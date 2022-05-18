Последствия утреннего обстрела Николаева. ФОТОрепортаж
Сегодня утром войска РФ обстреляли Николаев.
Мэр города Александр Сенкевич опубликовал в телеграм-канале фото последствий обстрела, сообщает Цензор.НЕТ.
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