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Новини Фото Війна
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Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку війська РФ обстріляли Миколаїв.

Мер міста Олександр Сєнкевич опублікував у телеграм-каналі фото наслідків обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 01
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 02
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 03
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 04
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 05
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 06
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 07
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 08
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18060) Миколаїв (1822) обстріл (29575) Сєнкевич Олександр (229)


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зато Белгород целый стоит
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18.05.2022 12:30 Відповісти
Надо тоже все подряд бомбить, чтобы Украину как РФ стали обвинять в военных преступлениях. Нам же не нужна международная поддержка.
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22.05.2022 00:37 Відповісти
Якщо ідете до Маріуполь 2,то просто запросіть ППО Києва,немає чого їм там бункер зе оберігати. Кличко сам відзначив, що отримали від союзників.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
Это то ПВО, которое закупил Порошенко? А что зегевара закупил?
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18.05.2022 12:34 Відповісти
Зегевара купив новий мангал на "майські" шашлики)
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18.05.2022 13:33 Відповісти
Если стиралка на месте, значит, асвабадители сюда ещё не дошли. Примета такая.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
орочий лофт вато ампир так по ихним ханурьим дизайнам лучше типа..ох и мроzи
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18.05.2022 13:06 Відповісти
 
 