"Луч надежды" на "Азовстали". ФОТО ДНЯ
Среди глубочайшей тьмы защитники "Азовстали" все равно находятся в свете.
Этот снимок сделал фотограф Дмитрий Козацкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее сделанные им фотографии раненых защитников "Азовстали" облетели весь мир.
Топ комментарии
+31 Elena Zhmariova
показать весь комментарий16.05.2022 15:40 Ответить Ссылка
+25 Денис Коновалов #376331
показать весь комментарий16.05.2022 15:29 Ответить Ссылка
+18 Gal
показать весь комментарий16.05.2022 15:57 Ответить Ссылка
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Ті, хто нездатні та некомпетентні, повинні відійти в сторону.
Балачки про те, що це неможливе - від саботажників, зрадників та ідіотів.
Азов з обмеженими можливостями та озброєнням, не тільки багато знищив ворожої сили та техніки, а й проводить атаки.
А те, що ЗСУ на цьому відрізку, маючи можливостей набагато більше Азова, тим паче, розташовані бувально в тилу росіян, не роблять НІЧОГО!
Це каже про відверту ЗРАДУ.
Тому що влада боїться Азов більше, ніж ворога.
Якщо б ні . то вже давно надали можливість добровільцям, які виявили б бажання допомогти Маріуполю.
А за 2 місяця на відрізку Маріуполя навіть крапковими ударами невеликих груп, можна було не тільки розхитати цей напрямок, а вщент розбити і вибити далі до самого Криму
Співпадіння ? Не думаю
В той час як твоє зелене чмо з відпусток не вилазило і з Оманів, де у Патрушевих кубометри бабла отримувало за здачу України
"Зараз буде 93%. І що?"
Не буде!
де нас ,завдяки вашим улюбленцям КОЖНОГО дня ********
якби ви жили майже три місяця під бомбами,місяць без води,місяць в пошуках їжи гадаю виникло б багато питань чому каци перли з Криму так вільно,та багато іншого
тож стуліть пельку,та мовчки ********** цю зелену наволоч
Але не вважайте, що вам не співчуваю.
А от очолить знайшлося кому. Це ж не лише Командування і Генштаб відповідальні за успіхи ЗСУ. Величний боневтік приймає найвдаліші військовополітичні рішення і комунікує зі світом так, що військова допомога просто посипалася, немов з рогу достатку. (Це не мої слова, а перефразована позиція ОПи).
Чому Ви оразу згадуєте Порошенка і починаєте порівнювати Зеленського з ним?
Треба дивитися на те, що зробив Зеленський, щоб підвищити обороноздатність ЗСУ за майже три роки свого пезиденства, як він поводився , коли США попереджали про напад росії, як готував країну до війни, як піклувався про народ, де українські "Стугни", "Нептуни" і "Вільхи", до речі, розроблені та випробувані в час, коли президентом був Порошенко.
А за попередні 2.5 роки (19 - 21рр) що зроблено? Ленд-ліз Зеленський підписував? То яка його заслуга?
Але,чого я боюсь особисто, шо Зеленський в подальшому може злити як мінімум Херсонську область, і на те в мене е підстави і підстави ці на жаль не військового характеру.
Як що з тактичної точки зору - то, так, ЗСУ повинні були обмежити рух з Криму військ орків і надійно, (як і обіцяли "ні одна миша з Криму не проскочить") перекрити пкрешийок!
Але як шо подивитись на стратегію, яка передбачає остаточне звільнення Крима від окупантів - то логічно дати оркам змогу вивести всі свої резерві на більш широкий простір півдня України, дати їм видохнутися в атаці, перейти в контрнаступ, ракетними ударами розбити кримський міст, зайти до Криму і в минімальні сроки очистити його від російської шпани...
Будем оікувати...
Дії ЗСУ або підтвердять "стратегію" або спростують її.
Звільняєте всіх захисників та цивільних - ми обіцяємо не стріляти по мосту.
А чим по ньому вистрелити у нас, якщо зараз нема, то скоро обов'язково з'явиться...
Але чи готова ЗСУ для масованного наступу саме зараз ?
Не питання визволити Херсон й навіть далі йти (Милитопіль залишимо за лапками) . Питання , скільки воїнів покладуть за це своє життя так й не побачивши визволення Маріуполя ...
Чи може варто замість воїнів класти снаряди точно у ціль ?! Й чи є зараз стільки снаряддя для великого наступи й прориву оборони ворога !
https://www.facebook.com/groups/387326381979907/user/100047934450930/?__cft__[0]=AZXu3t_LHzOOAzaTJbokOxQ0wQihqjLlY3T8fubz8b44KIlJ-MioPCf1mEyzYdworZIqb8thZggqqmg5v1n_sPzGCZh_24sXq-9yspSQstsnxKmTfDkcJlKyBd33ICDzCrt380Thd7zAW2S1cjhT_kvIXDgXW2HtIlkyM4q5SwglbGyrE8RfMoaFupdhO8P9TUZfFc4PT4wTf1yKnLUbKtll3WGv4yNEYCMCtIY1ZhLlxw&__tn__=%2CP-y-R Микола Відлига · https://www.facebook.com/ 14 травня о 13:24 ·
Дуже важливе застереження від Героя України Степана Хмари....
Не моє. Але маєте знати...
Зеленський вперто не хоче позбутися маніакальної ідеї про зустріч з Путіном. При чому знову заговорив про стартову позицію для розмови з Путіном станом на 24 лютого і другою умовою: зустріч один на один без будь-яких посередників. Все це дуже насторожує. Чому він так боїться свідка при зустрічі? Не думаю, що Зеленський настільки наївний, аби сподіватися переконати Путіна в чомусь, що могло б бути корисним для України. Для кожної притомної людини в Україні цілком зрозуміло, що будь-які переговори з Росією до повної її поразки на полі бою і звільнення всіх окупованих територій, включно з Донбасом і Кримом, позбавлені будь-якого сенсу.
Так про що все таки хотів би Зе поговорити з Путіном? Враховуючи абсурдність і шкідливість такої зустрічі, адже вона могла б вплинути на послаблення високої мобілізаційної готовності всередині України налаштованої на перемогу над агресором і активізувало б прихильників Росії на Заході. То ж доводиться тільки гадати, що хотів би сказати Зе Путіну на абсолютно втаємниченій зустрічі.
Напевно, Зеленський хотів би дорікнути Путіну, що він порушив «правила» починаючи з домовленостей Зе з Патрушевим в Омані. Напевно висловив би невдоволення тим, що Москва вийшла за межу домовленостей. Напевно Зе нагадав би Путіну, що він «чесно виконував» домовленості: без бою подарував сухопутний коридор від Донбасу до Криму (дозволив без бою зайняти Херсонську область, Мелітополь, Бердянськ, оточити Маріуполь, дозволити подачу води до Криму). Звичайно, це мої припущення (істину можливо вдастся встановити по слідстві після перемоги, але підготовку до цього потрібно здійснювати невідкладно). Проте ці припущення грунтуються на незаперечних фактах:
- розмінування комунікацій на виході з Криму і на Херсонщині було? - Було;
- вільний вихід аж до Маріуполя з Криму був? - Був;
Про що вів перемовини Єрмак з Козаком аж до початку широкомасштабної війни, готуючи порядок денний до зустрічі двох президентів? Що, Путін підвів вийшовши за рамки домовленостей?
Маємо справу справу з фактом зради, що веде наверх. Хіба ця очевидна зрада могла відбуватися без відома Зеленського? Не допускаю! І вся ця зрада коштує великої крові і трагедії Маріуполя. Зеленському зійшов з рук без наслідків Оман, злив операції по вагнерівцях. Досі керує Єрмак і залишається на своїх місцях в офісі Зе зграя цих покидьків і аферистів типу татарових, демченків, подоляків, арестовичів, нікуди не ділася «висококваліфікована» команда переговірників арахамій - чалого і т.д.
Пора зупинити Зеленського, бо якщо будемо закривати очі на його витівки, то він ще може чимало натворити лиха. Нарешті пора заборонити йому розпатякування про переговори з Путіном до перемоги.
І на останок: честі не робить тим військовим, які виконали злочинний наказ про вільний пропуск московських орд з Криму на суходіл.
Головнокомандуючому В.Залужному побажаймо більше самостійності і рішучості в прийнятті рішень.
Степан Хмара .
время консультирует президента; Резников, министр обороны, юрист, знает и заявил недавно, что рецепт победы прост(ничего не напоминает?), надо эмбарго и вооружение. Ну вот, классная
компания. Ах да ,иностранная пресса называет Подоляка третьим человеком по влиянию у нас в государстве. Сложно сказать, можно ли таким составом выиграть войну, а вот сдать можно.
Но у нас есть наша Армия, которой мало занимался нынешний президент, даже пытался часть
особо умных и языкатых посадить. И да, деньги армейские потратил на дороги, Армия пару раз сдавала позиции, уступала врагу. Каждый человек должен заниматься, чем может, что у него
хорошо получается. Зеленский как человек - артист разговорного жанра, он умеет красиво говорить с выражением, заучить роль, пристыдить чужие народы, требовать помощь и т. д.
Руководить Украинской нацией у него получается плохо, народ не верит, и иногда сомневаются
руководители других стран, видя нестыковки в призывах. Вчера представитель английского МИД сказала, что будут нас поддерживать до победы, какой МЫ её понимаем. Т.е., в Англии уже допускают сдачу нами некоторых территорий ради мира. А об этом говорил Зе и не раз.
А ведь сдаст! Помните, он говорил, что только мы встретимся лично, война сразу прекратится. Зачем иначе нужно мечтать о встрече тэт- о -тэт? Союзники оболдевают в непонятке. А вы?