Агресори обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, - мер Сєнкевич

У Миколаєві лунають вибухи - росіяни обстрілюють місто касетними боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!" - написав мер.

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