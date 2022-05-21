Війна триває і нам потрібно битися до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 21 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Глави держави.
"Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги.
Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.
Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - відзначив Зеленський.
Топ коментарі
+39 Vedana
показати весь коментар21.05.2022 23:46
+33 olele
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+32 Боневтік найвеличніший
показати весь коментар21.05.2022 23:54
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Скільки одиниць військової техніки прийнято на озброєння з 2019?
Я маю право знати, все ж сплачую війсковий збір!
до стану на 24.02.22 ?
це ж теж по-твоємо перемога
Вчора проквакало знову, що =перемогою= для тебе буде повернення на стан 24.02.2022 - ЩЕЗНИ, гидота неукраїнська.
Але... вова, ти лайно…
...за тех, хто в тылу у Зеленского...
Обозначились контуры "договориться посередине".
Мы им Крым и Донбасс, они нам пленных Азовцев. Плюс влияние Германии и Франции в вопросе Нобелевской премии мира для Зеленского.
Или мы им Крым, Донбасс, Херсонскую область и Приазовье, они нам - всех пленных, всех гражданских из фильтрационных лагерей, и даже от щедрот путинских всех желающих из числа депортированных на территорию рф. Плюс Нобелевка.
А чтоб гладко прошло, всё будет сделано "по просьбам трудящихся". Митинги, пикеты по всей стране "Зеленский, освободи героев!", "Зеленский, сколько можно мучать героев?!!", "Зеленский, действуй наконец!". Без всяких "не на часі".
Мы это кино видели уже. Оно называлось "Надя Савченко". Помните? Помните, конечно. Еще бы. Вся мощь кремлевской пропаганды из россии и вся мощь кремлевской пропаганды из Украины была задействована. Митинги под АП без стеснения возглавлялись журналистами из российских изданий. Вся пропагандистская машина Коломойского тоже была задействована, потому что это все ослабляло ненавистного Порошенко. И аваковские героические герои требовали от Порошенко срочно отпустить нашу Надю, нашу главную ценность, нашу героическую летчицу Наденьку Савченко. Ведь никакие территории не могут быть важнее наших живых героев! Ну живут там миллионы, так и хрен с ними, о них же не трубили месяцами во все трубы. Помните?
И я помню. Первый месяц я, как все, верила. В середине второго месяца надиной "голодовки" мысль, что так не бывает, начала пробиваться сквозь щедро льющуюся пропаганду. Помещение Нади в предвыборный список Тимошенко включило свет в мороке пиара. Дальше - больше.
Третий месяц "голодовки" превратил все в фарс. А начавшийся шабаш с митингами убрал последние крохи сомнений. Но писать об этом я тогда боялась, честно скажу. Страна пребывала в угаре. Но, когда Надя, приехав, начала работать на Медведчука, я дала себе слово, что как только снова увижу такое же кино, я об этом напишу.
Напишу, несмотря на плевки и проклятия, которые полетят со всех сторон. Я вижу кино, друзья. Кино о тысячах Надь Савченко. Пока только вторая серия, но скоро нам расскажут, что именно им мы всем обязаны, и мы должны. Нам в сотый раз расскажут, как Израиль отдал тысячу террористов за одного пленного солдата. При этом нам предложат отдать за пленных Азовцев не тысячи террористов, а миллионы наших людей, живущих на оккупированных территориях. И память всех тех, кто погиб за то, чтобы Украина была свободной. Вся Украина.
И эту мысль начнут вбивать всей пропагандистской мощью, которой не так давно вбивали "хуже не будет". И то кино, что нам покажут в этот раз, думаю, с лихвой переплюнет и сериал "Надя Савченко - 1" и "Слуга народа - 3". Цена вопроса неизмеримо выше, и, боюсь, предоплата уже внесена.
Да и реально гарнизон мариуполя не один полк Азов ,а и другие части ВСУ,на которых у пропаганды кремля в принципе претензий особых нет и их скорее всего обменяют .
Так что не пишите новомодных европейских бредней о ценности жизни отдельного человека,когда счет идет на выживаемость народа в целом.
а бутусов що, бутусов виступив як корисний ідіот, він же був за зе.
от він хороший військовий журналіст, але був за зе((
На фоне сегодняшних новостей подумал: а ведь Вторую мировую войну можно было остановить еще в ноябре 1941 года. И все могло быть по-другому.
Тогда, в ноябре 1941 года, нацистские танки стояли в 30 километрах от Москвы. Немецкие самолеты бомбили Лондон, а подводные лодки топили вражеские авианосцы. В Берлине готовили высадку на Британских островах. Миллионы людей страдали, тысячи умирали каждый день.
Мир во всем мире, жизни миллионов людей были в руках одного человека - президента США Франклина Рузвельта. Он запросто мог уговорить этих двух упрямцев - Черчилля и Сталина - согласиться на предложение закончить это двухлетнее бессмысленное кровопролитие.
Войну можно было закончить очень быстро. Мирный план тоже мог состоять из четырех шагов. Дания, Бельгия, Голландия, Норвегия, Польша, Чехия, Югославия, Греция становятся частью Германии. Крым - немецкий, Транснистрия - румынская. Остальная Украина, Беларусь и территория от Смоленска до Москвы получают особый статус. Половина Франции уходит к Германии, вторая - тоже «особый статус».
Тогда все могло закончиться очень просто. Посадить Гитлера за стол переговоров - и сразу мир во всем мире.
Но увы. Глупый, бесчеловечный и недальновидный Рузвельт вместо этого зачем-то начал разжигать и раздувать. Сначала поставлял в СССР и Великобританию летальное оружие по ленд-лизу, а затем и свою страну в войну с Германией втянул.
А так, если подумать: если бы Рузвельт тогда проявил настойчивость, не дал оружия, если бы остановил войну и сохранил лицо Гитлеру - то английские и американские солдаты наверняка не погибали бы в африканских песках и на пляжах Нормандии.
Более того, можно даже подумать, что не было вы всех ужасов 1942-1945 годов. Не было бы блокадного Ленинграда, сражения под Сталинградом и на Курской дуге. Не было бы челночных бомбардировок Германии и обстрелов Лондона баллистическими ракетами.
Не было бы и «окончательного решения еврейского вопроса». Евреи-беженцы спокойно вернулись бы в Германию, Польшу, Украину, Беларусь и жили мирной жизнью. Не было бы Освенцима и Майданека.
Вот и делайте теперь выводы, кто на самом деле виновник Холокоста.
…
Жаль, я не могу перевести всю эту феерическую чушь на итальянский язык. Думаю, Марио Драги, Сильвио Берлускони и прочие нынешние «умиротворцы» прочитали бы это все с особым удовольствием.
…
А что касается «сохранить лицо путину» - я не понимаю, о чем вообще разговор. Нельзя сохранить то, что давно потеряно.
Автор - Сергей Дибров, заместитель главного редактора «Думской»
про "вторую экономику мира" в 1938 поржал, спасибо! теперь будет пара к "второй армии мира"
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4
Враг все еще не выдохся.Он продолжает лезть вперед, пытаясь разрезать нашу оборону на Лисичанском выступе на отдельные куски. И огромные потери, которые он несет, как было при попытке переправы орков под Белогоровкой, его не волнуют" , об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков.
"Уже понятно, что заявленную задачу выхода на границы Луганской и Донецкой областей без введения в бой серьезных дополнительных сил агрессор не решит (а где их взять?). Но перелом в этом многое решающем сражении за Донбасс пока не наступил.
Наступление рашистов почти захлебнулось, но именно что почти. НАТО-вское вооружение уже используется во многих боях, но именно что во многих, но пока не во всех. Контрнаступление под Харьковом развивается успешно, но до выхода под Изюм, в тыл врагу, еще далеко.
Весы войны колеблются, а противостояние стало асимметрично позиционным: наши под Харьковом вышли на госграницу, рашисты близки к полному взятию Мариуполя и формированию коридора в Крым. А в это время у нас в тылу явным образом начинает проявляться слабость и неэффективность гражданской власти.
Топливный кризис - неопровержимое свидетельство того, что Кабмин не соответствует задачам военного времени, он явное слабое звено нашей обороны. А еще на Западе, в частности, в Сенате США, заговорили, что главным препятствием для нашей победы может стать приснопамятная украинская коррупция.
Которая в первые месяцы войны с перепугу притихла, но есть опасения, что могут вновь развернуться всякие схемы, в частности, с расходованием средств, выделяемых на поддержку нашей экономики. А продовольственная тема - это вообще потенциальное коррупционное поле чудес.
Приведу обратный пример. Сейчас улицы в Киеве вместе с полицией патрулирует тероборона - такие жесткие хлопцы с оружием. С которыми не особо договоришься. И представляете, уличная преступность в столице практически исчезла!
Я к тому, что можно свести к минимуму и коррупцию. А также решить задачи с поставками в Украину всего необходимого, ведь мир реально готов нам помогать. Но для этого гражданской власти необходимы желание, понимание и воля. Такие, какие сейчас демонстрируют наши военные", завершает политолог.
Застаріло
Вуаля!
На арені з'явився ФСБшний під#р корткіх aka "боцман" і в повітрі одразу запахло чимось неймовірно зеленим/гидким. Схоже гундосому боневтіку і його ****** з ОПУ дуже не подобається, що ситуація з "визволенням" Азовців в рашистський полон, сприймається суспільством геть не у тому ключі, якому б їм хотілось. А тому"боцмана" виволокли з наркопритона, відмили, прокапали і тепер"ветеран Азова"буде розповідати хом'ячкам правдиву правдоньку і паралельно атакувати та хейтити всіх, хто висловлює думку, що не співпадає з"лінією партії".
За місяці до війни розказував що це все брехня, яка шкодить економіці
Зараз він плаче в Бучі. Актор середньої руки
Він будував дороги, бо війна все спише. Я впевнений, що не все так просто з оп і зе
Але 73% сліпі і вибрали це чмо
Ніколи пітушиний угол не був таким жалюгідним як при младоригу ЗЕ -"Трохи наробили біди" разом,але кекати то святе.
Буча - покуй
Херсон - проїбали
Пального - нема
Зато Боневтік
Зеленський,дай наказ кугутам на кшталт провести спец операцію в Бєлгороді!
п.с. при Пороху ви невідчуваючи війни купували машини, їздили на курорти і будували-ремонтували будинки, як і при ющенку, але дебілам захотілося всього і зразу! і бажано нашару! ТЕПЕР ЖЕРІТЕ!
Могу еще напомнить "удачную"газовую войну с РФ-которую бджоляр то начал ,а потом струхнул под нажимом своих западных "друзей"
Я, сьогодні слухав його інтерв'ю.
Він до сіх пір вважає, що повернення до "кордонів" 23 лютого 2022 буде "ВЕЛИКОЮ ПЕРЕМОГОЮ"!!!
На якої можна зупинитися.
У Зеленського дуже своєрідна манера говорити, це словесний потік, який збиває з ніг. З того, що ніби точно можна сказати, він і далі наполягає на переговорах з путіним, ця ідея фікс нікуди не поділася.
В усьому іншому - нічого не зрозуміло.
По фб носять ніби-то його цитату про "жадібність". Я не скажу, що ця фраза вирвана з контексту, ні. Там контекст такий, що можна вирвати і тлумачити як завгодно кожну фразу. І все одно не буде впевненості, що сам автор зрозумів, що він хотів сказати.
Тому я пропоную більше слухати військових, і менше усіх інших. Бо бачу, люди знову почали нервувати.
Для прикладу, перша-ліпша цитата з цього інтерв'ю, там де випадково пальцем тицьнула. Я вчергове перехрестилася: яке щастя, що обороною країни зайнялися інші люди, а не ось це от.
"Реальність - це сьогодні, зараз і тут. Тому вирішувати питання щодо обміну, деокупації і миру, зупинення війни - ось і вся адженда. А вона така і була спочатку, але не така конкретна. Не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там-тут, від нас багато речей залежить, але багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати той результат, в якому перебуваємо. Ось дійшли сюди, ну і стоїмо, чекаємо або стріляємо. Завтра нас, наприклад, артилерією накрили - відступили. Післязавтра - пішли знов вперед."
https://spektrnews.in.ua/news/yake-schastya-scho-oboronoyu-kra-ni-zaynyalisya-nsh-lyudi-a-ne---tamara-gor-ha-zernya/133249 Тамара Горіха Зерня
В одному не зберхав : "Великі зміни цінностей точно не відбулися ". Малоросом був, малоросом залишився.
Зеленський вважає перемогою вихід на 24.02 | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=cLTdJeNV2W4
Ежедневно только о стройках и разговоры,осваивании денег.
Запишите ему на лбу, что за все разрушения и смерти с 24 февраля он виноват на 99%. С 19 по 22 год он там виноват на 70%