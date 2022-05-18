Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку війська РФ обстріляли Миколаїв.
Мер міста Олександр Сєнкевич опублікував у телеграм-каналі фото наслідків обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.
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