Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". ФОТО

Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.

Об этом сообщили в батальоне, передает Цензор.НЕТ.

"Во время операции по освобождению украинского села от российских оккупантов был смертельно ранен командир роты, воин нашего батальона Павел "Волат". В критическом состоянии его пытались отвезти в больницу, но не удалось", - говорится в сообщении.

Побратимы рассказали, что "Волат" много раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй.

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"Волат" не любил фотографироваться, поэтому после него осталось не так много фото или видео. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою, кто обязан своей отваге жизнью. Память о солдатах его роты, в которой он был стержнем и сердцем. Память о тех, кого он защищал", – пишут побратимы.

Это уже шестой гражданин Беларуси, погибшия, защищая Украину во время полномасштабного вторжения войск РФ.

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