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"Луч надежды" на "Азовстали". ФОТО ДНЯ

Среди глубочайшей тьмы защитники "Азовстали" все равно находятся в свете.

Этот снимок сделал фотограф Дмитрий Козацкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сделанные им фотографии раненых защитников "Азовстали" облетели весь мир.

Читайте: Родные заблокированных на "Азовстали" воинов призывают Эрдогана сделать все возможное для спасения украинских Героев: Они находятся в аду

Луч надежды на Азовстали 01

Мариуполь (5735) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+31
А что он реально может сделать? Надо было выбирать такого президента, который укреплял бы армию, а не тешил успокоительными разговорами.
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16.05.2022 15:40 Ответить
+25
С…ка, здоровий дядько а зараз ридаю як дитя мале від безсилля врятувати цих люде
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16.05.2022 15:29 Ответить
+18
Ох ніхрена собі! Та то виявляється, за останні 2,5 місяці все бубочка настаралось? То все завдяки йому, пілять? І як то він встигає - і шашлики насмажити, і армію зміцнити. Ти, гнидо, ліпше вже мовчи, мовчи, ****, цілішим будеш. То твоє зелене падло 3 роки робило все, щоб в нас сьогодні та війна була. Тому пуйло напало, бо було впевнене, що армія без зброї, без бронежилетів, без шоломів. Що Чонгар розмінований, що все домовлено. тому, гнидо, тому! То твоє зелене падло тупо здало і той ж Маріуполь, і тих людей і ти ще, виродку, його мало не героєм робиш? Кого, ту зелену тварюку?!
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16.05.2022 15:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зараз Зеленський зайде на цензор і тобі відповість, почекай трошки
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16.05.2022 15:32 Ответить
Что ты конкретно предлагаешь товарищ Кац?
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16.05.2022 15:39 Ответить
как минимум чтобы не воняли такие как ты
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16.05.2022 15:40 Ответить
Президент повинен ( був ще 2 місяці тому) : зробити нараду і спитати - хто має пропозиції і зможе не тільки деблокувати Маріуполь, а й знищити на цьому відрізку ворога.
Ті, хто нездатні та некомпетентні, повинні відійти в сторону.
Балачки про те, що це неможливе - від саботажників, зрадників та ідіотів.
Азов з обмеженими можливостями та озброєнням, не тільки багато знищив ворожої сили та техніки, а й проводить атаки.
А те, що ЗСУ на цьому відрізку, маючи можливостей набагато більше Азова, тим паче, розташовані бувально в тилу росіян, не роблять НІЧОГО!
Це каже про відверту ЗРАДУ.
Тому що влада боїться Азов більше, ніж ворога.
Якщо б ні . то вже давно надали можливість добровільцям, які виявили б бажання допомогти Маріуполю.
А за 2 місяця на відрізку Маріуполя навіть крапковими ударами невеликих груп, можна було не тільки розхитати цей напрямок, а вщент розбити і вибити далі до самого Криму
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16.05.2022 17:26 Ответить
А что он реально может сделать? Надо было выбирать такого президента, который укреплял бы армию, а не тешил успокоительными разговорами.
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16.05.2022 15:40 Ответить
И естественно у нас только один единый возможный президент, который может укрепить армию. Такой себе сивочелый гетьман. Правда же? И похрен что за эти два с половиной месяца армия в разы укреплена больше чем предыдущие восемь лет. Пофигу что заходит такое вооружение о котором ранее и мечтать не могли. Пофигу, что ленд-лизом заложена основа для полного перевооружения армии по стандартам НАТО и поставке современнейшей военной техники. Пофигу что численность армии беспрецидентна за всю новейшую историю Украины и таковой и останется даже после войны. Это все не то. Потому что у президента фамилия не на ту, милую сердцу отдельных товарищей, букву начинается. Правда же?
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16.05.2022 15:47 Ответить
Постачання закордонної зброї в масових об'ємах (Javeline, NLAW тощо) Україну почалися після 13.01.2022. Як раз після повернення з 4-тижневого відрядження країнами Європи п'ятого президента України
Співпадіння ? Не думаю
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16.05.2022 15:56 Ответить
Тобто Кулеба ні до чого, влада ні до чого? Правда? Тільки один єдиний - поїхав і це зробив. На кого це твердження взагалі розраховане. Чому в такому випадку за пʼять рокв його каденції в Україну не було поставлено значної кількості цієї зброї? Війна ж і до того тривала. А як щодо важкого озброєння та ленд-лізу - теж він? Куди не глянь самий він - більше нікого немає. Яка велично людина. Прям скеля.
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16.05.2022 16:01 Ответить
Зараз зелена мразота, заробляє на довічний строк, на мотузку і гілляку він заробив за минулі три роки - за розмінування Чонгару, скорочення армії, закопування (розкрадання) мільярдів у дороги. Так що хоче жити, нехай зараз відпрацьовує, а про Чонгар то не на часі? Чи то зовсім не пов'язано з нинішньою ситуацією в Маріуполі?
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16.05.2022 16:12 Ответить
Ну довічний чи ні, але зараз поки виходить, що на другий президентський заробив. І це факт. Подобається це Вам особисто чи ні.
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16.05.2022 16:19 Ответить
Єдиний строк, на який може розраховувати Гундосий, це строк за 111-ю статтею. Тому йди *****, їблан кончєний. Можеш агітувати за цю потолоч деінде.
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16.05.2022 16:24 Ответить
Та хоч захлиніться своєю жовчу, але це вже аж ніяк не від вас залежить.
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16.05.2022 16:32 Ответить
Це від нас залежить, а захлинеться кров'ю ті і зелений підар і вся його свора, так що і вам відхаркуваться ще буде. Ну а якщо у "Вас" порушені причинно-наслідкові зв'язки, то краще не пиши про політику, знаю я крикунів за зелених, надивився, в основном з мотивацією пожрать, поржать і посрать. Всьо
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16.05.2022 16:48 Ответить
Ботяра сраний, зміни методичку! Вона дещо застаріла. Кукурікати про цю маячню будеш у пітушиному кутку серед своїх однодумців.
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16.05.2022 16:28 Ответить
Загалом у бюджеті на 2019 рік закладено понад 102,4 млрд грн. для Міноборони, що є на 18% більше, ніж у 2018 році.
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16.05.2022 17:16 Ответить
"Тільки один єдиний - поїхав і це зробив" - так само було і з антипутінскьою коаліцією, і з безвзхом, і з Томосом! Поїхав - і зробив.

В той час як твоє зелене чмо з відпусток не вилазило і з Оманів, де у Патрушевих кубометри бабла отримувало за здачу України
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05.06.2022 15:56 Ответить
Ох ніхрена собі! Та то виявляється, за останні 2,5 місяці все бубочка настаралось? То все завдяки йому, пілять? І як то він встигає - і шашлики насмажити, і армію зміцнити. Ти, гнидо, ліпше вже мовчи, мовчи, ****, цілішим будеш. То твоє зелене падло 3 роки робило все, щоб в нас сьогодні та війна була. Тому пуйло напало, бо було впевнене, що армія без зброї, без бронежилетів, без шоломів. Що Чонгар розмінований, що все домовлено. тому, гнидо, тому! То твоє зелене падло тупо здало і той ж Маріуполь, і тих людей і ти ще, виродку, його мало не героєм робиш? Кого, ту зелену тварюку?!
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16.05.2022 15:57 Ответить
А завдяки кому? Питання. У Вас є інші припущення? Так, завдяки тим хто зараз працює на дипломатичному фронті. Чи Ви вважаєте, що такі добр до нс усі, що все самі постачають та самі санкції вводять?
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16.05.2022 16:03 Ответить
Не завдяки, пілять, а всупереч! Хоча, кому завдяки, так їхні прізвища зовсім не зеленський, а тим більше не єрмак. Показово: як тільки зелена шпана почала щось там домовлятись в Стамбулі, так відразу, щоб їх отямити, до Києва особисто дядько Борис приїхав. І все, капут тим договорнякам. От тільки жаль, що такого дядька 3 роки тому не знайшлось, щоб тих зелених виродків взагалі то державного управління не допустити. Не було б в нас сьогодні такої херні. а то вже так дозаглядались в очко пуйлу, що десятки тисяч загиблих, і майже третина країни в руїнах... І все завдяки вам, 73% дебілам. До речі, у виборчкому списку в 19-му було 39 прізвищ. Тридцять дев`ять, ****!
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16.05.2022 16:24 Ответить
Зараз буде 93%. І що?
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16.05.2022 16:29 Ответить


"Зараз буде 93%. І що?"

Не буде!
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16.05.2022 18:17 Ответить
вы такую чушь пишете...на вас не похоже....
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16.05.2022 19:33 Ответить
Ніколи не називайте 73% мого народу-дебілами, тільки тому, що вони проголосували не так як хотіли ви.
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16.05.2022 16:40 Ответить
Вони проголосували так як хотіли, пілять! А хотіли воно того, що сьогодні мають. Ну щоб весело було і по-приколу! Ну і як, веселимось, придурку? Його народу... Бидла тупого, а не народу.
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16.05.2022 17:18 Ответить
от цікаво, скільки тих процентів голосувало за шарія, чи опожьопу з зажиддям в Бучі, чи Ірпені?
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16.05.2022 18:22 Ответить
та ні,депіли - це дуже ласкове слово для тих, хто поміняв Армію-Мову-Віру на Пожрать-Поржать-Поср..ть! не треба так обіжатись..
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16.05.2022 18:55 Ответить
https://novynarnia.com/2019/07/26/dvk-maps/ Електоральна карта України: партії-переможці по дільницях. ІНФОГРАФІКА
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17.05.2022 14:56 Ответить
"Зеленое падло" за 3 года каждый год переводило на армию больше денег, чем Порошенко. Причём Зеленский переводил эти деньги в разгар пандемии. Закрыли бы уже рот со своим казнокрадом, отмазавшимся от обвинений в предательсте страны связями да чёрт его знает чем.
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16.05.2022 16:22 Ответить
****, ти що, взагалі іпануте? І де ж ті дєньхі? Скільки ракет виготовлено? Скільки шоломів чи бронежилетів? Чи може зарплата військовим була підвищена? Чи може яка техніка закуплена була? Що ж ти падло врзеш?! Дєньхі воно переводило, падло...
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16.05.2022 16:28 Ответить
З такою людиною, як ви, спілкування не можливе апріорі. Образа опонента і рівень культури десь нарівні з москалем.
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16.05.2022 16:46 Ответить
Брехлива зелена мерзота то опоненти? Гниди, через яких в нас десятки тисяч загиблих, через яких здано Південь, окуповані Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ... Через яких маємо трагедію Маріуполя, Бучу, Ірпінь... І що, вас гнид, ще може і не ображати?! Ще вам і слова гострого не сказати?
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16.05.2022 17:15 Ответить
опонент,велком до Миколаїва
де нас ,завдяки вашим улюбленцям КОЖНОГО дня ********
якби ви жили майже три місяця під бомбами,місяць без води,місяць в пошуках їжи гадаю виникло б багато питань чому каци перли з Криму так вільно,та багато іншого
тож стуліть пельку,та мовчки ********** цю зелену наволоч
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16.05.2022 19:39 Ответить
Маєте ще хвалити Бога, що у вас не Маріуполь.
Але не вважайте, що вам не співчуваю.
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16.05.2022 22:59 Ответить
Докази переказів коштів будуть?
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16.05.2022 16:40 Ответить
маючи таку допомогу від західних держав, той, що аж не втік здав більше територій, ніж барига , і Маріуполь був баригою відбитий від ворога.., це факти..
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16.05.2022 18:35 Ответить
Тільки Порох і в цей час ВЛАСНИМ КОШТОМ долучився, а ВаZелін лише не бриється, ходить у розтягнутій футболці й відосики знімає. А, ледь не забув, книжку ще видав.
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16.05.2022 15:58 Ответить
Ні. В нас один єдиний Cтраннік. Який не усвідомлює, що готовність війська за останні два роки зменшувалась. А безпосередньо перед війною взагалі була тактично знижена через ряд помилкових політичних рішень. І що посилення війська відбулось не за рахунок послідовного військового будівництва, а через готовність суспільства до супротиву, демострація якого призвела до швидкого перегляду Заходом можливих досягнень у війні, і до прийняття рішень про доцільність масованого постачання зброї ЗСУ, позаяк український уряд на це неспроможний.
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16.05.2022 15:59 Ответить
Ніхто не применшує здатність суспільства вести спротив. Але супротив треба комусь зорганізувати та очолити. Бо інакше вийде не більше ніж партизанщина. Знову ж таки комунікувати з світовим загалом теж хтось повинен. Доносити потреби, обходити перепони які кацапи на дипломатичному рівні теж створюють.
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16.05.2022 16:15 Ответить
Вам не доводилось стикатись з забезпеченням. Зокрема з його погіршенням в останні роки. Гадаєте зараз все гаразд? - Так краще. Але це поліпшення відбулось не за рахунок роботи служби тилу, а за через волонтерську опіку. Це не нормально, але ця ненормальність є наслідком суттєвих втрат в організації, які з'явились за Тарана, і не ліквідовані за Резнікова, хоча до останнього претензії мінімальні.
А от очолить знайшлося кому. Це ж не лише Командування і Генштаб відповідальні за успіхи ЗСУ. Величний боневтік приймає найвдаліші військовополітичні рішення і комунікує зі світом так, що військова допомога просто посипалася, немов з рогу достатку. (Це не мої слова, а перефразована позиція ОПи).
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16.05.2022 18:54 Ответить
Вам нічого ненагадує? В оркостані -хто, якщо не х-ло. В Україні- хто,як не Порошенко. Я поважаю Петра Олексійовича, але через вислови його прихильників все менше і менше. Перестарались! Я б їм грошей не дав
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16.05.2022 16:55 Ответить
А у Вас виходить: "Хто, як не Зеленський?"

Чому Ви оразу згадуєте Порошенка і починаєте порівнювати Зеленського з ним?

Треба дивитися на те, що зробив Зеленський, щоб підвищити обороноздатність ЗСУ за майже три роки свого пезиденства, як він поводився , коли США попереджали про напад росії, як готував країну до війни, як піклувався про народ, де українські "Стугни", "Нептуни" і "Вільхи", до речі, розроблені та випробувані в час, коли президентом був Порошенко.
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16.05.2022 19:28 Ответить
при чем тут зе чмо?
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16.05.2022 16:41 Ответить
за эти два с половиной месяца армия в разы укреплена больше чем предыдущие восемь лет. Пофигу что заходит такое вооружение о котором ранее и мечтать не могли. Пофигу, что ленд-лизом заложена
А за попередні 2.5 роки (19 - 21рр) що зроблено? Ленд-ліз Зеленський підписував? То яка його заслуга?
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16.05.2022 17:03 Ответить
Та з цими зе фанатами розмовляти немає сенсу - один тут мені ляпнув , що зе сам платить військовим . Зебіл = дебіл .
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16.05.2022 17:30 Ответить
Это заслуга не этой зеленой дряни, а только всего украинского народа. Ясно! Благодаря трешу, который видели о нашем Презе, Украине давали 72 часа на противостояние. А благодаря силе и мужеству всего украинского народа, мы получаем и получим все то, о чем вы написали. ДУМАЙТЕ МОЗГАМИ!!!
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16.05.2022 17:10 Ответить
Слушай, ты Выртуальный, не лепи нам из Зеленского героя. Мы знаем, какая ему цена лучше, чем ты. А помогать нам начали, только, когда увидели героизм и стойкость наших воинов. Только, когда поняли, что мы будем бороться до последнего. И зеленский и его продажная свора во главе с Ермаком, здесь ни чем не помогла.
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16.05.2022 17:18 Ответить
она не то что ни чем не помогла, она активно мешала
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16.05.2022 19:36 Ответить
Що ти , "пофіг" зебільний , несеш ? Ви , зебіли , контужені від народження совками . Щоб було "за 2 с палавінай" місяця таке озброення , треба було , по-твоему , таку ціну Українцям заплатити ? Замість того , щоб всі зусилля прикласти для вступу в НАТО та укріплення ЗСУ і кордонів за майже 3 роки ! А як же , Порошенко , вам до цих пір заважає на свинособачому язіку хрюкати ! На шашлички , анонсовані зю , сходив ?
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16.05.2022 17:27 Ответить
ага, як би той, що аж не втік, не уклонявся від призову, 4х, то напевно війну виграли б ще тоді.., коли був президентом Порошенко...,
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16.05.2022 18:30 Ответить
Згоден, але він взявся і піарився який він правильний і патріотичний, він обіцяв провести деблокаду. Чекаємо. Якщо він так поступить, як із Журавлем, то мабуть йому придеться відповідати, в бункері і під рубашку Бені не заховатися. "95 квартал" не обійдеться співанням однєї пісні "Палала дупа, палала...", і на Порошенко не спихнути,все проходить виключно при ньому,прийдеться реально відповідати. Дуже боляче, що нарід замість "95 десантної бригади" вибрав "95 малороський сцикливий цирк".
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16.05.2022 15:58 Ответить
після "Бєня" та "95 квартал" пропало бажання щось відповідати. Сенсу не бачу. У нас народ мудрий. Все розсудить свого часу та всьому надасть оцінку. Хто, що, коли та як.
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16.05.2022 16:21 Ответить
Однією фразою - все що тільки можливо в цій ситуації та на всіх можливих рівнях. Робилося і робиться. Крайній приклад евакуювали цивільних з "Азовсталі". Хтось чекає, а хтось робить все що може.
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16.05.2022 15:56 Ответить
Однією фразою для - навіщо злив південь, навіщо розмінував Чончар, результатом чого стало оточення Маріуполя?
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16.05.2022 16:07 Ответить
Однією фразою - факти є що саме Зеленський злив південь? Чи так - балачки?
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16.05.2022 16:17 Ответить
Не маючи фактів, беру сміливість відповісти шо Зеленський нічого не зливав путіну, бо путін його не поважає до такого ступеня що може спілкуватись с Зеленським тіки ультиматумами і ні які"домовленності" з якимось "квн-щиком" путін собі дозволити не може...
Але,чого я боюсь особисто, шо Зеленський в подальшому може злити як мінімум Херсонську область, і на те в мене е підстави і підстави ці на жаль не військового характеру.
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16.05.2022 17:41 Ответить
Зеленський нічого не зливав, це бояри-монобільшість, гади все злили..
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16.05.2022 18:38 Ответить
он главное лицо в стране и за все несет ответственность. Что вы дурачка из себя строите??
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16.05.2022 19:37 Ответить
Ну то ж залежить з якого кута на це дивитись....
Як що з тактичної точки зору - то, так, ЗСУ повинні були обмежити рух з Криму військ орків і надійно, (як і обіцяли "ні одна миша з Криму не проскочить") перекрити пкрешийок!
Але як шо подивитись на стратегію, яка передбачає остаточне звільнення Крима від окупантів - то логічно дати оркам змогу вивести всі свої резерві на більш широкий простір півдня України, дати їм видохнутися в атаці, перейти в контрнаступ, ракетними ударами розбити кримський міст, зайти до Криму і в минімальні сроки очистити його від російської шпани...
Будем оікувати...
Дії ЗСУ або підтвердять "стратегію" або спростують її.
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16.05.2022 17:29 Ответить
ему пофиг , оно только ко власти рвется, остальное пофиг...включая людей , страну...это все расходный материал в угоду своим тупым амбициям, а оно ТУПОЕ...оно думает что всегда так будет...
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16.05.2022 16:43 Ответить
С…ка, здоровий дядько а зараз ридаю як дитя мале від безсилля врятувати цих люде
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16.05.2022 15:29 Ответить
ЗАХИСНИКИ МАРІУПОЛЯ - ВИ ВОЇНИ СВІТЛА. ПРАВДИ ТА ДОБРА !!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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16.05.2022 15:33 Ответить
пока защитники Мариуполя еле выживают и обороняются, местная сепарня готова к предательству.
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16.05.2022 15:34 Ответить
Азовсталь можна було би поміняти на Кримський Міст!
Звільняєте всіх захисників та цивільних - ми обіцяємо не стріляти по мосту.
А чим по ньому вистрелити у нас, якщо зараз нема, то скоро обов'язково з'явиться...
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16.05.2022 15:36 Ответить
Ага, можно ещё пообещать не стрелять по кремлю или пообещать не стирать Москву с лица земли.
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16.05.2022 15:42 Ответить
Це занадто. Мир настане не по закінченню війни, а коли зникне кремль.
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16.05.2022 23:05 Ответить
Чтобы спасти жителей Мариуполя нужно начинать наступление на Херсон и Мелитополь чтобы отрезать рашистов от крыма. Когда наши зайдут в спину оркам или хотябы подойдут на расстояние выстрела и начнут долбить артой, тем будет уже не до Мариуполя.
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16.05.2022 15:42 Ответить
Та хіба , про цей алгорітм хтось не думав йще місяць тому ?!

Але чи готова ЗСУ для масованного наступу саме зараз ?

Не питання визволити Херсон й навіть далі йти (Милитопіль залишимо за лапками) . Питання , скільки воїнів покладуть за це своє життя так й не побачивши визволення Маріуполя ...
Чи може варто замість воїнів класти снаряди точно у ціль ?! Й чи є зараз стільки снаряддя для великого наступи й прориву оборони ворога !
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16.05.2022 15:55 Ответить
https://www.facebook.com/groups/387326381979907/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=966538964058643&__cft__[0]=AZXu3t_LHzOOAzaTJbokOxQ0wQihqjLlY3T8fubz8b44KIlJ-MioPCf1mEyzYdworZIqb8thZggqqmg5v1n_sPzGCZh_24sXq-9yspSQstsnxKmTfDkcJlKyBd33ICDzCrt380Thd7zAW2S1cjhT_kvIXDgXW2HtIlkyM4q5SwglbGyrE8RfMoaFupdhO8P9TUZfFc4PT4wTf1yKnLUbKtll3WGv4yNEYCMCtIY1ZhLlxw&__tn__=-UC%2CP-y-R Захисти рідну землю

https://www.facebook.com/groups/387326381979907/user/100047934450930/?__cft__[0]=AZXu3t_LHzOOAzaTJbokOxQ0wQihqjLlY3T8fubz8b44KIlJ-MioPCf1mEyzYdworZIqb8thZggqqmg5v1n_sPzGCZh_24sXq-9yspSQstsnxKmTfDkcJlKyBd33ICDzCrt380Thd7zAW2S1cjhT_kvIXDgXW2HtIlkyM4q5SwglbGyrE8RfMoaFupdhO8P9TUZfFc4PT4wTf1yKnLUbKtll3WGv4yNEYCMCtIY1ZhLlxw&__tn__=%2CP-y-R Микола Відлига · https://www.facebook.com/ 14 травня о 13:24 ·

Дуже важливе застереження від Героя України Степана Хмари....

Не моє. Але маєте знати...

Зеленський вперто не хоче позбутися маніакальної ідеї про зустріч з Путіном. При чому знову заговорив про стартову позицію для розмови з Путіном станом на 24 лютого і другою умовою: зустріч один на один без будь-яких посередників. Все це дуже насторожує. Чому він так боїться свідка при зустрічі? Не думаю, що Зеленський настільки наївний, аби сподіватися переконати Путіна в чомусь, що могло б бути корисним для України. Для кожної притомної людини в Україні цілком зрозуміло, що будь-які переговори з Росією до повної її поразки на полі бою і звільнення всіх окупованих територій, включно з Донбасом і Кримом, позбавлені будь-якого сенсу.

Так про що все таки хотів би Зе поговорити з Путіном? Враховуючи абсурдність і шкідливість такої зустрічі, адже вона могла б вплинути на послаблення високої мобілізаційної готовності всередині України налаштованої на перемогу над агресором і активізувало б прихильників Росії на Заході. То ж доводиться тільки гадати, що хотів би сказати Зе Путіну на абсолютно втаємниченій зустрічі.

Напевно, Зеленський хотів би дорікнути Путіну, що він порушив «правила» починаючи з домовленостей Зе з Патрушевим в Омані. Напевно висловив би невдоволення тим, що Москва вийшла за межу домовленостей. Напевно Зе нагадав би Путіну, що він «чесно виконував» домовленості: без бою подарував сухопутний коридор від Донбасу до Криму (дозволив без бою зайняти Херсонську область, Мелітополь, Бердянськ, оточити Маріуполь, дозволити подачу води до Криму). Звичайно, це мої припущення (істину можливо вдастся встановити по слідстві після перемоги, але підготовку до цього потрібно здійснювати невідкладно). Проте ці припущення грунтуються на незаперечних фактах:

- розмінування комунікацій на виході з Криму і на Херсонщині було? - Було;

- вільний вихід аж до Маріуполя з Криму був? - Був;

Про що вів перемовини Єрмак з Козаком аж до початку широкомасштабної війни, готуючи порядок денний до зустрічі двох президентів? Що, Путін підвів вийшовши за рамки домовленостей?

Маємо справу справу з фактом зради, що веде наверх. Хіба ця очевидна зрада могла відбуватися без відома Зеленського? Не допускаю! І вся ця зрада коштує великої крові і трагедії Маріуполя. Зеленському зійшов з рук без наслідків Оман, злив операції по вагнерівцях. Досі керує Єрмак і залишається на своїх місцях в офісі Зе зграя цих покидьків і аферистів типу татарових, демченків, подоляків, арестовичів, нікуди не ділася «висококваліфікована» команда переговірників арахамій - чалого і т.д.

Пора зупинити Зеленського, бо якщо будемо закривати очі на його витівки, то він ще може чимало натворити лиха. Нарешті пора заборонити йому розпатякування про переговори з Путіном до перемоги.

І на останок: честі не робить тим військовим, які виконали злочинний наказ про вільний пропуск московських орд з Криму на суходіл.

Головнокомандуючому В.Залужному побажаймо більше самостійності і рішучості в прийнятті рішень.

Степан Хмара .
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16.05.2022 15:58 Ответить
Тут є і заслуга Хмари. що нарід вибрав такрого президента. Він думає, що ми забулися його виступ?
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16.05.2022 16:14 Ответить
А таки так. Хмара достатньо зробив, щоб було так, як є...
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16.05.2022 16:16 Ответить
Сражайтесь
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16.05.2022 16:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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16.05.2022 16:11 Ответить
ТЛЦ судя по трансформатору, скорее всего на нулевой отметке
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16.05.2022 16:16 Ответить
Не знаю, чем может помочь Эрдоган - больше 70 лет средствами незаметного проникновения и отхода занималась Северная Корея для попадания диверсантов на Юг и эвакуации их оттуда, как по воде, так и по воздуху и по суше.- давно надо было Украпине закупить их у нее через "прокладки". Не буду рассказывать об этих технологиях - орки и их ручные крысы из ЛуГандона просматривают этот сайт - там вложена вся восточная фантазия для решения задачи "экстракции"втечение 70 лет. Боюсь, время, которого было 2,5 месяца, заканчивается.'
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16.05.2022 17:30 Ответить
иди за русским кораблем
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16.05.2022 18:11 Ответить
Давайте не будем оскорблять друг друга. Надо различать Зеленского как человека и как президента. Есть такая пословица:"Скажи мне. кто твой друг, и я скажу кто ты". Друзья: Ермак, готовивший все договоры с рашей, пользовался там доверием, "съел" Богдана, чтобы занять его место; Подоляк, помощник Ермака, решала, умеет всё, медицинское образование, в последнее
время консультирует президента; Резников, министр обороны, юрист, знает и заявил недавно, что рецепт победы прост(ничего не напоминает?), надо эмбарго и вооружение. Ну вот, классная
компания. Ах да ,иностранная пресса называет Подоляка третьим человеком по влиянию у нас в государстве. Сложно сказать, можно ли таким составом выиграть войну, а вот сдать можно.
Но у нас есть наша Армия, которой мало занимался нынешний президент, даже пытался часть
особо умных и языкатых посадить. И да, деньги армейские потратил на дороги, Армия пару раз сдавала позиции, уступала врагу. Каждый человек должен заниматься, чем может, что у него
хорошо получается. Зеленский как человек - артист разговорного жанра, он умеет красиво говорить с выражением, заучить роль, пристыдить чужие народы, требовать помощь и т. д.
Руководить Украинской нацией у него получается плохо, народ не верит, и иногда сомневаются
руководители других стран, видя нестыковки в призывах. Вчера представитель английского МИД сказала, что будут нас поддерживать до победы, какой МЫ её понимаем. Т.е., в Англии уже допускают сдачу нами некоторых территорий ради мира. А об этом говорил Зе и не раз.
А ведь сдаст! Помните, он говорил, что только мы встретимся лично, война сразу прекратится. Зачем иначе нужно мечтать о встрече тэт- о -тэт? Союзники оболдевают в непонятке. А вы?
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16.05.2022 20:37 Ответить
почему не проплывут по морю там выйти в селе и потом полями пешком на запор...
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16.05.2022 20:38 Ответить
 
 