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Новости Фото Война
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Последствия утреннего обстрела Николаева. ФОТОрепортаж

Сегодня утром войска РФ обстреляли Николаев.

Мэр города Александр Сенкевич опубликовал в телеграм-канале фото последствий обстрела, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия утреннего обстрела Николаева 01
Последствия утреннего обстрела Николаева 02
Последствия утреннего обстрела Николаева 03
Последствия утреннего обстрела Николаева 04
Последствия утреннего обстрела Николаева 05
Последствия утреннего обстрела Николаева 06
Последствия утреннего обстрела Николаева 07
Последствия утреннего обстрела Николаева 08
Последствия утреннего обстрела Николаева 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара по Николаеву 18 мая произошел пожар в частном жилищном секторе, пострадавший. ФОТОрепортаж

армия РФ (19910) Николаев (2165) обстрел (28254) Сенкевич Александр (188)


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зато Белгород целый стоит
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18.05.2022 12:30 Ответить
Надо тоже все подряд бомбить, чтобы Украину как РФ стали обвинять в военных преступлениях. Нам же не нужна международная поддержка.
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22.05.2022 00:37 Ответить
Якщо ідете до Маріуполь 2,то просто запросіть ППО Києва,немає чого їм там бункер зе оберігати. Кличко сам відзначив, що отримали від союзників.
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18.05.2022 12:32 Ответить
Это то ПВО, которое закупил Порошенко? А что зегевара закупил?
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18.05.2022 12:34 Ответить
Зегевара купив новий мангал на "майські" шашлики)
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18.05.2022 13:33 Ответить
Если стиралка на месте, значит, асвабадители сюда ещё не дошли. Примета такая.
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18.05.2022 12:32 Ответить
орочий лофт вато ампир так по ихним ханурьим дизайнам лучше типа..ох и мроzи
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18.05.2022 13:06 Ответить
 
 