флага, исходя из IP адреса - ты действительно великий "мыслитель") Я свою историю знаю уж точно не хуже тебя, и топтать ее не собираюсь. Тем не менее это не заставляет меня теперь перестать быть белорусом, как и всех остальных моих земляков. Как и белорусская мова теперь почему-то не должна стать литвинской. Как бы тебе этого не хотелось, заявляя, что Павел "Волат" - не белорус (твои слова!), видимо как и остальные белорусы...
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16.05.2022 20:58 Ответить
В Украине есть люди, которые себя позиционируют как украинцы, а еще есть хохлы.
В Беларуси так же есть литвины и белорусы. Я так понимаю. что ты себя считаешь белорусом. Не проблема. Главное, чтобы все понимали, с кем имеют дело.
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16.05.2022 21:17 Ответить
О, еще один эскперт по белорусским реалиям!) Когда последний раз в Беларуси был, опросы проводил? Ля, такую лютую дичь писать - это конечно надо уметь А в Польше литвины есть? А в Литве, Украине, которая тоже являлась частью ВКЛ?
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16.05.2022 21:38 Ответить
У мене мати - з "литвинів" І прізвище таке має!
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16.05.2022 21:55 Ответить
Це провокатор пригожинський Уже й про "нацика" згадав Я ж знаю як їх "завести" А коли вони "заводяться" то починають "****** ногами і з-під проксі починають виглядать "лапті" !
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16.05.2022 22:26 Ответить
Еще громче визжи, когда макнули фактом, авось поможет) Таким как ты дать власть, сперва будешь людей за "неправильный" язык общения гнобить и репрессировать, а затем по национальному признаку в душегубки кидать. Проходили уже...
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16.05.2022 22:57 Ответить
"Визжишь" як раз ти! А "факти" - я тобі їх виклав детально! Спробуй їх заперечить!
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17.05.2022 06:20 Ответить
А ОЦЕ - тобі "на закуску":
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…

*
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!
*
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили

*
Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…

*
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
*

- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
*
- Куме! А чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!

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17.05.2022 06:52 Ответить
Очень жаль, что такие прекрасные люди как белорус Павел "Волат", погибают за такое откровеннейшее дерьмо как ты...
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17.05.2022 18:34 Ответить
Тобі яке діло? Ти ж навіть не "білоруска"! А так собі - "лайно, що бовтається в ополонці" і строчить "за мзду малую"!
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19.06.2022 14:40 Ответить
ваші "прекрасні люди" гвалтюють немовят, каза тупа...
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19.06.2022 14:48 Ответить
бабовье кацапське - не ************ "прекрасних людей" - недоробатуете
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19.06.2022 15:15 Ответить
Ну, судячи з його попередніх дописів - людина з когорти: "сиди синку - я сам відкрию!" Більше трьох слів, зведених у речення - проблема, а з розділовими знаками - непролазні хащі!
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16.05.2022 16:58 Ответить
Герої не вмирають!
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16.05.2022 16:06 Ответить
Слава герою! Завдяки таким людям у Білорусі є надія.
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16.05.2022 16:12 Ответить
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16.05.2022 16:13 Ответить
Воїн Світла і Добра! Вічна пам"ять Герою!!!
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16.05.2022 16:13 Ответить
Царство небесне... Вічна пам'ять Герою.
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16.05.2022 16:18 Ответить
Герої не вмирають ...Жыве Беларусь!
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16.05.2022 16:19 Ответить
Украінців каССаби називають "малоросами", литвинів назвали "беларусами" і вкрали в них іхню героічну історію Великого князівства Литовського. Настане час, коли цей народ поверне своє справжнє ім"я і відновиться великий союз украінців -поляків - литвинів. Ми ще погуляємо на похооронах Московіі, настав наш час !
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16.05.2022 16:24 Ответить
Спочивай з миром, воїне! Вічна пам'ять!
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16.05.2022 16:26 Ответить
Царство Небесне Правду!
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16.05.2022 16:27 Ответить
Царство Небесне Павлу!
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16.05.2022 16:39 Ответить
Колись і Білорусь звільниться від рашистів,та упиря комуняки-лукашенка
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16.05.2022 16:43 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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16.05.2022 16:45 Ответить
Благодаря таким как он, еще надеешься что Баларусь еще жива...
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16.05.2022 17:16 Ответить
Спи, мій брате, ми помстимся за тебе
Спи, мій брате, хай вітри несуть тебе
На вогняних колісницях до святих воріт
У блискучий вирій, де свій шлях закінчиш ти!
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16.05.2022 17:20 Ответить
земля пухом
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16.05.2022 17:22 Ответить
Доречі де інфа про батальон полонених росіян, щось підозріло тихо не здобутків не загиблих !
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16.05.2022 17:46 Ответить
Героi не вмирають! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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16.05.2022 17:51 Ответить
Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за Україну, щира подяка всім білорусам, які борються за незалежність нашої країни, щирі співчуття його родині і побратимам. Хай жиє Білорусь.
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16.05.2022 17:54 Ответить
Слава Герою!
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16.05.2022 17:58 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Живє Бєларусь!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.05.2022 18:09 Ответить
Это же кем надо быть, чтобы зайти в тему о беларуском воине, отдавшем свою жизнь ЗА УКРАИНУ, и даже там устроить очередной срач, опять и опять с удовольствием размазывая своё собственное гавно и ненависть и по его памяти, и по всему беларускому народу?

Удивительная мерзота, способная много лет подряд срать абсолютно в каждой теме, касающейся Беларуси и даже у гроба беларуского героя, погибшего за его Родину...
ТЬФУ!

И огромное спасибо всем украинцам почтившим память достойного сына беларуского народа.
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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17.05.2022 11:15 Ответить
Редчайший "товстошкирий" подонок конечно... Слава Богу, что среди украинцев таких единицы.
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17.05.2022 21:50 Ответить
Приїдь і подивися - СКІЛЬКИ нас, "білорусозневажателів товстошкурих", зараз на Поліссі Вам десятки років Україна не пробачить того зрадницького "удару в спину", який Білорусь їй зробила 24 лютого 2022 року!
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19.06.2022 14:53 Ответить
Цілком і повністю підтримую тебе друже.
Час і війна показали, хто є браттями, а хто так...."пАгаварить".
Дітям і внукам, я буду розказувати про "братский" білоруський народ.
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20.06.2022 09:34 Ответить
А хто ж туди "срач" запхнув? Га, "Марися"? Почалося все з того, що людина назвала ЛЮДИНУ за його СПРАВЖНЬОЮ національністю Бо "білорус" - це те саме, що і "малорос" для українця Для нас це - ОБРАЗА! А для потомків жителів ВКЛ назва "білорус" - "звичайність"!

- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!

Як там ви себе почуваєте? Вуздечка не заважає? Не пускайте своїх дітей через кордон до України Ми таким уже смерть приготували У кілька ліній оборони! Вздовж всього кордону з БРСР!
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19.06.2022 14:49 Ответить
"PUTIN *****" і точка !👎
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19.06.2022 11:34 Ответить
Жие Беларусь!
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19.06.2022 17:20 Ответить
 
 