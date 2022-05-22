Агресори обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, - мер Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи - росіяни обстрілюють місто касетними боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!" - написав мер.
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https://twitter.com/grntmedia/status/1528121609248186370
Блєдіни летять на Миколаїв одна за одній
От ****** свинопсячи підараси.
Чому білгород не під такими самими обстрілами як Миколаїв?
(c)Дмитро Чекалкин
А буде номер про "расія просто пєрєдвінула граніцу"???
Борислав Береза:
Совок головного мозга. Любовь у руководства областной администрации Запорожской области к показухе и сгону бюджетников на провластные митинги теперь трансформировались в адский трэш.
В Запорожской администрации решили собрать 600 воинов в одном месте на концерт "Квартал-95".
Им плевать, что есть агентура России, им плевать, что это опасно. Ведь может прилететь. Но они выполняют поставленную перед ними задачу. И кто они после этого?
Глава Запорожской администрации, как бы, вежливо, но требует, согнать солдат на концерт "Квартал-95". В Запорожье. А это в двух часах от линии фронта. И генерал теперь в шоке.
Потому что теперь надо снимать с передка воинов для того, чтоб областная администрация отчиталась перед Кириллом Тимошенко и Ермаком. Все для показухи. Везите Квартал-95 на передок. Хотя их тут не сильно хотят. Ну, а если прилетит... то прилетит. Кстати, а другие исполнители сами ездят и Глава ОДА никому писем не рассылает. Это потому что они не "Квартал-95"?
И, кстати, почему поездкой "Квартал-95" занимаются на уровне обладминистрации? Наверное, это просто совпадение. Да? )))
https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283443477_5391532690910643_5260636643761695718_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=w6judtHVJuoAX8bjeg1&_nc_ht=scontent.fiev15-1.fna&oh=00_AT84KUbSUxVviLmNI3hWXWbmf6tKdrtsnEQChBrke7UNSw&oe=628D794D