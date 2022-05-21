Війна триває і нам потрібно битися до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 21 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Глави держави.

"Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги.

Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.

Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть", - відзначив Зеленський.