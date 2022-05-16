Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло (Волат). ФОТО

Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло (Волат) загинув на війні в Україні.

Про це повідомили у батальйоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час операції з визволення українського села від російських окупантів смертельно поранено командир роти, воїн нашого батальйону Павал (Волат). У критичному стані його намагалися відвезти до лікарні, але не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Побратими розповіли, що Волат багато разів був поранений, але щоразу повертався до строю.

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"Волат не дуже любив фотографуватися, тому після нього залишилося небагато фото чи відео. Але пам'ять залишилася. Пам'ять про тих, кого він врятував у боях, хто зобов'язаний своєю мужністю життям. Пам'ять про воїнів його уст, в яких він був стержнем і серцем. В пам'ять про тих, кого він захищав", - пишуть побратими.

Це вже шостий громадянин Білорусі, який гине, боронячи Україну під час повномасштабного вторгнення військ РФ.

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