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Російські окупанти зруйнували 1873 навчальні заклади, - Зеленський

зеленський

Російська армія за час повномасштабної війни зруйнувала вже 1873 навчальні заклади в Україні. Це колосальний масштаб втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальних заклади. Це колосальний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднана Європа, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку президенту США Джо Байдену за невідкладне підписання прийнятого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Зеленський зазначив, що це історичний внесок у захист свободи в Європі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) школа (2205) навчання (575)


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22.05.2022 02:14 Відповісти
1991 рік. війна в Іраку. США. Прессекретар Джен Псакі їздить по Білому Дому на іграшковому абрамсі... таке навіть уявити важко, а у нас он...Люська Бонукс катається...8 рік війни, 11 млн біженців, тис км під оккупацією..
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22.05.2022 03:08 Відповісти
Привычка думать головой -
одна из черт сугубо личных,
поскольку ум, как таковой,
у разных лиц - в местах различных.
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22.05.2022 07:18 Відповісти
Значит нужно создавать программы по которым Украинские дети будут проходить учебу в лучших университетах США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции, Японии. Хаос порождает новые возможности. Улучшив так поколения новые, Украина - улучшиться в своем эмпирическом пазле. И нужно также договориться, чтобы страны G7 построили в Украине филиалы своих учебных заведений и было налажено сотрудничество и обмен опытом, что даст нам развитие и новые открытия.
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22.05.2022 03:13 Відповісти
Шкарлєт будіт протів
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22.05.2022 03:35 Відповісти
ти построїшь президентский університет і ректором там буде ермак проректором шмигаль
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22.05.2022 06:18 Відповісти
він нам статистику зачитує?Він ще й в шкарлета секретарем підробляє?
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22.05.2022 08:06 Відповісти
 
 